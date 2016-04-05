flyman написав:Чому 24 фебраля? Війна, що 24 фебраля почалася? Кому должно? Які позиції? Чиї позиції? Наші, ваші, їхні? Все, це що? Все все, і мертві воскреснуть, а будинки/інфраструктура самі відновляться?
Війну протіше почати, чим закінчити. Оптимісти можуть болтати єрундой, але і тільки. Що там з бермудським трикутником орків, який оточено під Києвом на правому березі Дніпра.
Це наймовірніший варіант про який йдуть переговори та може бути компромісом.
prodigy написав:из того, что сказал Владимир Зеленский вчера :
-Украина согласна на нейтральный статус и невступление в НАТО -прекращение огня и вывод вооруженных формирований врага на позиции на утро 24 февраля -никакой демилитаризации/денацификации -обмен пленными (это может быть сделано уже в ближайшее время) -русский язык государственный (забудьте) -Украине нужны гарантии , а не очередной Будапештский клочок бумаги -в качестве одной из стран гарантов Украина видит Польшу -миротворцы отпадают вообще (нам не нужен замороженный конфликт)
Нормальні вимоги. Єдине по гарантіях - немає 100% гарантій. Тут Зе дещо наївний(або грає на рейтинг). Тим більше Польща... Не достатньо сильна держава для якихось гарантій. Як він собі це уявляє? РФ знову нападає на Україні і Польща об'являє РФ війну. Ну не реально це. -миротворцы отпадают вообще - це поки що. Тут ще в чому проблема. Це "вимоги" НА СЬОГОДНІ. А через місяць ситуація зміниться і "вимоги" точно зміняться. Тому ці всі пункти ні про що. Зміниться ситуація - зміняться і пункти.
Ой+ написав:В німецькій пресі топ тема перехід на альтернативні вуглеводним джерела енергії. Якщо ціною значних інвестицій німці та інші це зроблять, то в майбутньому їхні потреби в газі-нафті різко скоротяться.
Я вспоминаю 80-е годы, когда после огромнейших цен на нефть японцы придумали малолитражки, заполонив ими весь мир. Спрос на топливо резко уменьшилось и цены рухнули. Это и послужило триггером развала совдепа. Если европейцы проделают такой финт, сегодня, с заменой углеродных источников энергии, нас ждут колоссальные перемены в мире. Лишь бы они не дали заднюю.
Все вірно написано, але висновок неправильний. Немає "задньої" чи "передньої". Є ціна на нафту/газ. Тобто є ЕКОНОМІЧНІ передумови. Якщо ціна буде триматись будуть щось міняти, якщо ціна опуститься - тоді "дадуть задню". Ось ціна газу зросла майже в 10 разів - ось вони і зарухались. Я вже про це писав. Якщо б нафта не піднялась до 100/130 не було б ніякої Тесли і інших електокарів.
andrijk777 написав:Все вірно написано, але висновок неправильний. Немає "задньої" чи "передньої". Є ціна на нафту/газ. Тобто є ЕКОНОМІЧНІ передумови. Якщо ціна буде триматись будуть щось міняти, якщо ціна опуститься - тоді "дадуть задню". Ось ціна газу зросла майже в 10 разів - ось вони і зарухались. Я вже про це писав. Якщо б нафта не піднялась до 100/130 не було б ніякої Тесли і інших електокарів.
Ну как показала практика пользовать Теслу не дешевле чем бензиновый авто даже при 100 долл. Но про заднюю я говорил не о том. Все мы помним 2014-й. Там тоже кучу санкций повводили, а потом сами же начали их обходить.
Зеленский делит НАТО на пять лагерей. Во-первых, это те, кто «не возражает против долгой войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это будет означать гибель Украины и будет стоить украинских жизней». Другие хотят быстрого прекращения боевых действий, потому что «российский рынок большой, [и] их экономика страдает». Они хотели бы, чтобы Россия сохранила определенные рынки. Третья, более разнообразная группа стран «признает нацизм в России» и хочет, чтобы Украина победила. К ним присоединяются более мелкие либеральные страны, которые «хотят, чтобы война закончилась быстро любой ценой, потому что они думают, что люди превыше всего». И, наконец, сконфуженные страны, которые хотят мира сейчас и всеми возможными способами, потому что они являются «офисами Российской Федерации в Европе». ....... «Победа — это возможность спасти как можно больше жизней… потому что без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но, в конечном счете, это просто территория». Спасти всех, защитить все интересы, при этом защитить людей и не отдать территорию, наверное, невыполнимая задача, признает он. Он не знает, когда и чем это закончится, но он знает, что «это закончится тем, что мы все еще будем стоять здесь, защищая» жизнь в Украине.
Европа хочет сократить импорт газа из России на две трети в течение года. За кулисами политики и компании уже пытаются придумать, как справиться со следующей зимой. Можно было бы ожидать, что очевидным результатом станет изменение потребительского поведения, невиданное с 1970-х годов, когда головокружительные цены на нефть заставили переосмыслить образ жизни Запада. Не так. В то время как европейские лидеры излучают озабоченность во время войны, общественность живет так, как будто все в порядке на континенте, где царит мир. ..... Европа хочет сократить импорт газа из России на две трети в течение года. За кулисами политики и компании уже пытаются придумать, как справиться со следующей зимой. Можно было бы ожидать, что очевидным результатом станет изменение потребительского поведения, невиданное с 1970-х годов, когда головокружительные цены на нефть заставили переосмыслить образ жизни Запада. Не так. В то время как европейские лидеры излучают озабоченность во время войны, общественность живет так, как будто все в порядке на континенте, где царит мир. ..... Снижение ограничения скорости на автомагистралях на 10 км/ч сократит потребление топлива в богатом мире примерно на 15%, и над этим нельзя смеяться, когда Европа борется за любые углеводороды, которые она может получить. Добавьте к этому субсидии на увеличение использования общественного транспорта, призыв работать из дома один день в неделю, где это возможно, и запрет на использование автомобилей в городах по воскресеньям, и Европа могла бы сэкономить, возможно, пятую часть импортируемой ею российской нефти... Это могут быть или не быть разумные идеи. Дело в том, что они не обсуждаются. ......... Отсутствие таких мер отражает три фактора. Во-первых, Европа, возможно, не намерена отказываться от российских углеводородов. ..... Во-вторых, энергетика — политически токсичная тема. Простое упоминание об ограничениях скорости или более дорогом бензине вызывает обвинения городских политиков в игнорировании бедственного положения провинциальных жителей, зависящих от автомобилей. Испанские фермеры протестуют против цен на энергоносители. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы протесты против « желтых жилетов» прекратились в преддверии выборов в следующем месяце. Европа находится на скользкой дорожке к «чистому нулю» выбросов, чему новый импульс дал украинский кризис. Разумная долгосрочная политика может быть подорвана необдуманными краткосрочными мерами в ответ на преходящие (хотя и травмирующие) события. Третья и самая удручающая возможность состоит в том, что политики теперь думают, что их электорат не способен на жертвы. Два года ворчания в эпоху пандемии стали достаточным испытанием для общественности. Отмена ограничений, введенных в связи с COVID-19 (если не самого вируса), должна была предвещать новые «ревущие двадцатые». Сейчас не время для проповеди во власянице. «Европа, которая защищает» — недавняя мантра Брюсселя: граждане не должны испытывать неудобства в меняющемся мире.
Это позор. Украинцы ежедневно приносят жертвы необычайного масштаба. Все больше европейцев открывают для них свои дома и делают пожертвования. Общественное настроение в Европе настроено против Владимира Путина. Никому не нужно благословение политика, чтобы понизить температуру на термостате или пропустить рейс. Но удручает, что никто из них даже не подумал спросить.