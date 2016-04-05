prodigy написав:

juristkostya написав: prodigy написав: для немцев не вопрос найти другую нефть (будут возить танкерами из Персидского залива), для немцев не вопрос найти другую нефть (будут возить танкерами из Персидского залива),

Вопрос, и огромный.

Нефть "уралс" имеет вполне конкретные химические характеристики и целый ряд заводов заточены именно на специфику этого сорта нефти. Так что, затраты времени и денег многократно серьезнее, чем пригнать лишний танкер из залива.

Опять же, смотрите вчерашнее интервью Крутихина Вопрос, и огромный.Нефть "уралс" имеет вполне конкретные химические характеристики и целый ряд заводов заточены именно на специфику этого сорта нефти. Так что, затраты времени и денег многократно серьезнее, чем пригнать лишний танкер из залива.Опять же, смотрите вчерашнее интервью Крутихина

нефть Urals имеет высокое содержание серы (это вредные выкиды, надо ставить фильтра, это затраты), Крутихин все-таки пророссийский экспертне уверен, что тебе что то известно о SECAтак вот были расчеты и прогнозы мировых аналитиков, что будет дефицит в мире топлива с низким содержанием серы для судов (этого не произошло, мировая экономика справилась)есть другая сторона медали (наличие серы в топливе делает его более щадящим для топливной аппаратуры двигателя, то есть больше смазки), а топливо с низким содержанием -оно "как бы более сухое", для старых двигателей большая проблема , но и с этим справляются (есть технологии, не буду описывать)Нефть Urals торгуется относительно нефти марки Brent с дисконтом, так как содержит больше серы и тяжелых углеводородов. Urals заменят качественным сортом Brent