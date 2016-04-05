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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 539540541542
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 16:20

❗️Как сообщил источник The Insider, 26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. 52 — с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси.

При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из примерно 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 16:25

  vitaliian написав:❗️Как сообщил источник The Insider, 26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. 52 — с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси.

При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из примерно 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь.
Если это правда, зачет. Сегодня я так понимаю по сусекам собирают следующую партию ракет. Интересно, чем возят? Самолетами?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Интересно, чем возят? Самолетами?
А навіщо возити літаками?
Один Ту-95 , всередину бере 8 + 16 на зовнішніх підвісках..він же може й запустити з Чорного моря вилетівши з Саратова
budivelnik
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1
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 16:37

несмотря на то, что общие силы вторжения еще сохраняют готовые воевать резервы, в такой ситуации уже встала проблема боевого духа и свежего пополнения. Отправка сил из Абхазии и Южной Осетии, как и попытки привлечь к войне сирийцев и втянуть в войну армию Беларуси это полностью подтверждают.


https://theins.ru/politika/249486

Попытка большого анализа
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Damien написав:
vitaliian написав:
  jay2004 написав:взяті в кільце Буча, Гостомель, Ірпінь
покажите мне кольцо
Там действительно что то происходит по сообщению от участника событий. Орки куда то делись,..


9 травгя наближається і москалякам нема чого припіднести як перемога, ось і знімають орків, щоб перекинути у зону ООС, а потім повернуть
GALeon
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