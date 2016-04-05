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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 543544545546
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 21:01

  Starikan написав:Текст інтерв'ю Зеленського російськім ЗМІ
https://meduza.io/feature/2022/03/27/et ... azdo-huzhe
Толку? Все эти СМИ в РФ заблокированы. Их никто не увидит.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 21:19

  yama написав:https://www.rada.gov.ua/print/220773.html

Законопроект № 7190 передбачає:

- звільнення імпорту від мита та ПДВ товарів, які ввозяться підприємствами, а також звільнення від митних платежів транспортних засобів, які ввозяться громадянами. Така пільга не поширюється на товари, які мають походження з держави - агресора;
https://www.rada.gov.ua/print/220773.html

это что теперь евробляхи будут по цене как в Польше и Германии ?


Да. Едьте в Германию покупайте машины.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:- звільнення імпорту від мита та ПДВ товарів, які ввозяться підприємствами, а також звільнення від митних платежів транспортних засобів, які ввозяться громадянами.

полагаю должны снизится оффициальные цены на ойфоны в таком случае?
или нужно ждать пока распродадут старые запасы по старым ценам?
должен сказать довольно слоупочное решение в ситуации когда еще на вчера нужен павербанк на всякий случай а то что изредка выбрасывают в продажу на условной розетке подорожало почемуто на 30% и это даже не сяоми а непонятные говнобренды
и это только законопроект непонятно когда закон станет действовать
очевидно в первые 2 недели депутаты думали как бы конвертировать чемоданы нала в биток или баксы и вывести все это за границу
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 22:52

"Пятиминутка" хороших песен:



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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 23:20

  Хомякоид написав:
Да. Едьте в Германию покупайте машины.
Если больше 60 лет :) Или жену можно послать.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 05:21

  otg написав:
  Хомякоид написав:
Да. Едьте в Германию покупайте машины.
Если больше 60 лет :) Или жену можно послать.

Ага с гривной)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 06:04

  vitaliian написав:
  otg написав:
  Хомякоид написав:
Да. Едьте в Германию покупайте машины.
Если больше 60 лет :) Или жену можно послать.

Ага с гривной)

вот не поверите, НБУ организовал во многих странах нормальный курс обмена наличной гривни...
edvardd
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