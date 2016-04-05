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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 550551552553>
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:24

Этот пост написал неделю назад, когда попытался отправить уже не смог. Сегодня, возможно, несколько сместил бы акценты, но переписывать не буду, лень.
  airmax78 написав:..........
Лад, вроде и правильно вы все пишете, но забываете одну маааааааленькую деталь: немцы признали свою вину и раскаялись. А кацапы ни разу не признавали свою вину и ни разу не раскаивались. НИ РА ЗУ в истории! Какое бы преступление не совершали. Поэтому какое-то восстановление отношений с кацапами у нас возможно только в случае если мы победим.

1. Я ничего не забываю. А Вы помните, когда немцы "признали свою вину и раскаялись"?
После полного разгрома и безоговорочной капитуляции. И Нюрнберга, где нескольких руководителей повесили, а нескольким дали различные сроки (достаточно приличные). А потом и ещё многих осудили и наказали. Если бы не это...
2. Но это было впервые в истории. И пока что никто больше не раскаивался. Последнее время начали "каяться" белые американцы перед неграми (ой, простите, афроамериканцами) и отчасти индейцами. Англичане и французы перед бывшими колониями не особо каются.
Было очень много войн и жестокости и... без всякого покаяния.
3. Почитайте о постимперском синдроме в Англии, о франко-алжирской войне.
У России сейчас достаточно типичный постимперский синдром. И он будет сильно растянут во времени. Англия и Франция потеряли колонии относительно быстро.
У России это будет достаточно длительный период. Она потеряла нац. республики, но, думаю, ей предстоят и дальнейшие потери. Но это будет потом. На сейчас ей вполне достаточно потери республик.
4. Так что "кацапы" далеко не единственная нация никогда не признававшая вины и не раскаивавшаяся. При этом и у Англии, и у Франции достаточно неплохие отношения с бывшими колониями. Британское Содружество благополучно существует и сегодня. И до сих пор существует губернатор Канады, которого назначает английская королева.
5. Россия совершила много глупостей после потери республик, особенно в последние 15 лет. Но, тем не менее, восстановление нормальных взаимоотношений возможно при изменении её политики, хотя они очень сильно усложнили эту задачу.
А главное, такое восстановление необходимо и для них, и для нас. Неразумно (по меньшей мере) держать под боком врага.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:33

Кран поймал болванку

Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:36

27.03.2022 щонайменше 8 нафтових танкерів перевезли близько 400 000 тонн російської нафти через Босфор і Дарданелли на експорт.

Довідка: 400 тисяч тонн російської нафти URALS коштують близько 280 мільйонів доларів, що еквівалентно вартості близько 40 російських крилатих ракет «Калібр».

Детальніше англійською на BlackseaNews. https://www.blackseanews.net/en/read/187178
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:41


Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:43

По ситуации в Харькове - без изменений. Бомбят ежедневно и регулярно. И днём, и ночью. В разных районах периодически (иногда и надолго) пропадают вода и свет. Тепло, насколько знаю, в городе есть везде. Разрушение города "успешно" продолжается. Дня 2 или 3 назад говорилось о 1300+ повреждённых жилых домов, что составляет 16 с чем-то %. Сегодня наверняка больше. Пожары в разных местах почти ежедневно.

При этом Харьков, видимо, всё же не самый пострадавший город. Мариуполь, Змиёв, Чернигов наверное пострадали сильнее.
Да, к вопросу о ситуации. Вчера сообщали об освобождении от росс. войск Малой Рогани. Чтобы было понятно, это село находится примерно в 5 километрах от спального района Горизонт и в 10 км от тракторного завода (это по дороге, а не по прямой).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:52

  flyman написав:.....
Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.

1. Не очень понял связь с моей ссылкой на Лозницу. :)
2. Сувалки - это где?
Может Валки? Но тогда какие - харьковские, сумские, черниговские?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:56

ЛАД, ну чесне слово. Сколько раз можно для вас повторять, что цель Путина - уничтожение Украины как государства и как территорию

И делить Украину на западные и восточные города - самое последнее дело.
Потому что, прилетает всем.
При чём, по одному и тому же сценарию - аэродромы, склады ГСМ, объекты инфраструктуры, жилые дома, продовольственные склады
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:57

Сергей Лозница: «НАТО и Евросоюз не смогут избежать войны»

  ЛАД написав:
  flyman написав:.....
Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.

1. Не очень понял связь с моей ссылкой на Лозницу. :)
2. Сувалки - это где?
Может Валки? Но тогда какие - харьковские, сумские, черниговские?

Сувалки, це Польща, по середині між кордоном РБ і РФ.
Зв"язок: про РФ в ЄС.

Заголовок статті
Сергей Лозница: «НАТО и Евросоюз не смогут избежать войны»
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 бер, 2022 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.

Піде, як взяття Києва. Нам ще додати польську армію, і маскву візьмемо, не те що мінськ.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:58

  ЛАД написав:
  flyman написав:.....
Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.

1. Не очень понял связь с моей ссылкой на Лозницу. :)
2. Сувалки - это где?
Может Валки? Но тогда какие - харьковские, сумские, черниговские?

Это в Польше, строго между РБ и Калининградом. Там буквально 50 км надо пробить.
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