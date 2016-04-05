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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 549550551552553>
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:35

  flyman написав:Чому 24 фебраля?
Війна, що 24 фебраля почалася?
Кому должно? Які позиції? Чиї позиції? Наші, ваші, їхні?
Все, це що? Все все, і мертві воскреснуть, а будинки/інфраструктура самі відновляться?

Війну протіше почати, чим закінчити.
Оптимісти можуть болтати єрундой, але і тільки.
Що там з бермудським трикутником орків, який оточено під Києвом на правому березі Дніпра.
Це наймовірніший варіант про який йдуть переговори та може бути компромісом.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:38

  prodigy написав:из того, что сказал Владимир Зеленский вчера :

-Украина согласна на нейтральный статус и невступление в НАТО
-прекращение огня и вывод вооруженных формирований врага на позиции на утро 24 февраля
-никакой демилитаризации/денацификации
-обмен пленными (это может быть сделано уже в ближайшее время)
-русский язык государственный (забудьте)
-Украине нужны гарантии , а не очередной Будапештский клочок бумаги
-в качестве одной из стран гарантов Украина видит Польшу
-миротворцы отпадают вообще (нам не нужен замороженный конфликт)

Нормальні вимоги.
Єдине по гарантіях - немає 100% гарантій. Тут Зе дещо наївний(або грає на рейтинг). Тим більше Польща... Не достатньо сильна держава для якихось гарантій.
Як він собі це уявляє? РФ знову нападає на Україні і Польща об'являє РФ війну. :D :D Ну не реально це.
-миротворцы отпадают вообще - це поки що.
Тут ще в чому проблема. Це "вимоги" НА СЬОГОДНІ. А через місяць ситуація зміниться і "вимоги" точно зміняться. Тому ці всі пункти ні про що. Зміниться ситуація - зміняться і пункти. :D
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:59

  otg написав:
  Ой+ написав:В німецькій пресі топ тема перехід на альтернативні вуглеводним джерела енергії. Якщо ціною значних інвестицій німці та інші це зроблять, то в майбутньому їхні потреби в газі-нафті різко скоротяться.
Я вспоминаю 80-е годы, когда после огромнейших цен на нефть японцы придумали малолитражки, заполонив ими весь мир. Спрос на топливо резко уменьшилось и цены рухнули. Это и послужило триггером развала совдепа. Если европейцы проделают такой финт, сегодня, с заменой углеродных источников энергии, нас ждут колоссальные перемены в мире. Лишь бы они не дали заднюю.

Все вірно написано, але висновок неправильний.
Немає "задньої" чи "передньої".
Є ціна на нафту/газ. Тобто є ЕКОНОМІЧНІ передумови. Якщо ціна буде триматись будуть щось міняти, якщо ціна опуститься - тоді "дадуть задню".
Ось ціна газу зросла майже в 10 разів - ось вони і зарухались.
Я вже про це писав. Якщо б нафта не піднялась до 100/130 не було б ніякої Тесли і інших електокарів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:01

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:09

vitaliian , хорошее партизанское оружие. Ну и для обороны. Отвоевывать территории с этим не выйдет.
Но и на том огромное спасибо.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:18

  andrijk777 написав:Все вірно написано, але висновок неправильний.
Немає "задньої" чи "передньої".
Є ціна на нафту/газ. Тобто є ЕКОНОМІЧНІ передумови. Якщо ціна буде триматись будуть щось міняти, якщо ціна опуститься - тоді "дадуть задню".
Ось ціна газу зросла майже в 10 разів - ось вони і зарухались.
Я вже про це писав. Якщо б нафта не піднялась до 100/130 не було б ніякої Тесли і інших електокарів.
Ну как показала практика пользовать Теслу не дешевле чем бензиновый авто даже при 100 долл. :) Но про заднюю я говорил не о том. Все мы помним 2014-й. Там тоже кучу санкций повводили, а потом сами же начали их обходить.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:37

В 2008 им простили Грузию, с этого всё началось.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:54

Зеленский делит НАТО на пять лагерей. Во-первых, это те, кто «не возражает против долгой войны, потому что это будет означать истощение России, даже если это будет означать гибель Украины и будет стоить украинских жизней». Другие хотят быстрого прекращения боевых действий, потому что «российский рынок большой, [и] их экономика страдает». Они хотели бы, чтобы Россия сохранила определенные рынки. Третья, более разнообразная группа стран «признает нацизм в России» и хочет, чтобы Украина победила. К ним присоединяются более мелкие либеральные страны, которые «хотят, чтобы война закончилась быстро любой ценой, потому что они думают, что люди превыше всего». И, наконец, сконфуженные страны, которые хотят мира сейчас и всеми возможными способами, потому что они являются «офисами Российской Федерации в Европе».
.......
«Победа — это возможность спасти как можно больше жизней… потому что без этого ничто не имело бы смысла. Наша земля важна, да, но, в конечном счете, это просто территория». Спасти всех, защитить все интересы, при этом защитить людей и не отдать территорию, наверное, невыполнимая задача, признает он. Он не знает, когда и чем это закончится, но он знает, что «это закончится тем, что мы все еще будем стоять здесь, защищая» жизнь в Украине.

https://www.economist.com/europe/volodymyr-zelensky-on-why-ukraine-must-defeat-putin/21808448
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:56

Для prodigy, почитайте интервью Лозницы - https://www.rfi.fr/ru/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/20220316-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
Это к вопросу о "Шостаковичах и Чайковских" и не только.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:10

https://www.economist.com/europe/2022/03/25/how-the-ukrainian-refugee-crisis-will-change-europe - относительно информативная статья о наших беженцах в Зап. Европе.

Европа хочет сократить импорт газа из России на две трети в течение года. За кулисами политики и компании уже пытаются придумать, как справиться со следующей зимой. Можно было бы ожидать, что очевидным результатом станет изменение потребительского поведения, невиданное с 1970-х годов, когда головокружительные цены на нефть заставили переосмыслить образ жизни Запада. Не так. В то время как европейские лидеры излучают озабоченность во время войны, общественность живет так, как будто все в порядке на континенте, где царит мир.
.....
Европа хочет сократить импорт газа из России на две трети в течение года. За кулисами политики и компании уже пытаются придумать, как справиться со следующей зимой. Можно было бы ожидать, что очевидным результатом станет изменение потребительского поведения, невиданное с 1970-х годов, когда головокружительные цены на нефть заставили переосмыслить образ жизни Запада. Не так. В то время как европейские лидеры излучают озабоченность во время войны, общественность живет так, как будто все в порядке на континенте, где царит мир.
.....
Снижение ограничения скорости на автомагистралях на 10 км/ч сократит потребление топлива в богатом мире примерно на 15%, и над этим нельзя смеяться, когда Европа борется за любые углеводороды, которые она может получить. Добавьте к этому субсидии на увеличение использования общественного транспорта, призыв работать из дома один день в неделю, где это возможно, и запрет на использование автомобилей в городах по воскресеньям, и Европа могла бы сэкономить, возможно, пятую часть импортируемой ею российской нефти... Это могут быть или не быть разумные идеи. Дело в том, что они не обсуждаются.
.........
Отсутствие таких мер отражает три фактора. Во-первых, Европа, возможно, не намерена отказываться от российских углеводородов. .....
Во-вторых, энергетика — политически токсичная тема. Простое упоминание об ограничениях скорости или более дорогом бензине вызывает обвинения городских политиков в игнорировании бедственного положения провинциальных жителей, зависящих от автомобилей. Испанские фермеры протестуют против цен на энергоносители. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы протесты против « желтых жилетов» прекратились в преддверии выборов в следующем месяце. Европа находится на скользкой дорожке к «чистому нулю» выбросов, чему новый импульс дал украинский кризис. Разумная долгосрочная политика может быть подорвана необдуманными краткосрочными мерами в ответ на преходящие (хотя и травмирующие) события.
Третья и самая удручающая возможность состоит в том, что политики теперь думают, что их электорат не способен на жертвы. Два года ворчания в эпоху пандемии стали достаточным испытанием для общественности. Отмена ограничений, введенных в связи с COVID-19 (если не самого вируса), должна была предвещать новые «ревущие двадцатые». Сейчас не время для проповеди во власянице. «Европа, которая защищает» — недавняя мантра Брюсселя: граждане не должны испытывать неудобства в меняющемся мире.

Это позор. Украинцы ежедневно приносят жертвы необычайного масштаба. Все больше европейцев открывают для них свои дома и делают пожертвования. Общественное настроение в Европе настроено против Владимира Путина. Никому не нужно благословение политика, чтобы понизить температуру на термостате или пропустить рейс. Но удручает, что никто из них даже не подумал спросить.

https://www.economist.com/europe/2022/03/26/weaning-europe-off-russian-energy-will-mean-making-changes
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