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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:01

президент ФРН тупой алкаш

Штайнмаер реально такой тупой или прикидывается шлангом :mrgreen:

https://espreso.tv/federalniy-prezident ... proshennya


Федеральний президент Німеччини організував концерт "за свободу і мир" з російськими солістами. Посол України відмовився від запрошення

пропонувати Послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен – "це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою".

Відповідно, її чоловік, посол Андрій Мельник відкинув таке запрошення, назвавши його "образою для українців".

"Так що пілікати у палаці Бельвю російсько-білоруські артисти будуть лише для пана Штайнмаєра та його супругі. Good luck. Але це не всі “подарунки” від Президента ФРН. Про інші обов‘язково розповім", - написала Світлана Мельник.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:03

переговорів між Україною та РФ щодо завершення війни

Вже з понеділка, 28 березня, може розпочатися черговий раунд переговорів між Україною та РФ щодо завершення війни
Про це написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Facebook, передає "Еспресо. TV".

"Сьогодні на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня. Деталі згодом", - повідомив депутат.

Нагадаємо, Абрамович бере участь у переговорах України та Росії, – Financial Times
Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих Ердоганом чотирьох пунктів, – Кулеба

пс Абрамович кого представляет? себя лично? пуйло дал ему полномочия, какой его статус как переговорника?
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 27 бер, 2022 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:05

  user412 написав:https://liveuamap.com/
На сколько это нормальная карта?


сгодится тоже
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:06

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:09

Белінгкат чомусь перестав оновлювати свою карту -
останнє оновлення від 22 березня

https://ukraine.bellingcat.com/
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:13

  prodigy написав:пс Абрамович кого представляет? себя лично? пуйло дал ему полномочия, какой его статус как переговорника?
имхо он по финансовым вопросам и санкциям, потому что остальные переговорщики в вопросах больших денег и интересов больших людей некопенгаген.

Хотабу
⚡️Україні передали партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak, — міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

Також він зазначив, що вже завершили підготовку перших операторів цих систем.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:26

инфа по Бердянску

https://www.061.ua/news/3359242/mitingi ... ta-gotivki
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:28

  budivelnik написав:
  otg написав:Интересно, чем возят? Самолетами?
А навіщо возити літаками?
Один Ту-95 , всередину бере 8 + 16 на зовнішніх підвісках..він же може й запустити з Чорного моря вилетівши з Саратова
Але є дні де дуже багато обстрілів, а є дні більш спокійні. Я хочу поняти з чим це звязано. Думаю що для Ту теж ракети закінчуються, та іх треба підвозити. Тим більш ми знаємо що багато пускають с кораблів. Не думаю що вони весь боєзаряд везли з собою.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:33

для русофила ЛАДа

https://www.facebook.com/andrey.levchen ... 8577368724
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:34

Кремль вкладав мільярди в проросійських політиків в Україні, а ті їх "кинули" Про це повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat.
"Зараз ми закінчуємо одне розслідування, про те, скільки грошей було витрачено ФСБ, щоб гарантувати підтримку якимось тіньовим політичним класам в Україні та створення внутрішнього держперевороту відразу після вторгнення" 150-160 високооплачуваних офіцерів ФСБ.
Кожен із них мав необмежений бюджет, щоб вербувати українців будь-якого рівня. У результаті агентура не спрацювала: "І тут навіть ці українські агенти, які брали гроші, кинули їх. Просто кинули".
Попередня оцінка - до 100 млрд$
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