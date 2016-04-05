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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 28 бер, 2022 08:59
prodigy написав:
Данилов призывал Грузию и Молдову сделать тоже (освободить свою землю)
пока мы не начнём уверенно побеждать это фальшстарт для освободительных воин.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 09:11
prodigy написав: Любопытный написав:
Есть мысль, что открытие второго фронта в Азейбаржане с Артменией может сыграть не на руку Украине.
Сделка по поставкам нефти и газа с Ирана предполагает постройку газопровода через территорию Азейбаржана и Армении
, но никто не будет строить газопровод в стране имеющим конфликт с соседней, потому что не понятно на чьей территории будет лежать труба через год-два и не внесут ли новые хозяева правки в договор о транзите.
Что касается постройки газопровода через Турцию - маловероятно. Во-первых, у них не решен вопрос границ с Арменией. Во-вторых, у Турции свои планы по геополитике в регионе (сильный Иран в неее не входит) и им не дает выгоды та ветка газопровода.
Ну и вишенка
на торте - Азейбаржан подписал довольно жесткий договор с рашкой и Арменией. Нарушение пунктов договора уже осудили Европейские лидеры и США (понятно почему).
-нефти в мире достаточно и без иранской, последние 3 года думают как уменьшить ее на рынках (так что вывод не правильный)
- нет никакой вишенки,
Азербайджан освобождает свою территорию и не признает термин "Нагорный Карабах", в течении месяца или быстрее заберут все назад (2тысячи российских десантников (с нашивками "миротворцы") будут либо взяты в плен, либо уничтожены (у армян некому воевать против дронов Байрактар ТВ2)
-как это поможет Украине? немного, но поможет (все-таки на 2к десантников меньше),
Данилов призывал Грузию и Молдову сделать тоже (освободить свою землю)
у Грузинов логика такая (мы выбрали пророссийское правительство и значит РФ на нас не нападет), у молдован просто нечем воевать и нет армии боеспособной (полиция и погранцы)
польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и что Польша должна "заявить на нее права".
(он давно на пенсии, 66лет) - это не серьезно
Много нефти в мире? почему же тогда Европа не может найти быструю замену рашистской нефти?
Да и вопрос не только о нефти, есть еще газ. Договор с Ираном и Германией ранее анонсировали. Поэтому реальные риски в постройке газопровода через ту территорию.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 09:17
prodigy написав:
Азербайджан освобождает свою территорию и не признает термин "Нагорный Карабах", в течении месяца или быстрее заберут все назад (2тысячи российских десантников (с нашивками "миротворцы") будут либо взяты в плен, либо уничтожены (у армян некому воевать против дронов Байрактар ТВ2)
Азейбарджан буде тиснути, відключенням газу, обстрілами військових, але в наступ не піде. Російським миротворцям було показано їх місце - захищати мирних від геноциду. Через чотири роки їх там не буде, як і вірмен, якщо вони не погодяться жити під азейбарджанською владою. Раша вже заявила, що азейбарджанці ввідступили, хоч ніхто і не думав цього робити. Раша не може без "перемоги", хоч би і фейкової.
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