Федеральний президент Німеччини організував концерт "за свободу і мир" з російськими солістами. Посол України відмовився від запрошення
пропонувати Послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен – "це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою".
Відповідно, її чоловік, посол Андрій Мельник відкинув таке запрошення, назвавши його "образою для українців".
"Так що пілікати у палаці Бельвю російсько-білоруські артисти будуть лише для пана Штайнмаєра та його супругі. Good luck. Але це не всі “подарунки” від Президента ФРН. Про інші обов‘язково розповім", - написала Світлана Мельник.
А есть список артистов? Может они против войны как Макаревич или Гребенщиков.
greenozon написав:Кремль вкладав мільярди в проросійських політиків в Україні, а ті їх "кинули" Про це повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat.
а смысл условному политику-колаборанту иметь условный миллион долларов если они превратятся в тыкву в случае санкций. можно конечно особо идейным искать всякие лазейки вроде крипты чтобы поддерживать привычный образ жизни. но мне кажется если они были в прошлом условными депутатами они не настолько дауны, разве что невообразимым образом у них все активы в рф и терять уже нечего. взять ту же нонейм тетку свежего мэра мелитополя. оперативно внесли в санкционный список. хотя не думаю что там есть какие то миллионы. полагаю работает за еду + перспективы пользоваться влиянием в городе, всякими откатами и тп в случае закрепления орков
prodigy написав:Штайнмаер реально такой тупой или прикидывается шлангом https://espreso.tv/federalniy-prezident ... proshennya Федеральний президент Німеччини організував концерт "за свободу і мир" з російськими солістами. Посол України відмовився від запрошення пропонувати Послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен – "це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою". Відповідно, її чоловік, посол Андрій Мельник відкинув таке запрошення, назвавши його "образою для українців". "Так що пілікати у палаці Бельвю російсько-білоруські артисти будуть лише для пана Штайнмаєра та його супругі. Good luck. Але це не всі “подарунки” від Президента ФРН. Про інші обов‘язково розповім", - написала Світлана Мельник.
otg написав:А есть список артистов? Может они против войны как Макаревич или Гребенщиков.
хороший вопрос в рашке должен быть скоро выйти какойто новый фильм. где снимался оксимирон давший за границей благотворительный концерт в поддерку укр. так фильму не дали прокатную лицензию и отложили премьеру на неопределеный срок. напрашивается аналогия с китаем где неугодных артистов cancel-ят, вырезают из уже отснятых фильмов сцены с ними(хотя это под вопросом) но точно убирают их имена из финальных титров
greenozon написав:"І тут навіть ці українські агенти, які брали гроші, кинули їх. Просто кинули". Попередня оцінка - до 100 млрд$
Це вже загнули.
как то приезжал к еам Руди Джулиани - адвокат Трампа и сказал, что порошенко украл в Украине 100 млрд$, через некоторое время поправился - 5 млрд$, что тоже не мало, так и с этими мударасами, есть цифра 5 млрд$...
А навіщо возити літаками? Один Ту-95 , всередину бере 8 + 16 на зовнішніх підвісках..він же може й запустити з Чорного моря вилетівши з Саратова
Але є дні де дуже багато обстрілів, а є дні більш спокійні. Я хочу поняти з чим це звязано. Думаю що для Ту теж ракети закінчуються, та іх треба підвозити. Тим більш ми знаємо що багато пускають с кораблів. Не думаю що вони весь боєзаряд везли з собою.
А Ви спробуйте розглядати без емоцій 1 Ті ракети що запускають з кораблів - завантажуються на кораблі або в Новоросійську, або в Севастополі... Як вони потрапляють в ці порти(авіа чи ж/д - як на мене не важливо) 2 ТТХ Іл-86 Вантажопідьомність 30-80 тонн Дальність - 3000-4000 км ТТХ ракети Калібр, Іскандер нас цікавить вага - 1200 - 2400 кг....
Як бачите , одним рейсом транспортного літака можна забезпечити денний запуск в 20-40 ракет.... Точно так само ,як рейс стратегічного Ту-95 дає можливість запустити з акваторії Чорного моря - 8- 24 ракети ( завантажившись в Саратові) 3 Ще є приблизно 30% пусків з Білорусі.... тут також ролі як ракети були доставлені(літак-ж/д) - як на мене не має.... Тижнева норма для Білорусі(100 ракет = 2 вагони або 4 рейси Іла...)
budivelnik написав:2 ТТХ Іл-86 Вантажопідьомність 30-80 тонн Дальність - 3000-4000 км ТТХ ракети Калібр нас цікавить вага - 1200 - 1400 кг....
підпишіться в телеге на Беларускі Гаюн , Ваш кругозір розшириться: " Также отметим, что на военный аэродром в Мачулищах прилетал по меньшей мере один транспортный (https://t.me/Hajun_BY/3016) самолет Ан-124 «Руслан». Какой точно груз доставили самолет – неизвестно. Ранее на подобных самолетах доставлялись техника и боеприпасы (в т.ч. ракеты для оперативно-тактических ракетных комплексов)." потом - транспортировка https://t.me/Hajun_BY/3092 и далее пуски.
А навіщо мені його розширювати? Ну виявиться що замість двох рейсів Іл86 можна таку саму кількість ракет перевезти одним рейсом АН124..і що В педерацій приблизно 60 Ту95 різних модифікацій, які разом в стані підняти більше 500 ракет...і що це змінить? Адже цих ракет в педераційників залишилось не більше 1000 ( я маю на увазі повітря-земля) А іскандерів з Калібрами - нехай по 100 штук....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 27 бер, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.