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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 544545546547548549>
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 21:01

  Starikan написав:Текст інтерв'ю Зеленського російськім ЗМІ
https://meduza.io/feature/2022/03/27/et ... azdo-huzhe
Толку? Все эти СМИ в РФ заблокированы. Их никто не увидит.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 21:19

  yama написав:https://www.rada.gov.ua/print/220773.html

Законопроект № 7190 передбачає:

- звільнення імпорту від мита та ПДВ товарів, які ввозяться підприємствами, а також звільнення від митних платежів транспортних засобів, які ввозяться громадянами. Така пільга не поширюється на товари, які мають походження з держави - агресора;
https://www.rada.gov.ua/print/220773.html

это что теперь евробляхи будут по цене как в Польше и Германии ?


Да. Едьте в Германию покупайте машины.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:- звільнення імпорту від мита та ПДВ товарів, які ввозяться підприємствами, а також звільнення від митних платежів транспортних засобів, які ввозяться громадянами.

полагаю должны снизится оффициальные цены на ойфоны в таком случае?
или нужно ждать пока распродадут старые запасы по старым ценам?
должен сказать довольно слоупочное решение в ситуации когда еще на вчера нужен павербанк на всякий случай а то что изредка выбрасывают в продажу на условной розетке подорожало почемуто на 30% и это даже не сяоми а непонятные говнобренды
и это только законопроект непонятно когда закон станет действовать
очевидно в первые 2 недели депутаты думали как бы конвертировать чемоданы нала в биток или баксы и вывести все это за границу
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 22:52

"Пятиминутка" хороших песен:



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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 23:20

  Хомякоид написав:
Да. Едьте в Германию покупайте машины.
Если больше 60 лет :) Или жену можно послать.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 05:21

  otg написав:
  Хомякоид написав:
Да. Едьте в Германию покупайте машины.
Если больше 60 лет :) Или жену можно послать.

Ага с гривной)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 06:04

  vitaliian написав:
  otg написав:
  Хомякоид написав:
Да. Едьте в Германию покупайте машины.
Если больше 60 лет :) Или жену можно послать.

Ага с гривной)

вот не поверите, НБУ организовал во многих странах нормальный курс обмена наличной гривни...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 07:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:он по финансовым вопросам и санкциям


он также не компетентен, и каким он боком к санкциям (своим собственным), в общем петрушка

в принципе там все петрушки...все должна решить встреча пу и Зе
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 07:20

  wtf написав:
  yama написав:- звільнення імпорту від мита та ПДВ товарів, які ввозяться підприємствами, а також звільнення від митних платежів транспортних засобів, які ввозяться громадянами.

полагаю должны снизится оффициальные цены на ойфоны в таком случае?
или нужно ждать пока распродадут старые запасы по старым ценам?
должен сказать довольно слоупочное решение в ситуации когда еще на вчера нужен павербанк на всякий случай а то что изредка выбрасывают в продажу на условной розетке подорожало почемуто на 30% и это даже не сяоми а непонятные говнобренды
и это только законопроект непонятно когда закон станет действовать
очевидно в первые 2 недели депутаты думали как бы конвертировать чемоданы нала в биток или баксы и вывести все это за границу

Если реально _нужен_ -- на 20% НДС вообще пофиг. А если так, чисто на форуме поплакаться -- тогда конечно "ну, слоупоки -- могли бы хотя бы 10% стоимости кешбеком возвращать в такой сложно ситуации".
"подорожало почемуто"? -- может "скачек" бакса 29->39 (ок -- сейчас 32/33) к этому какое-то отношение имеет?..
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 07:26

Байден вчера подписал указ об увеличении военной помощи Украине. Но главное его послание было не в этом. Он сказал, что война будет долгой. Что это означает?
Это означает, что Путин увяз в этой войне по полной и Запад не даст ему выскочить из этой медвежьей ямы. Не имеет значение - захватят они Мариуполь (в Кремле рассчитывают захватить и выйти на переговоры с этих позиций) или нет, российскую армию и российскую экономику уже не отпустят зализывать раны и готовиться к новому раунду.
Независимо то того, с какими захваченными территориями РФ выйдет на переговоры с Киевом, санкции с неё не снимут. Даже если Зеленский согласится. Не он их вводил и не ему решать, когда их снимать. При всём огромном к нему уважении. Я может циничную вещь скажу, но Запад ввёл санкции (неся тяжёлые экономические потери) не потому, что испугался за безопасность Украины, а потому, что испугался за себя. И снимут они их тогда и только тогда, когда гарантируют свою безопасность. Ещё одна циничная вещь: Запад на данном этапе жизненно заинтересован в продолжении этой войны. Они окажут почти любую военную, экономическую, политическую помощь, всё что угодно и в любых количествах, кроме собственного участия. Чем сильнее российская армия и российская экономика будет разгромлена, тем лучше для них. Поэтому будут помогать с нарастающей силой. Украина воюет за них и они это прекрасно понимают. Более того, это их устраивает.
Так что да, Байден сказал главную вещь - война будет долгой. Не знаю, понимают ли это в Кремле или думают, что вот уничтожат Мариуполь и всё. Имеющимися в Украине силами Россия не сможет обеспечить долгую войну. А это значит, что в Вашингтоне рассчитывают на то, что Кремль пойдёт на мобилизацию (общую или частичную). Уже сейчас в Украину перебросили войска с Дальнего Востока и Калининграда, вчера началась переброска войск из Грузии (Цхинвали).

https://t.me/BerezaJuice/12364
vitaliian
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