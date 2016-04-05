Додано: Нед 27 бер, 2022 13:50

Andrey_ написав: Нужно мнение экспертов, вчера в Хар обл русня использовала что то новое. Кто что знает об этом оружии?

https://twitter.com/666_mancer/status/1 ... page%3D688 Нужно мнение экспертов, вчера в Хар обл русня использовала что то новое. Кто что знает об этом оружии?

Разработчик системы — НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева, входящее в контур управления холдинга «Технодинамика» — управляющей организации АО «НПК „Техмаш“».Впервые «Земледелие» показали на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, который прошел 24 июня 2020 года.— она выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установку мин в заданном районе. Система укладывает минные поля любой сложности, в том числе и с готовыми проходами для своих войск.В конце 2020 года были завершены предварительные испытания данной системы.ИСДМ «Земледелие» внешне напоминает РСЗО «Град» или «Торнадо-Г» и также использует боеприпасы калибра 122 мм. Однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твёрдом топливе, начиненные различными типами мин.Состав комплекса: боевая машина на восьмиколесном бронированном шасси КамАЗ, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.Боевая машина имеет по два блока на 25 ракет каждый, она оснащена спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией, что позволяет вносить коррективы и учитывать влияние погоды на полет ракет.Система «Земледелие» оснащена более совершенными боеприпасами. В соответствии со вторым протоколом Женевской конвенции каждая мина оборудована программируемыми самоликвидаторами. Они гарантируют, что минное поле не будет вечным, а дезактивируется через определённое время без участия человека[2]