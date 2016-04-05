Федеральний президент Німеччини організував концерт "за свободу і мир" з російськими солістами. Посол України відмовився від запрошення
пропонувати Послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен – "це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою".
Відповідно, її чоловік, посол Андрій Мельник відкинув таке запрошення, назвавши його "образою для українців".
"Так що пілікати у палаці Бельвю російсько-білоруські артисти будуть лише для пана Штайнмаєра та його супругі. Good luck. Але це не всі “подарунки” від Президента ФРН. Про інші обов‘язково розповім", - написала Світлана Мельник.
Вже з понеділка, 28 березня, може розпочатися черговий раунд переговорів між Україною та РФ щодо завершення війни Про це написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook, передає "Еспресо. TV".
"Сьогодні на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня. Деталі згодом", - повідомив депутат.
Нагадаємо, Абрамович бере участь у переговорах України та Росії, – Financial Times Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Ердоганом чотирьох пунктів, – Кулеба
пс Абрамович кого представляет? себя лично? пуйло дал ему полномочия, какой его статус как переговорника?
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 27 бер, 2022 18:06, всього редагувалось 1 раз.
А навіщо возити літаками? Один Ту-95 , всередину бере 8 + 16 на зовнішніх підвісках..він же може й запустити з Чорного моря вилетівши з Саратова
Але є дні де дуже багато обстрілів, а є дні більш спокійні. Я хочу поняти з чим це звязано. Думаю що для Ту теж ракети закінчуються, та іх треба підвозити. Тим більш ми знаємо що багато пускають с кораблів. Не думаю що вони весь боєзаряд везли з собою.
Кремль вкладав мільярди в проросійських політиків в Україні, а ті їх "кинули" Про це повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat. "Зараз ми закінчуємо одне розслідування, про те, скільки грошей було витрачено ФСБ, щоб гарантувати підтримку якимось тіньовим політичним класам в Україні та створення внутрішнього держперевороту відразу після вторгнення" 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ. Кожен із них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня. У результаті агентура не спрацювала: "І тут навіть ці українські агенти, які брали гроші, кинули їх. Просто кинули". Попередня оцінка - до 100 млрд$