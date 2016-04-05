Додано: Нед 27 бер, 2022 20:31

Прошлый раз я писал, что через 30 дней наступит явный переломный момент в ходе военных действий. И будут уже битвы за освобождения городов. Данное событие должно было наступить раньше, но в виду логистических проблем поставили на паузу.Сейчас в день уже освобождают по несколько населенных пунктов. Так же писал, что будут 2 фронта - Западный и Южный. К этому уже все идет, такую же тактику подтвердили и в РФ.На Северо-Западном фронте стоит крупная группировка и выбить быстро не получается, так как окопались, большинство оккупантов превратились в пехотинцев, и применяют разные методы для выживания, к тому же остались самые стойкие. Здесь идут преимущественно уличные бои. На Северо-Восточном направлении достаточно много результативных боев, надеюсь в скором зачистят и отгонят от Чернигова.Тяжелые бои ведутся в зоне ООС. Важная точка Изюм, наблюдаем.Далее ожидаю, что получится отбить Волноваху, это скорее всего единственное быстрое решение для разблокировки Мариуполя. Хотя по силам скорее всего об этом сейчас речи не идет. В Херсонской области ведутся бои и хорошо напрягают Южное направление РФ. То что освободят в ближайшее время не жду, но там ситуация складывается положительная для нас.В последнее время в Киеве стало меньше тревог и обстрелов, надеюсь, что количество выпущенных ракет за день будет уменьшаться.На политическом фронте многие радуются пропаже Шойгу или Герасимова, меня это огорчило. Так как был шанс, что эти могут посодействовать устранению Путина. Но он как настоящий диктатор, занялся чисткой на опережение.Радует действия Азербайджана. Саудовская Аравия объявила об операции в Йемене. Ждем подключения следующих. Это важное давление на РФ.