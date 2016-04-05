flyman написав:Чому 24 фебраля? Війна, що 24 фебраля почалася? Кому должно? Які позиції? Чиї позиції? Наші, ваші, їхні? Все, це що? Все все, і мертві воскреснуть, а будинки/інфраструктура самі відновляться?
Війну протіше почати, чим закінчити. Оптимісти можуть болтати єрундой, але і тільки. Що там з бермудським трикутником орків, який оточено під Києвом на правому березі Дніпра.
Це наймовірніший варіант про який йдуть переговори та може бути компромісом.
prodigy написав:из того, что сказал Владимир Зеленский вчера :
-Украина согласна на нейтральный статус и невступление в НАТО -прекращение огня и вывод вооруженных формирований врага на позиции на утро 24 февраля -никакой демилитаризации/денацификации -обмен пленными (это может быть сделано уже в ближайшее время) -русский язык государственный (забудьте) -Украине нужны гарантии , а не очередной Будапештский клочок бумаги -в качестве одной из стран гарантов Украина видит Польшу -миротворцы отпадают вообще (нам не нужен замороженный конфликт)
Нормальні вимоги. Єдине по гарантіях - немає 100% гарантій. Тут Зе дещо наївний(або грає на рейтинг). Тим більше Польща... Не достатньо сильна держава для якихось гарантій. Як він собі це уявляє? РФ знову нападає на Україні і Польща об'являє РФ війну. Ну не реально це. -миротворцы отпадают вообще - це поки що. Тут ще в чому проблема. Це "вимоги" НА СЬОГОДНІ. А через місяць ситуація зміниться і "вимоги" точно зміняться. Тому ці всі пункти ні про що. Зміниться ситуація - зміняться і пункти.
Ой+ написав:В німецькій пресі топ тема перехід на альтернативні вуглеводним джерела енергії. Якщо ціною значних інвестицій німці та інші це зроблять, то в майбутньому їхні потреби в газі-нафті різко скоротяться.
Я вспоминаю 80-е годы, когда после огромнейших цен на нефть японцы придумали малолитражки, заполонив ими весь мир. Спрос на топливо резко уменьшилось и цены рухнули. Это и послужило триггером развала совдепа. Если европейцы проделают такой финт, сегодня, с заменой углеродных источников энергии, нас ждут колоссальные перемены в мире. Лишь бы они не дали заднюю.
Все вірно написано, але висновок неправильний. Немає "задньої" чи "передньої". Є ціна на нафту/газ. Тобто є ЕКОНОМІЧНІ передумови. Якщо ціна буде триматись будуть щось міняти, якщо ціна опуститься - тоді "дадуть задню". Ось ціна газу зросла майже в 10 разів - ось вони і зарухались. Я вже про це писав. Якщо б нафта не піднялась до 100/130 не було б ніякої Тесли і інших електокарів.
andrijk777 написав:Все вірно написано, але висновок неправильний. Немає "задньої" чи "передньої". Є ціна на нафту/газ. Тобто є ЕКОНОМІЧНІ передумови. Якщо ціна буде триматись будуть щось міняти, якщо ціна опуститься - тоді "дадуть задню". Ось ціна газу зросла майже в 10 разів - ось вони і зарухались. Я вже про це писав. Якщо б нафта не піднялась до 100/130 не було б ніякої Тесли і інших електокарів.
Ну как показала практика пользовать Теслу не дешевле чем бензиновый авто даже при 100 долл. Но про заднюю я говорил не о том. Все мы помним 2014-й. Там тоже кучу санкций повводили, а потом сами же начали их обходить.
Зеленский делит НАТО на пять лагерей. Во-первых, это те, кто «не возражает против долгой войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это будет означать гибель Украины и будет стоить украинских жизней». Другие хотят быстрого прекращения боевых действий, потому что «российский рынок большой, [и] их экономика страдает». Они хотели бы, чтобы Россия сохранила определенные рынки. Третья, более разнообразная группа стран «признает нацизм в России» и хочет, чтобы Украина победила. К ним присоединяются более мелкие либеральные страны, которые «хотят, чтобы война закончилась быстро любой ценой, потому что они думают, что люди превыше всего». И, наконец, сконфуженные страны, которые хотят мира сейчас и всеми возможными способами, потому что они являются «офисами Российской Федерации в Европе». ....... «Победа — это возможность спасти как можно больше жизней… потому что без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но, в конечном счете, это просто территория». Спасти всех, защитить все интересы, при этом защитить людей и не отдать территорию, наверное, невыполнимая задача, признает он. Он не знает, когда и чем это закончится, но он знает, что «это закончится тем, что мы все еще будем стоять здесь, защищая» жизнь в Украине.