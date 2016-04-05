Їм і не потрібно йти голоруч, а організовувати місцевий супротив, очолювати його (бути сірими кардиналами).
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Додано: Нед 27 бер, 2022 13:21
Додано: Нед 27 бер, 2022 13:50
Разработчик системы — НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева, входящее в контур управления холдинга «Технодинамика» — управляющей организации АО «НПК „Техмаш“».
Впервые «Земледелие» показали на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади, который прошел 24 июня 2020 года.
«Земледелие» предназначена оперативно создавать минные поля на особо опасных направлениях на расстоянии от 5 до 15 км — она выстреливает реактивные снаряды, которые обеспечивают установку мин в заданном районе. Система укладывает минные поля любой сложности, в том числе и с готовыми проходами для своих войск.
В конце 2020 года были завершены предварительные испытания данной системы.
ИСДМ «Земледелие» внешне напоминает РСЗО «Град» или «Торнадо-Г» и также использует боеприпасы калибра 122 мм. Однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твёрдом топливе, начиненные различными типами мин.
Состав комплекса: боевая машина на восьмиколесном бронированном шасси КамАЗ, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.
Боевая машина имеет по два блока на 25 ракет каждый, она оснащена спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией, что позволяет вносить коррективы и учитывать влияние погоды на полет ракет.
Система «Земледелие» оснащена более совершенными боеприпасами. В соответствии со вторым протоколом Женевской конвенции каждая мина оборудована программируемыми самоликвидаторами. Они гарантируют, что минное поле не будет вечным, а дезактивируется через определённое время без участия человека[2]
Додано: Нед 27 бер, 2022 14:09
Додано: Нед 27 бер, 2022 14:18
То ли еще будет
Китай, который отказался вводить санкции против России, столкнулся со вторым по масштабам с 2014-го оттоком иностранного капитала. Всего за один месяц инвесторы вывели из страны 9,5 млрд долларов.
Интересно, куда вывели?
Додано: Нед 27 бер, 2022 14:33
Додано: Нед 27 бер, 2022 14:36
Додано: Нед 27 бер, 2022 15:03
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