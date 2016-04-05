- звільнення імпорту від мита та ПДВ товарів, які ввозяться підприємствами, а також звільнення від митних платежів транспортних засобів, які ввозяться громадянами. Така пільга не поширюється на товари, які мають походження з держави - агресора; https://www.rada.gov.ua/print/220773.html
это что теперь евробляхи будут по цене как в Польше и Германии ?
yama написав:- звільнення імпорту від мита та ПДВ товарів, які ввозяться підприємствами, а також звільнення від митних платежів транспортних засобів, які ввозяться громадянами.
полагаю должны снизится оффициальные цены на ойфоны в таком случае? или нужно ждать пока распродадут старые запасы по старым ценам? должен сказать довольно слоупочное решение в ситуации когда еще на вчера нужен павербанк на всякий случай а то что изредка выбрасывают в продажу на условной розетке подорожало почемуто на 30% и это даже не сяоми а непонятные говнобренды и это только законопроект непонятно когда закон станет действовать очевидно в первые 2 недели депутаты думали как бы конвертировать чемоданы нала в биток или баксы и вывести все это за границу
yama написав:- звільнення імпорту від мита та ПДВ товарів, які ввозяться підприємствами, а також звільнення від митних платежів транспортних засобів, які ввозяться громадянами.
полагаю должны снизится оффициальные цены на ойфоны в таком случае? или нужно ждать пока распродадут старые запасы по старым ценам? должен сказать довольно слоупочное решение в ситуации когда еще на вчера нужен павербанк на всякий случай а то что изредка выбрасывают в продажу на условной розетке подорожало почемуто на 30% и это даже не сяоми а непонятные говнобренды и это только законопроект непонятно когда закон станет действовать очевидно в первые 2 недели депутаты думали как бы конвертировать чемоданы нала в биток или баксы и вывести все это за границу
Если реально _нужен_ -- на 20% НДС вообще пофиг. А если так, чисто на форуме поплакаться -- тогда конечно "ну, слоупоки -- могли бы хотя бы 10% стоимости кешбеком возвращать в такой сложно ситуации". "подорожало почемуто"? -- может "скачек" бакса 29->39 (ок -- сейчас 32/33) к этому какое-то отношение имеет?..
Байден вчера подписал указ об увеличении военной помощи Украине. Но главное его послание было не в этом. Он сказал, что война будет долгой. Что это означает? Это означает, что Путин увяз в этой войне по полной и Запад не даст ему выскочить из этой медвежьей ямы. Не имеет значение - захватят они Мариуполь (в Кремле рассчитывают захватить и выйти на переговоры с этих позиций) или нет, российскую армию и российскую экономику уже не отпустят зализывать раны и готовиться к новому раунду. Независимо то того, с какими захваченными территориями РФ выйдет на переговоры с Киевом, санкции с неё не снимут. Даже если Зеленский согласится. Не он их вводил и не ему решать, когда их снимать. При всём огромном к нему уважении. Я может циничную вещь скажу, но Запад ввёл санкции (неся тяжёлые экономические потери) не потому, что испугался за безопасность Украины, а потому, что испугался за себя. И снимут они их тогда и только тогда, когда гарантируют свою безопасность. Ещё одна циничная вещь: Запад на данном этапе жизненно заинтересован в продолжении этой войны. Они окажут почти любую военную, экономическую, политическую помощь, всё что угодно и в любых количествах, кроме собственного участия. Чем сильнее российская армия и российская экономика будет разгромлена, тем лучше для них. Поэтому будут помогать с нарастающей силой. Украина воюет за них и они это прекрасно понимают. Более того, это их устраивает. Так что да, Байден сказал главную вещь - война будет долгой. Не знаю, понимают ли это в Кремле или думают, что вот уничтожат Мариуполь и всё. Имеющимися в Украине силами Россия не сможет обеспечить долгую войну. А это значит, что в Вашингтоне рассчитывают на то, что Кремль пойдёт на мобилизацию (общую или частичную). Уже сейчас в Украину перебросили войска с Дальнего Востока и Калининграда, вчера началась переброска войск из Грузии (Цхинвали).