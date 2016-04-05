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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 543544545546>
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:23

Goodman т к форум фінансовий, то трохи про грошики:

"$340 мільйонів коштували Росії вчорашні пуски ракет, – The Insider.

Видання запевняє, що 340 мільйонів доларів — це лише прямі виробничі витрати з урахуванням цін у 2020 році. Тоді як з витратами на логістику ця цифра зросте до пів мільярда доларів лише за ракети з кораблів Чорноморського флоту."
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А навіщо мені його розширювати?
Ну виявиться що замість двох рейсів Іл86 можна таку саму кількість ракет перевезти одним рейсом АН124..і що

це для розуміння того, що вже начинають по калібрам скрепти по сусіках.
на жаль . вже не можна поширити фото збитої ракети - там електроніка радянської доби.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленский не одобрил идею Польши ввести миротворцев в Украину:

"Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы".
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:31

Прошлый раз я писал, что через 30 дней наступит явный переломный момент в ходе военных действий. И будут уже битвы за освобождения городов. Данное событие должно было наступить раньше, но в виду логистических проблем поставили на паузу.
Сейчас в день уже освобождают по несколько населенных пунктов. Так же писал, что будут 2 фронта - Западный и Южный. К этому уже все идет, такую же тактику подтвердили и в РФ.
На Северо-Западном фронте стоит крупная группировка и выбить быстро не получается, так как окопались, большинство оккупантов превратились в пехотинцев, и применяют разные методы для выживания, к тому же остались самые стойкие. Здесь идут преимущественно уличные бои. На Северо-Восточном направлении достаточно много результативных боев, надеюсь в скором зачистят и отгонят от Чернигова.
Тяжелые бои ведутся в зоне ООС. Важная точка Изюм, наблюдаем.
Далее ожидаю, что получится отбить Волноваху, это скорее всего единственное быстрое решение для разблокировки Мариуполя. Хотя по силам скорее всего об этом сейчас речи не идет. В Херсонской области ведутся бои и хорошо напрягают Южное направление РФ. То что освободят в ближайшее время не жду, но там ситуация складывается положительная для нас.
В последнее время в Киеве стало меньше тревог и обстрелов, надеюсь, что количество выпущенных ракет за день будет уменьшаться.

На политическом фронте многие радуются пропаже Шойгу или Герасимова, меня это огорчило. Так как был шанс, что эти могут посодействовать устранению Путина. Но он как настоящий диктатор, занялся чисткой на опережение.
Радует действия Азербайджана. Саудовская Аравия объявила об операции в Йемене. Ждем подключения следующих. Это важное давление на РФ.

https://liveuamap.com/ukЗображення
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.rada.gov.ua/print/220773.html

Законопроект № 7190 передбачає:

- звільнення імпорту від мита та ПДВ товарів, які ввозяться підприємствами, а також звільнення від митних платежів транспортних засобів, які ввозяться громадянами. Така пільга не поширюється на товари, які мають походження з держави - агресора;
https://www.rada.gov.ua/print/220773.html

это что теперь евробляхи будут по цене как в Польше и Германии ?
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Повідправляйте будь ласка повідомлення на вацап, база білорусів військових, переходим за посиланням, все робить саме, генерує номер та текст.
https://zarmy.rip/
Зображення
Востаннє редагувалось GALeon в Нед 27 бер, 2022 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:"Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы".

Миротворці не можуть заморозити конфлікт, вони з'являються, коли конфлікт вже заморожен. Зараз миротворці не потрібні, на відміну від відпускників на власних танках і літаках.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:41

  Goodman написав:це для розуміння того, що вже начинають по калібрам скрепти по сусіках.
на жаль . вже не можна поширити фото збитої ракети - там електроніка радянської доби.
Ну мабуть ДЖИПС в радянські часи не було.
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 20:43

  GALeon написав:Зеленский не одобрил идею Польши ввести миротворцев в Украину:

"Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы".
А зря. Ударили б по полякам, считалось бы что по НАТО, думаю тогда бы закрыли небо.
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Текст інтерв'ю Зеленського російськім ЗМІ
https://meduza.io/feature/2022/03/27/et ... azdo-huzhe
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