Любопытный написав:Есть мысль, что открытие второго фронта в Азейбаржане с Артменией может сыграть не на руку Украине. Сделка по поставкам нефти и газа с Ирана предполагает постройку газопровода через территорию Азейбаржана и Армении, но никто не будет строить газопровод в стране имеющим конфликт с соседней, потому что не понятно на чьей территории будет лежать труба через год-два и не внесут ли новые хозяева правки в договор о транзите. Что касается постройки газопровода через Турцию - маловероятно. Во-первых, у них не решен вопрос границ с Арменией. Во-вторых, у Турции свои планы по геополитике в регионе (сильный Иран в неее не входит) и им не дает выгоды та ветка газопровода.
Ну и вишенка на торте - Азейбаржан подписал довольно жесткий договор с рашкой и Арменией. Нарушение пунктов договора уже осудили Европейские лидеры и США (понятно почему).
-нефти в мире достаточно и без иранской, последние 3 года думают как уменьшить ее на рынках (так что вывод не правильный)
- нет никакой вишенки, Азербайджан освобождает свою территорию и не признает термин "Нагорный Карабах", в течении месяца или быстрее заберут все назад (2тысячи российских десантников (с нашивками "миротворцы") будут либо взяты в плен, либо уничтожены (у армян некому воевать против дронов Байрактар ТВ2)
-как это поможет Украине? немного, но поможет (все-таки на 2к десантников меньше), Данилов призывал Грузию и Молдову сделать тоже (освободить свою землю) у Грузинов логика такая (мы выбрали пророссийское правительство и значит РФ на нас не нападет), у молдован просто нечем воевать и нет армии боеспособной (полиция и погранцы)
польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и что Польша должна "заявить на нее права".
(он давно на пенсии, 66лет) - это не серьезно
Много нефти в мире? почему же тогда Европа не может найти быструю замену рашистской нефти? Да и вопрос не только о нефти, есть еще газ. Договор с Ираном и Германией ранее анонсировали. Поэтому реальные риски в постройке газопровода через ту территорию.
prodigy написав:Азербайджан освобождает свою территорию и не признает термин "Нагорный Карабах", в течении месяца или быстрее заберут все назад (2тысячи российских десантников (с нашивками "миротворцы") будут либо взяты в плен, либо уничтожены (у армян некому воевать против дронов Байрактар ТВ2)
Азейбарджан буде тиснути, відключенням газу, обстрілами військових, але в наступ не піде. Російським миротворцям було показано їх місце - захищати мирних від геноциду. Через чотири роки їх там не буде, як і вірмен, якщо вони не погодяться жити під азейбарджанською владою. Раша вже заявила, що азейбарджанці ввідступили, хоч ніхто і не думав цього робити. Раша не може без "перемоги", хоч би і фейкової.
[quote="5415910:vitaliian"]prodigy сейчас другая ситуация у РФ есть сильный союзник Китай, который имеет проффит на этой войне, сахара не обещают но комбикормом РФ обеспечат. И цена нефти далеко не 10$, её вагонами можно продавать , ей газопровод не нужен. Ноги этой войны растут из Китая. Пуйло должен Китаю как земля колхозу за эпидемию ковида.
оставьте ковид в стороне
продавать нефть вагонами?))) это ошибочное мнение, РФ не может увеличить объем продаваемое нефти Китаю по техническим причинам, к тому же большая часть нефти поставляется практически бесплатно (даже не окупается стоимость транзита), почему? потому что Китай вывал рашке кредиты и нефть-это плата по кредитам, так что РФ никаким образом не сможет продать на востоке ту нефть, которую она продавала в ЕС. Добыча нефти в РФ должна упасть в течении 2лет существенно, потому что отсталая "балалайня" не обладает современными технологиями
4 главные мировые компании (обладающие технологиями сложного бурения) такие как Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford International покидаю РФ .
Любопытный написав:Есть мысль, что открытие второго фронта в Азейбаржане с Артменией может сыграть не на руку Украине. Сделка по поставкам нефти и газа с Ирана предполагает постройку газопровода через территорию Азейбаржана и Армении, но никто не будет строить газопровод в стране имеющим конфликт с соседней, потому что не понятно на чьей территории будет лежать труба через год-два и не внесут ли новые хозяева правки в договор о транзите. Что касается постройки газопровода через Турцию - маловероятно. Во-первых, у них не решен вопрос границ с Арменией. Во-вторых, у Турции свои планы по геополитике в регионе (сильный Иран в неее не входит) и им не дает выгоды та ветка газопровода.
Ну и вишенка на торте - Азейбаржан подписал довольно жесткий договор с рашкой и Арменией. Нарушение пунктов договора уже осудили Европейские лидеры и США (понятно почему).
-нефти в мире достаточно и без иранской, последние 3 года думают как уменьшить ее на рынках (так что вывод не правильный)
- нет никакой вишенки, Азербайджан освобождает свою территорию и не признает термин "Нагорный Карабах", в течении месяца или быстрее заберут все назад (2тысячи российских десантников (с нашивками "миротворцы") будут либо взяты в плен, либо уничтожены (у армян некому воевать против дронов Байрактар ТВ2)
-как это поможет Украине? немного, но поможет (все-таки на 2к десантников меньше), Данилов призывал Грузию и Молдову сделать тоже (освободить свою землю) у Грузинов логика такая (мы выбрали пророссийское правительство и значит РФ на нас не нападет), у молдован просто нечем воевать и нет армии боеспособной (полиция и погранцы)
польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и что Польша должна "заявить на нее права".
(он давно на пенсии, 66лет) - это не серьезно
Много нефти в мире? почему же тогда Европа не может найти быструю замену рашистской нефти? Да и вопрос не только о нефти, есть еще газ. Договор с Ираном и Германией ранее анонсировали. Поэтому реальные риски в постройке газопровода через ту территорию.
вы женщина? логики нет у вас... нефтепровод Дружба 40лет качает нефть в Европу и ФРГ в том числе (несмотря на войну нефть через территорию Украины продолжает поступать и сегодня)
для немцев не вопрос найти другую нефть (будут возить танкерами из Персидского залива), но есть нюансы (а вдруг террористы атакуют танкера (как уже было в прошлом году), а если очередной огромный контейнеровоз сядет на мель в Суэцком канале), а тут открыл вентиль и нефть здесь (менталитет немцев известный, они себе во вред даже на 1евро ничего делать не хотят, но придется...это займет 1-2 года(будут тянуть до последнего как Северным потоком -2)
prodigy написав:4 главные мировые компании (обладающие технологиями сложного бурения) такие как Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford International покидаю РФ .
любите вы преподнести перемогу там, где ее нет. Буквально вчера Крутихин в программе Латыниной сказал, что эти 4 фирмы прекращают инвестиции в новые проекты, но уже имеющиеся - будут исполняться согласно контрактам, ибо никто не готов на такие гигантские потери.
prodigy написав:для немцев не вопрос найти другую нефть (будут возить танкерами из Персидского залива),
Вопрос, и огромный. Нефть "уралс" имеет вполне конкретные химические характеристики и целый ряд заводов заточены именно на специфику этого сорта нефти. Так что, затраты времени и денег многократно серьезнее, чем пригнать лишний танкер из залива. Опять же, смотрите вчерашнее интервью Крутихина
Возможно, для кого-то "уходят с рынка" и "продолжают исполнять контракты до истечения их сроков" и синонимы, но в реальном мире это принципиально разные действия. В который раз прошу вас давать корректную информацию.
Мало вам постоянно репоститеь danserg с его откровенным враньём? В оптимизме тоже надо знать меру.
prodigy написав:для немцев не вопрос найти другую нефть (будут возить танкерами из Персидского залива),
Вопрос, и огромный. Нефть "уралс" имеет вполне конкретные химические характеристики и целый ряд заводов заточены именно на специфику этого сорта нефти. Так что, затраты времени и денег многократно серьезнее, чем пригнать лишний танкер из залива. Опять же, смотрите вчерашнее интервью Крутихина
нефть Urals имеет высокое содержание серы (это вредные выкиды, надо ставить фильтра, это затраты), Крутихин все-таки пророссийский эксперт
так вот были расчеты и прогнозы мировых аналитиков, что будет дефицит в мире топлива с низким содержанием серы для судов (этого не произошло, мировая экономика справилась) есть другая сторона медали (наличие серы в топливе делает его более щадящим для топливной аппаратуры двигателя, то есть больше смазки), а топливо с низким содержанием -оно "как бы более сухое", для старых двигателей большая проблема , но и с этим справляются (есть технологии, не буду описывать) Нефть Urals торгуется относительно нефти марки Brent с дисконтом, так как содержит больше серы и тяжелых углеводородов. Urals заменят качественным сортом Brent