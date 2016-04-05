prodigy написав:Штайнмаер реально такой тупой или прикидывается шлангом https://espreso.tv/federalniy-prezident ... proshennya Федеральний президент Німеччини організував концерт "за свободу і мир" з російськими солістами. Посол України відмовився від запрошення пропонувати Послу України послухати музику країни-агресора у виконанні її російських солістів в той час, коли український народ понад місяць слухає вибухи російських бомб і ракет та постійне завивання сирен – "це найбільш вишуканий вид знущання над нашою державою". Відповідно, її чоловік, посол Андрій Мельник відкинув таке запрошення, назвавши його "образою для українців". "Так що пілікати у палаці Бельвю російсько-білоруські артисти будуть лише для пана Штайнмаєра та його супругі. Good luck. Але це не всі “подарунки” від Президента ФРН. Про інші обов‘язково розповім", - написала Світлана Мельник.
Издавна любимая немцами Realpolitik.
тут уже кто-то писал, что на огромном концерте в помощь нашим беженцам собрали какие-то 20к евро
я сталкивался и не раз, когда приглашают в ресторан (капитана и стармеха) и заказывают типа Макдональд ( в усеченном виде), а потом просят у официанта написать в чек на 300-400 евро (а разницу принести кэшем) , это было в Шотландии
так что тот концерт они устроили для себя (Шестакович, Чайковский), а послов решили пригласить для "галочки"
vitaliian написав: Он сказал, что война будет долгой.
Долгой это понятие относительное. Может месяц, может два, а может год или три. Наверное пока об этом не знает никто. Так себе -гадают. Я скажу так. Война не может закончиться до тех пор пока Украина не освободит все свои территории включая Крым. Это действительно скорее всего не близкий процесс. Вот горячая стадия войны может закончится когда угодно. Может завтра, может послезавтра, а может через год. Все зависит от того когда и как предводитель Мордора представит победу для внутренней аудитории. Скажу так. Контрольная точка для нас 9 мая.
GALeon написав:Зеленский не одобрил идею Польши ввести миротворцев в Украину:
"Я пока не понимаю до конца это предложение. Нам не нужен замороженный конфликт на территории нашего государства, я это на нашей встрече с польскими коллегами объяснил. Я знаю, что они продолжили эту риторику. К счастью, или к сожалению, это пока наша страна, а я президент, поэтому пока мы будем решать, будут ли тут те или иные силы".
из того, что сказал Владимир Зеленский вчера :
-Украина согласна на нейтральный статус и невступление в НАТО -прекращение огня и вывод вооруженных формирований врага на позиции на утро 24 февраля -никакой демилитаризации/денацификации -обмен пленными (это может быть сделано уже в ближайшее время) -русский язык государственный (забудьте) -Украине нужны гарантии , а не очередной Будапештский клочок бумаги -в качестве одной из стран гарантов Украина видит Польшу -миротворцы отпадают вообще (нам не нужен замороженный конфликт)
имхо, по переговорам: путен не согласиться вернуться к состоянию на 24 февраля война будет продолжаться с той же интенсивностью, переговоры будут для отвода глаз мирового сообщества (как уже писали политологи, западное общество быстро устает от чужих проблем, и старается перевести их в плоскость бюрократических решений (как=то гуманитарка и домики для переселенцев и пр. мура) от ФРГ уже звучат заявления, что у них оружие заканчивается про французского преза Макрона нет слов, одни неприличные выражения
vitaliian написав:Байден вчера подписал указ об увеличении военной помощи Украине. Но главное его послание было не в этом. Он сказал, что война будет долгой. Что это означает? Это означает, что Путин увяз в этой войне по полной и Запад не даст ему выскочить из этой медвежьей ямы. Не имеет значение - захватят они Мариуполь (в Кремле рассчитывают захватить и выйти на переговоры с этих позиций) или нет, российскую армию и российскую экономику уже не отпустят зализывать раны и готовиться к новому раунду.
Війна буде довгою, бо в нас немає наступального потенціалу. Хіба що нас завалять самонавідними дронами-камікадзе і ударними безпілотниками. Перші знищать ППО і техніку на марші, другі замасковану техніку і позиції. Санкції почнуть знімати, як тільки путлер погодиться на перемир'я, як і було обіцяно Заходом.
r-tiger написав:Так как был шанс, что эти могут посодействовать устранению Путина
эта парочка абсолютно не годятся в заговорщики Шойгу и Герасимов-люди без орешков (оба), пусть продолжают гробить свою армию будет хуже, если найдется умный генерал (хотя откуда ему взяться), у них проблема в том, что пуйлу нужны быстрые победы
если рассматривать войну как соперничество двух экономик, то у нас сейчас экономики практически нет (порты все под блокадой), предприятия работают , но сколько их таких единственное решение в нашу пользу-это Запад против Мордора
нельзя не на минуту прекращать военную помощь, затяжной конфликт приведет к полному разрушению страны (и даже не экономики, а всей нашей цивилизации), снарядов у них на 2 года хватит
Ой+ написав:В німецькій пресі топ тема перехід на альтернативні вуглеводним джерела енергії. Якщо ціною значних інвестицій німці та інші це зроблять, то в майбутньому їхні потреби в газі-нафті різко скоротяться.
Я вспоминаю 80-е годы, когда после огромнейших цен на нефть японцы придумали малолитражки, заполонив ими весь мир. Спрос на топливо резко уменьшилось и цены рухнули. Это и послужило триггером развала совдепа. Если европейцы проделают такой финт, сегодня, с заменой углеродных источников энергии, нас ждут колоссальные перемены в мире. Лишь бы они не дали заднюю.
vitaliian написав:Байден вчера подписал указ об увеличении военной помощи Украине. Но главное его послание было не в этом. Он сказал, что война будет долгой. Что это означает? Это означает, что Путин увяз в этой войне по полной и Запад не даст ему выскочить из этой медвежьей ямы. Не имеет значение - захватят они Мариуполь (в Кремле рассчитывают захватить и выйти на переговоры с этих позиций) или нет, российскую армию и российскую экономику уже не отпустят зализывать раны и готовиться к новому раунду. Независимо то того, с какими захваченными территориями РФ выйдет на переговоры с Киевом, санкции с неё не снимут. Даже если Зеленский согласится. Не он их вводил и не ему решать, когда их снимать. При всём огромном к нему уважении. Я может циничную вещь скажу, но Запад ввёл санкции (неся тяжёлые экономические потери) не потому, что испугался за безопасность Украины, а потому, что испугался за себя. И снимут они их тогда и только тогда, когда гарантируют свою безопасность. Ещё одна циничная вещь: Запад на данном этапе жизненно заинтересован в продолжении этой войны. Они окажут почти любую военную, экономическую, политическую помощь, всё что угодно и в любых количествах, кроме собственного участия. Чем сильнее российская армия и российская экономика будет разгромлена, тем лучше для них. Поэтому будут помогать с нарастающей силой. Украина воюет за них и они это прекрасно понимают. Более того, это их устраивает. Так что да, Байден сказал главную вещь - война будет долгой. Не знаю, понимают ли это в Кремле или думают, что вот уничтожат Мариуполь и всё. Имеющимися в Украине силами Россия не сможет обеспечить долгую войну. А это значит, что в Вашингтоне рассчитывают на то, что Кремль пойдёт на мобилизацию (общую или частичную). Уже сейчас в Украину перебросили войска с Дальнего Востока и Калининграда, вчера началась переброска войск из Грузии (Цхинвали).
война для Путина как игра, если он достигает локальных успехов (как то Мариуполь или еще что), то он будет продолжать и на переговорах будет давить с позиции силы и требовать капитуляции, если наши продолжат наступать и освобождать не только села, но и крупные населенные пункты-позиция хуйла измениться и он будет согласен замириться на текущих положениях войск
Они окажут почти любую военную, экономическую, политическую помощь, всё что угодно и в любых количествах, кроме собственного участия.
вот именно, что почти любую-Пэтриоты и F16/18 не дадут (може не в єтом году) в любых количествах -тоже не дают (ровно стольуо, чтобы мы продолжали сопротивление
конечно, выглядит цинично-кровью нашей нации ослабить и привести к падению Мордор, но 3 недели назад, на эту же мысль ответели-прекратите конспирологические теории
какие , блин теории, если это реальность
кстати, 7 из 10 американцев сомневаются в способность Байдена справиться с Путиным я не сомневаюсь, просто они точно не будут в этом спешить (пусть истекают кровью медленно...обе страны), хотя кто в рф истекает кровью кроме их "пушечного мяса"?
Думаю, сегодня, орки нацелили ракеты в основном на нефтебазы. Цель лишить топлива армию. Не в нашу пользу что погода безоблачная и их спутники видят нашу территорию как на тарелочке +куча предателей и наводчиков (СБУ работает неважно в этом плане) Не знаю на сколько это возможно, но на сегодня нужна макс. маскировка сих объектов.
Востаннє редагувалось otg в Пон 28 бер, 2022 08:29, всього редагувалось 1 раз.