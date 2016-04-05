когда строился нефтепровод "Дружба"? Во время военного конфликта по территории иностранных государств с военным конфликтом? Ну и последнее. "для немцев не вопрос найти другую нефть" - снова слова с видео в голове Если бы найти другую нефть было бы так просто, то они бы не упирались в применении санкций с энергоносителями.
prodigy написав:для немцев не вопрос найти другую нефть (будут возить танкерами из Персидского залива),
Вопрос, и огромный. Нефть "уралс" имеет вполне конкретные химические характеристики и целый ряд заводов заточены именно на специфику этого сорта нефти. Так что, затраты времени и денег многократно серьезнее, чем пригнать лишний танкер из залива. Опять же, смотрите вчерашнее интервью Крутихина
нефть Urals имеет высокое содержание серы (это вредные выкиды, надо ставить фильтра, это затраты), Крутихин все-таки пророссийский эксперт
так вот были расчеты и прогнозы мировых аналитиков, что будет дефицит в мире топлива с низким содержанием серы для судов (этого не произошло, мировая экономика справилась) есть другая сторона медали (наличие серы в топливе делает его более щадящим для топливной аппаратуры двигателя, то есть больше смазки), а топливо с низким содержанием -оно "как бы более сухое", для старых двигателей большая проблема , но и с этим справляются (есть технологии, не буду описывать) Нефть Urals торгуется относительно нефти марки Brent с дисконтом, так как содержит больше серы и тяжелых углеводородов. Urals заменят качественным сортом Brent
prodigy написав:Данилов призывал Грузию и Молдову сделать тоже (освободить свою землю)
пока мы не начнём уверенно побеждать это фальшстарт для освободительных воин.
возможно их не будет вообще (кроме Азербайджана), имею ввиду в республиках бывшего совка, сможет ли Молдова вернуть Приднестровье? сама-нет, только по мандату Совбеза ООН армия РФ сама покинет территорию грузины будут воевать? при этом правительстве -точно нет
в остальном мире-если Украина победит Россия уйдет из ЦАР, Ливии, Сирии (там их просто передавят как клопов)
ЯДЕРНИЙ УДАР зі сторони Росії може бути в ситуації провалу взяття Києва, — Христо Грозєв
«Путін може дати таке розпорядження, але ядерна зброя — це не умовна червона кнопка, є 5 людей, які повинні виконати всі ці розпорядження по ланцюжку до того, як ракета реально вилетить», — заявив журналіст-розслідувач видання «Bellingcat».
Що стосується Шойгу: якщо РФ прийматиме рішення про потенційний ядерний удар, військове керівництво заздалегідь має бути сховане. Тому Грозєв впевнений, що Шойгу знаходиться, умовно, в бункері. Простеживши рух його літака, ми бачимо практично щоденні вильоти в Уфу і знаючи, що там знаходяться бункери, це дає очевидну відповідь.
vitaliian написав:ЯДЕРНИЙ УДАР зі сторони Росії може бути в ситуації провалу взяття Києва, — Христо Грозєв
«Путін може дати таке розпорядження, але ядерна зброя — це не умовна червона кнопка, є 5 людей, які повинні виконати всі ці розпорядження по ланцюжку до того, як ракета реально вилетить», — заявив журналіст-розслідувач видання «Bellingcat».
Що стосується Шойгу: якщо РФ прийматиме рішення про потенційний ядерний удар, військове керівництво заздалегідь має бути сховане. Тому Грозєв впевнений, що Шойгу знаходиться, умовно, в бункері. Простеживши рух його літака, ми бачимо практично щоденні вильоти в Уфу і знаючи, що там знаходяться бункери, це дає очевидну відповідь.
не будет сюрпризом, если бункеров несколько
отец строил один из таких в 1965/66 где-то в районе Нижнего Тагила (+/-100км), тогда было до 80м глубиной (давал подписку о не разглашении)
otg написав:Но война не может быть вечной. Это прекрасно понимают и в Европе и в Пентагоне
за вечную войну речь не идёт РФ не такая богатая какой хочет выглядеть, когда у армии вместо еды в тарелке будет газ и нефть, война закончится "по естественным причинам". За народ молчу, им и комбикорм жрать за счастье похрюкивая про великое пуйло. Увы там такая реальность.
це реально жесть!
на вихідних проводив просвітницьку діяльнисть на кацапопабліках в телеграмі, Божечки яка жесть, 86% хотять нас стерти в івно...
я розумію, що подібне тягнеться до подобного, але 86%! і вони агресивні, просто жесть, особливо баби...
пс. враховуючи вищеназване вважаю, що армію треба формувати з жінок а що робити з кацапією - хз...
GALeon написав:В Ізраїлі скільки вже років конфлікт продовжуєттся?
В Ізраїлі сьогодня то що в нас? Идут боевые действия, гарячая фаза? В Израиле даже не то что у нас было до 24 февраля. Никто не говорит что мы подпишем мирный договор. Это невозможно пока у нас есть оккупированные территории. Имелось ввиду что рано или поздно все должно вернутся на позиции до 24 февраля.
GALeon написав:В Ізраїлі скільки вже років конфлікт продовжуєттся?
В Ізраїлі сьогодня то що в нас? Идут боевые действия, гарячая фаза? В Израиле даже не то что у нас было до 24 февраля. Никто не говорит что мы подпишем мирный договор. Это невозможно пока у нас есть оккупированные территории. Имелось ввиду что рано или поздно все должно вернутся на позиции до 24 февраля.
Чому 24 фебраля? Війна, що 24 фебраля почалася? Кому должно? Які позиції? Чиї позиції? Наші, ваші, їхні? Все, це що? Все все, і мертві воскреснуть, а будинки/інфраструктура самі відновляться?
Війну протіше почати, чим закінчити. Оптимісти можуть болтати єрундой, але і тільки. Що там з бермудським трикутником орків, який оточено під Києвом на правому березі Дніпра.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 бер, 2022 11:10, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:я специально привел эту про-российскю статью 7летней давности (в сети есть много инфы на эту тему на английском языке, было написано много книг , западная публика любит читать про политику 70-80х)
Ну понятно про эту совковую статью. Я не сказал что малолитражки единственный фактор, но существенный. Про Саудовскую Аравию правда, но не так конспирологически как в статье. А совдеп никто не рассчитывал развалить. Почитай Бжезинского. Они сами были в шоке из за того как быстро развалился совдеп, этого никто не ожидал. Особенно большая чушь про "солидарность" в Польше.
Песков призвал НЕ судить о ходе специальной военной операции на Украине по мнениям участников телевизионных ток-шоу.
Песков отметил, что к обсуждениям деталей спецоперации, ведущимся по телевидению, в Кремле относятся "как к обмену мнениями частных лиц". "Кто-то из них обладает большими знаниями, кто-то из них обладает меньшими экспертными знаниями", — указал представитель Кремля.
Он отрицательно ответил на вопрос, влияют ли такого рода обсуждения на ход спецоперации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 11:37, всього редагувалось 1 раз.