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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 542543544545>
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 18:57

  prodigy написав:Штайнмаер реально такой тупой или прикидывается шлангом :mrgreen:

https://espreso.tv/federalniy-prezident ... proshennya


Федеральний президент Німеччини організував концерт "за свободу і мир" з російськими солістами. Посол України відмовився від запрошення

пропонувати Послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен – "це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою".

Відповідно, її чоловік, посол Андрій Мельник відкинув таке запрошення, назвавши його "образою для українців".

"Так що пілікати у палаці Бельвю російсько-білоруські артисти будуть лише для пана Штайнмаєра та його супругі. Good luck. Але це не всі “подарунки” від Президента ФРН. Про інші обов‘язково розповім", - написала Світлана Мельник.
А есть список артистов? Может они против войны как Макаревич или Гребенщиков.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  greenozon написав:Кремль вкладав мільярди в проросійських політиків в Україні, а ті їх "кинули" Про це повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat.

а смысл условному политику-колаборанту иметь условный миллион долларов если они превратятся в тыкву в случае санкций. можно конечно особо идейным искать всякие лазейки вроде крипты чтобы поддерживать привычный образ жизни. но мне кажется если они были в прошлом условными депутатами они не настолько дауны, разве что невообразимым образом у них все активы в рф и терять уже нечего. взять ту же нонейм тетку свежего мэра мелитополя. оперативно внесли в санкционный список. хотя не думаю что там есть какие то миллионы. полагаю работает за еду + перспективы пользоваться влиянием в городе, всякими откатами и тп в случае закрепления орков
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 19:01

  prodigy написав:Штайнмаер реально такой тупой или прикидывается шлангом :mrgreen:
https://espreso.tv/federalniy-prezident ... proshennya
Федеральний президент Німеччини організував концерт "за свободу і мир" з російськими солістами. Посол України відмовився від запрошення
пропонувати Послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен – "це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою".
Відповідно, її чоловік, посол Андрій Мельник відкинув таке запрошення, назвавши його "образою для українців".
"Так що пілікати у палаці Бельвю російсько-білоруські артисти будуть лише для пана Штайнмаєра та його супругі. Good luck. Але це не всі “подарунки” від Президента ФРН. Про інші обов‘язково розповім", - написала Світлана Мельник.

Издавна любимая немцами Realpolitik.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 19:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:А есть список артистов? Может они против войны как Макаревич или Гребенщиков.

хороший вопрос
в рашке должен быть скоро выйти какойто новый фильм. где снимался оксимирон давший за границей благотворительный концерт в поддерку укр. так фильму не дали прокатную лицензию и отложили премьеру на неопределеный срок. напрашивается аналогия с китаем где неугодных артистов cancel-ят, вырезают из уже отснятых фильмов сцены с ними(хотя это под вопросом) но точно убирают их имена из финальных титров
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 19:21

  greenozon написав:"І тут навіть ці українські агенти, які брали гроші, кинули їх. Просто кинули".
Попередня оцінка - до 100 млрд$
Це вже загнули.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 19:23

  wtf написав:полагаю работает за еду + перспективы пользоваться влиянием в городе, всякими откатами и тп в случае закрепления орков
У нее переспектива в лучшем случае Ростов, а скорее всего просто в ад.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 19:53

  otg написав:
  greenozon написав:"І тут навіть ці українські агенти, які брали гроші, кинули їх. Просто кинули".
Попередня оцінка - до 100 млрд$
Це вже загнули.

как то приезжал к еам Руди Джулиани - адвокат Трампа и сказал, что порошенко украл в Украине 100 млрд$, через некоторое время поправился - 5 млрд$, что тоже не мало, так и с этими мударасами, есть цифра 5 млрд$...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:09

  otg написав:
  budivelnik написав:
  otg написав:Интересно, чем возят? Самолетами?
А навіщо возити літаками?
Один Ту-95 , всередину бере 8 + 16 на зовнішніх підвісках..він же може й запустити з Чорного моря вилетівши з Саратова
Але є дні де дуже багато обстрілів, а є дні більш спокійні. Я хочу поняти з чим це звязано. Думаю що для Ту теж ракети закінчуються, та іх треба підвозити. Тим більш ми знаємо що багато пускають с кораблів. Не думаю що вони весь боєзаряд везли з собою.
А Ви спробуйте розглядати без емоцій
1 Ті ракети що запускають з кораблів - завантажуються на кораблі або в Новоросійську, або в Севастополі...
Як вони потрапляють в ці порти(авіа чи ж/д - як на мене не важливо)
2 ТТХ Іл-86
Вантажопідьомність 30-80 тонн
Дальність - 3000-4000 км
ТТХ ракети Калібр, Іскандер
нас цікавить вага - 1200 - 2400 кг....

Як бачите , одним рейсом транспортного літака можна забезпечити денний запуск в 20-40 ракет....
Точно так само ,як рейс стратегічного Ту-95 дає можливість запустити з акваторії Чорного моря - 8- 24 ракети ( завантажившись в Саратові)
3 Ще є приблизно 30% пусків з Білорусі....
тут також ролі як ракети були доставлені(літак-ж/д) - як на мене не має....
Тижнева норма для Білорусі(100 ракет = 2 вагони або 4 рейси Іла...)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:2 ТТХ Іл-86
Вантажопідьомність 30-80 тонн
Дальність - 3000-4000 км
ТТХ ракети Калібр
нас цікавить вага - 1200 - 1400 кг....


підпишіться в телеге на Беларускі Гаюн , Ваш кругозір розшириться:
" Также отметим, что на военный аэродром в Мачулищах прилетал по меньшей мере один транспортный (https://t.me/Hajun_BY/3016) самолет Ан-124 «Руслан». Какой точно груз доставили самолет – неизвестно. Ранее на подобных самолетах доставлялись техника и боеприпасы (в т.ч. ракеты для оперативно-тактических ракетных комплексов)."
потом - транспортировка https://t.me/Hajun_BY/3092
и далее пуски.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:Ваш кругозір розшириться:
А навіщо мені його розширювати?
Ну виявиться що замість двох рейсів Іл86 можна таку саму кількість ракет перевезти одним рейсом АН124..і що
В педерацій приблизно 60 Ту95 різних модифікацій, які разом в стані підняти більше 500 ракет...і що це змінить?
Адже цих ракет в педераційників залишилось не більше 1000 ( я маю на увазі повітря-земля)
А іскандерів з Калібрами - нехай по 100 штук....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 27 бер, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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