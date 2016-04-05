Додано: Пон 28 бер, 2022 13:24

airmax78 написав: ..........

Лад, вроде и правильно вы все пишете, но забываете одну маааааааленькую деталь: немцы признали свою вину и раскаялись. А кацапы ни разу не признавали свою вину и ни разу не раскаивались. НИ РА ЗУ в истории! Какое бы преступление не совершали. Поэтому какое-то восстановление отношений с кацапами у нас возможно только в случае если мы победим. ..........Лад, вроде и правильно вы все пишете, но забываете одну маааааааленькую деталь: немцы признали свою вину и раскаялись. А кацапы ни разу не признавали свою вину и ни разу не раскаивались. НИ РА ЗУ в истории! Какое бы преступление не совершали. Поэтому какое-то восстановление отношений с кацапами у нас возможно только в случае если мы победим.

Этот пост написал неделю назад, когда попытался отправить уже не смог. Сегодня, возможно, несколько сместил бы акценты, но переписывать не буду, лень.1. Я ничего не забываю. А Вы помните, когда немцы "признали свою вину и раскаялись"?После полного разгрома и безоговорочной капитуляции. И Нюрнберга, где нескольких руководителей повесили, а нескольким дали различные сроки (достаточно приличные). А потом и ещё многих осудили и наказали. Если бы не это...2. Но это было впервые в истории. И пока что никто больше не раскаивался. Последнее время начали "каяться" белые американцы перед неграми (ой, простите, афроамериканцами) и отчасти индейцами. Англичане и французы перед бывшими колониями не особо каются.Было очень много войн и жестокости и... без всякого покаяния.3. Почитайте о постимперском синдроме в Англии, о франко-алжирской войне.У России сейчас достаточно типичный постимперский синдром. И он будет сильно растянут во времени. Англия и Франция потеряли колонии относительно быстро.У России это будет достаточно длительный период. Она потеряла нац. республики, но, думаю, ей предстоят и дальнейшие потери. Но это будет потом. На сейчас ей вполне достаточно потери республик.4. Так что "кацапы" далеко не единственная нация никогда не признававшая вины и не раскаивавшаяся. При этом и у Англии, и у Франции достаточно неплохие отношения с бывшими колониями. Британское Содружество благополучно существует и сегодня. И до сих пор существует губернатор Канады, которого назначает английская королева.5. Россия совершила много глупостей после потери республик, особенно в последние 15 лет. Но, тем не менее, восстановление нормальных взаимоотношений возможно при изменении её политики, хотя они очень сильно усложнили эту задачу.А главное, такое восстановление необходимо и для них, и для нас. Неразумно (по меньшей мере) держать под боком врага.