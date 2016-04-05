Додано: Пон 28 бер, 2022 08:43

otg написав: Ой+ написав: В німецькій пресі топ тема перехід на альтернативні вуглеводним джерела енергії. Якщо ціною значних інвестицій німці та інші це зроблять, то в майбутньому їхні потреби в газі-нафті різко скоротяться. В німецькій пресі топ тема перехід на альтернативні вуглеводним джерела енергії. Якщо ціною значних інвестицій німці та інші це зроблять, то в майбутньому їхні потреби в газі-нафті різко скоротяться. Я вспоминаю 80-е годы, когда после огромнейших цен на нефть японцы придумали малолитражки, заполонив ими весь мир. Спрос на топливо резко уменьшилось и цены рухнули. Это и послужило триггером развала совдепа. Если европейцы проделают такой финт, сегодня, с заменой углеродных источников энергии, нас ждут колоссальные перемены в мире. Лишь бы они не дали заднюю. Я вспоминаю 80-е годы, когда после огромнейших цен на нефть японцы придумали малолитражки, заполонив ими весь мир. Спрос на топливо резко уменьшилось и цены рухнули. Это и послужило триггером развала совдепа. Если европейцы проделают такой финт, сегодня, с заменой углеродных источников энергии, нас ждут колоссальные перемены в мире. Лишь бы они не дали заднюю.

примитивная логика, просто вы меня смешите

Рейгана (в окружении русских попов (агентов КГБ)

простите, но это(с японцами и малолитражками)Ещё в 1970-е СССР прекрасно сотрудничал с США в нефтяной сфере. В период нефтяного кризиса 1973 года, когда арабские страны наложили эмбарго на поставки нефти на Запад, Иран при посредничестве Израиля поставлял её в Румынию, откуда она шла в США как «советская». Эти отношения Брежнев называл «развитием торговли для разрядки». Всё изменилось с избранием на пост президента США Рональда Рейгана.В 1983 году на стол Рейгану ложится доклад «Совета по вопросам национальной безопасности» (СВНБ). Эта организация становится «мозговым штабом» президента, её аналитическим запискам он доверяет безгранично. На одном из обедов Рейган говорит своему вице-президенту Бушу: «Джордж, Советам скоро конец». В докладе СНВБ сказано, что весь экспорт Советов составляет смехотворные $24-26 млрд. Это всего четверть торгового оборота «Дженерал Моторс». Но Москва крайне зависима даже от этих небольших денег – на них она закупает продовольствие, ширпотреб и оборудование. «Если Советы лишить даже четверти этой суммы, они не протянут долго», – резюмирует Рейган.Но 1983 год – это середина операции по экономическому удушению СССР. Она началась ещё при Картере, в последний год его пребывания на посту президента США. Если быть точным – это 1979 год.20 ноября 1979 года более тысячи вооруженных людей оккупировали Мекку и взяли под свой контроль эту мусульманскую святыню, призывая к свержению династии Саудов. Руководит террористами Джуяман аль-Отейби. Операцию по обезвреживанию боевиков проводятСвятые места были переоборудованы и перестроены фирмой бен Ладена, и один из братьев будущего террориста №1 Усамы арестован по подозрению в том, что он передал террористам детальные планы этих мест.Это – начальная точка американской операции по экономическому удушению СССР. Открыто об этом никто не говорит, но высокопоставленные собеседники автора книги Эрика Лорана уверены, что захват Мекки был операцией ЦРУ. Американцы начали длительную кампанию по убеждению саудовской королевской семьи в том, что этот вопиющий террористический акт, напротив, дело рук Советского Союза. А исполнители – агенты Ливии и Ирана, «марионеток Союза».В этом же году СССР вторгается в Афганистан. Позднее на вопрос Лорана о конечной цели СССР глава саудовской секретной службы принц Турки аль-Фейсал, сын бывшего короля и покровитель Усамы бен-Ладена, отвечает ему: «Это очень просто: им нужна наша нефть». «Турки ошибается: это Вашингтон имеет виды на саудовскую нефть и старается использовать эту нефть как оружие массового поражения против СССР», – парирует Лоран.Один человек направляет всю эту стратегию – Уильям Кейси, директор ЦРУ. «Лицом он напоминает какое-то земноводное и прячет его за большими очками. Его кабинет заполнен книгами о гибели и упадке Римской империи» – так Лоран описывает свою встречу с ним. Кейси летает по миру на самолете с чёрным фюзеляжем без опознавательных знаков. Кейси спит по 5-6 часов в день, он позволяет себе только один выходной в месяц.План по удушению СССР состоит из трёх пунктов, придуманных Кейси. 1) Польская «Солидарность», которая должна стать идеологическим могильщиком Восточного блока. 2) Финансирование и поддержка моджахедов в Афганистане. 3) Обвал цен на нефть.Два последних пункта невозможно осуществить без помощи Саудовской Аравии. США в глазах мусульманского мира – Большой Шайтан, никто из исламских фанатиков не пойдёт воевать в Афганистан, если это призовет их сделать Америка. Уговорить их сделать это могут только саудиты, оплот исламского фундаментализма. Они же – ключ к ценам на нефть, поскольку не только обладают её главными запасами в мире, но и способны буквально за год нарастить её добычу в разы.Первый шаг к уговору саудитов включиться в борьбу против Советов сделан – захват террористами Мекки. Но королевская семья колеблется. Тогда ЦРУ находит в Иране отморозков, которые в 1980-83 годах начинают методично нападать в Ормузском проливе на танкеры, везущие саудовскую нефть. В нескольких портах страны обнаружены радикальные ячейки исламских социалистов, финансируемых Ираном. Кейси говорит, что это только начало, и конечная цель СССР – свержение саудитов. Король Саудовской Аравии наконец делает свой выбор: он согласен вместе с США нанести удар по Советам.Первая фаза совместной американо-советской операции против СССР – вербовка, финансирование и вооружение моджахедов, направляющихся в Афганистан. В общей сложности их там на пике войны – 35 тысяч человек, фанатики, набранные по всем исламского миру – от Марокко и Йемена до Пакистана. Война с моджахедами обходится СССР в 4 млрд. долларов в год. Еще 1 млрд. долларов стоит для Советов Польша, которую в прямом смысле слова приходится кормить, чтобы «Солидарность» не снесла местный режим.Но Кейси понимает: этого мало, чтобы удушить СССР. Хотя первые результаты – обнадёживающие. В 1980 году Москва продавала 90 тонн золота в год, а в 1981 году – СССР продаёт за границу уже 250 тонн золота. Это золото идёт не из ежегодной добычи Советов, а из запасов. СССР лихорадочно выискивает способы увеличить свой экспорт, чтобы залатать дыры, полученные на первом этапе борьбы с ними США.Обработка Саудовской Аравии занимает время, но терять его Рейган и окружение президента-ястреба не хочет. США пока «работают» хоть по мелочам, но очень чувствительным. Еще 2 января 1980 года Джимми Картер, в последние дни перед уходом с президентского поста, накладывает эмбарго на поставки зерна и высокотехнологичного оборудования в СССР. Это стоило Советам 2 млрд. долларов – в это время они строят газопровод на Запад, и единственными поставщиками труб и оборудования остаются немцы, которые взвинчивают цены на свою продукцию, пользуясь положением монополиста.Но главный козырь в борьбе против СССР – это всё же Саудовская Аравия. Кейси приводит ещё один аргумент саудитам, почему нужно снизить цены на нефть. «Низкие цены на нефть остановят поиски других источников энергии, и прежде всего – русского газа», – говорит он королю Фахду. Если русский газ в полном объёме пойдет на Запад, цены на нефть сами собой упадут, но только не на пару лет, как предлагает США, а уже – навечно.В ходе визита короля Фахда в Вашингтон в самом начале 1985 года саудиты сдаются и соглашаются резко поднять добычу нефти. С 2 млн баррелей в день в начале 1985 года добыча вырастает до 6 млн баррелей, в конце этого же года – до 9 млн, а в начале 1986 года – до 10 млн баррелей в день. Цены резко падают, но доходы Саудовской Аравии не только не снизились, но даже выросли – добыча-то выросла в 5 раз, а стоимость нефти упала «всего» в 3,5 раза.В начале 1986 года нефть стоит 10 долларов за баррель, тогда как год назад – 32 доллара. Некоторые партии нефти её производители (в том числе СССР) вынуждены сбывать и по 6 долларов – рынок затоварен ею.советую прочитать и посмеяться с фотоя специально привел эту про-российскю статью 7летней давности (в сети есть много инфы на эту тему на английском языке, было написано много книг , западная публика любит читать про политику 70-80х)