Зеленский делит НАТО на пять лагерей. Во-первых, это те, кто «не возражает против долгой войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это будет означать гибель Украины и будет стоить украинских жизней». Другие хотят быстрого прекращения боевых действий, потому что «российский рынок большой, [и] их экономика страдает». Они хотели бы, чтобы Россия сохранила определенные рынки. Третья, более разнообразная группа стран «признает нацизм в России» и хочет, чтобы Украина победила. К ним присоединяются более мелкие либеральные страны, которые «хотят, чтобы война закончилась быстро любой ценой, потому что они думают, что люди превыше всего». И, наконец, сконфуженные страны, которые хотят мира сейчас и всеми возможными способами, потому что они являются «офисами Российской Федерации в Европе».

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«Победа — это возможность спасти как можно больше жизней… потому что без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но, в конечном счете, это просто территория». Спасти всех, защитить все интересы, при этом защитить людей и не отдать территорию, наверное, невыполнимая задача, признает он. Он не знает, когда и чем это закончится, но он знает, что «это закончится тем, что мы все еще будем стоять здесь, защищая» жизнь в Украине.