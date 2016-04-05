prodigy написав:

Любопытный написав: Есть мысль, что открытие второго фронта в Азейбаржане с Артменией может сыграть не на руку Украине.

Сделка по поставкам нефти и газа с Ирана предполагает постройку газопровода через территорию Азейбаржана и Армении, но никто не будет строить газопровод в стране имеющим конфликт с соседней, потому что не понятно на чьей территории будет лежать труба через год-два и не внесут ли новые хозяева правки в договор о транзите.

Что касается постройки газопровода через Турцию - маловероятно. Во-первых, у них не решен вопрос границ с Арменией. Во-вторых, у Турции свои планы по геополитике в регионе (сильный Иран в неее не входит) и им не дает выгоды та ветка газопровода.



Ну и вишенка на торте - Азейбаржан подписал довольно жесткий договор с рашкой и Арменией. Нарушение пунктов договора уже осудили Европейские лидеры и США (понятно почему). Есть мысль, что открытие второго фронта в Азейбаржане с Артменией может сыграть не на руку Украине.Сделка по поставкам нефти и газа с Ирана предполагает, но никто не будет строить газопровод в стране имеющим конфликт с соседней, потому что не понятно на чьей территории будет лежать труба через год-два и не внесут ли новые хозяева правки в договор о транзите.Что касается постройки газопровода через Турцию - маловероятно. Во-первых, у них не решен вопрос границ с Арменией. Во-вторых, у Турции свои планы по геополитике в регионе (сильный Иран в неее не входит) и им не дает выгоды та ветка газопровода.Ну ина торте - Азейбаржан подписал довольно жесткий договор с рашкой и Арменией. Нарушение пунктов договора уже осудили Европейские лидеры и США (понятно почему).

-нефти в мире достаточно и без иранской, последние 3 года думают как уменьшить ее на рынках (так что вывод не правильный)- нет никакой вишенки,Азербайджан освобождает свою территорию и не признает термин "Нагорный Карабах", в течении месяца или быстрее заберут все назад (2тысячи российских десантников (с нашивками "миротворцы") будут либо взяты в плен, либо уничтожены (у армян некому воевать против дронов Байрактар ТВ2)-как это поможет Украине? немного, но поможет (все-таки на 2к десантников меньше),Данилов призывал Грузию и Молдову сделать тоже (освободить свою землю)у Грузинов логика такая (мы выбрали пророссийское правительство и значит РФ на нас не нападет), у молдован просто нечем воевать и нет армии боеспособной (полиция и погранцы)польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и что Польша должна "заявить на нее права".(он давно на пенсии, 66лет) - это не серьезно