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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 546547548549
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:59

  prodigy написав:Данилов призывал Грузию и Молдову сделать тоже (освободить свою землю)
пока мы не начнём уверенно побеждать это фальшстарт для освободительных воин.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:11

  prodigy написав:
  Любопытный написав:Есть мысль, что открытие второго фронта в Азейбаржане с Артменией может сыграть не на руку Украине.
Сделка по поставкам нефти и газа с Ирана предполагает постройку газопровода через территорию Азейбаржана и Армении, но никто не будет строить газопровод в стране имеющим конфликт с соседней, потому что не понятно на чьей территории будет лежать труба через год-два и не внесут ли новые хозяева правки в договор о транзите.
Что касается постройки газопровода через Турцию - маловероятно. Во-первых, у них не решен вопрос границ с Арменией. Во-вторых, у Турции свои планы по геополитике в регионе (сильный Иран в неее не входит) и им не дает выгоды та ветка газопровода.

Ну и вишенка на торте - Азейбаржан подписал довольно жесткий договор с рашкой и Арменией. Нарушение пунктов договора уже осудили Европейские лидеры и США (понятно почему).


-нефти в мире достаточно и без иранской, последние 3 года думают как уменьшить ее на рынках (так что вывод не правильный)

- нет никакой вишенки,
Азербайджан освобождает свою территорию и не признает термин "Нагорный Карабах", в течении месяца или быстрее заберут все назад (2тысячи российских десантников (с нашивками "миротворцы") будут либо взяты в плен, либо уничтожены (у армян некому воевать против дронов Байрактар ТВ2)

-как это поможет Украине? немного, но поможет (все-таки на 2к десантников меньше),
Данилов призывал Грузию и Молдову сделать тоже (освободить свою землю)
у Грузинов логика такая (мы выбрали пророссийское правительство и значит РФ на нас не нападет), у молдован просто нечем воевать и нет армии боеспособной (полиция и погранцы)

польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и что Польша должна "заявить на нее права".

(он давно на пенсии, 66лет) - это не серьезно


Много нефти в мире? почему же тогда Европа не может найти быструю замену рашистской нефти?
Да и вопрос не только о нефти, есть еще газ. Договор с Ираном и Германией ранее анонсировали. Поэтому реальные риски в постройке газопровода через ту территорию.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Азербайджан освобождает свою территорию и не признает термин "Нагорный Карабах", в течении месяца или быстрее заберут все назад (2тысячи российских десантников (с нашивками "миротворцы") будут либо взяты в плен, либо уничтожены (у армян некому воевать против дронов Байрактар ТВ2)

Азейбарджан буде тиснути, відключенням газу, обстрілами військових, але в наступ не піде. Російським миротворцям було показано їх місце - захищати мирних від геноциду. Через чотири роки їх там не буде, як і вірмен, якщо вони не погодяться жити під азейбарджанською владою. Раша вже заявила, що азейбарджанці ввідступили, хоч ніхто і не думав цього робити. Раша не може без "перемоги", хоч би і фейкової.
lapay
 
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