- звільнення імпорту від мита та ПДВ товарів, які ввозяться підприємствами, а також звільнення від митних платежів транспортних засобів, які ввозяться громадянами. Така пільга не поширюється на товари, які мають походження з держави - агресора; https://www.rada.gov.ua/print/220773.html
это что теперь евробляхи будут по цене как в Польше и Германии ?
yama написав:- звільнення імпорту від мита та ПДВ товарів, які ввозяться підприємствами, а також звільнення від митних платежів транспортних засобів, які ввозяться громадянами.
полагаю должны снизится оффициальные цены на ойфоны в таком случае? или нужно ждать пока распродадут старые запасы по старым ценам? должен сказать довольно слоупочное решение в ситуации когда еще на вчера нужен павербанк на всякий случай а то что изредка выбрасывают в продажу на условной розетке подорожало почемуто на 30% и это даже не сяоми а непонятные говнобренды и это только законопроект непонятно когда закон станет действовать очевидно в первые 2 недели депутаты думали как бы конвертировать чемоданы нала в биток или баксы и вывести все это за границу