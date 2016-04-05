❗️Как сообщил источник The Insider, 26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. 52 — с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси.
При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из примерно 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь.
vitaliian написав:❗️Как сообщил источник The Insider, 26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины. 52 — с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси.
При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из примерно 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь.
Если это правда, зачет. Сегодня я так понимаю по сусекам собирают следующую партию ракет. Интересно, чем возят? Самолетами?
несмотря на то, что общие силы вторжения еще сохраняют готовые воевать резервы, в такой ситуации уже встала проблема боевого духа и свежего пополнения. Отправка сил из Абхазии и Южной Осетии, как и попытки привлечь к войне сирийцев и втянуть в войну армию Беларуси это полностью подтверждают.