Этот пост написал неделю назад, когда попытался отправить уже не смог. Сегодня, возможно, несколько сместил бы акценты, но переписывать не буду, лень.
airmax78 написав:.......... Лад, вроде и правильно вы все пишете, но забываете одну маааааааленькую деталь: немцы признали свою вину и раскаялись. А кацапы ни разу не признавали свою вину и ни разу не раскаивались. НИ РА ЗУ в истории! Какое бы преступление не совершали. Поэтому какое-то восстановление отношений с кацапами у нас возможно только в случае если мы победим.
1. Я ничего не забываю. А Вы помните, когда немцы "признали свою вину и раскаялись"? После полного разгрома и безоговорочной капитуляции. И Нюрнберга, где нескольких руководителей повесили, а нескольким дали различные сроки (достаточно приличные). А потом и ещё многих осудили и наказали. Если бы не это... 2. Но это было впервые в истории. И пока что никто больше не раскаивался. Последнее время начали "каяться" белые американцы перед неграми (ой, простите, афроамериканцами) и отчасти индейцами. Англичане и французы перед бывшими колониями не особо каются. Было очень много войн и жестокости и... без всякого покаяния. 3. Почитайте о постимперском синдроме в Англии, о франко-алжирской войне. У России сейчас достаточно типичный постимперский синдром. И он будет сильно растянут во времени. Англия и Франция потеряли колонии относительно быстро. У России это будет достаточно длительный период. Она потеряла нац. республики, но, думаю, ей предстоят и дальнейшие потери. Но это будет потом. На сейчас ей вполне достаточно потери республик. 4. Так что "кацапы" далеко не единственная нация никогда не признававшая вины и не раскаивавшаяся. При этом и у Англии, и у Франции достаточно неплохие отношения с бывшими колониями. Британское Содружество благополучно существует и сегодня. И до сих пор существует губернатор Канады, которого назначает английская королева. 5. Россия совершила много глупостей после потери республик, особенно в последние 15 лет. Но, тем не менее, восстановление нормальных взаимоотношений возможно при изменении её политики, хотя они очень сильно усложнили эту задачу. А главное, такое восстановление необходимо и для них, и для нас. Неразумно (по меньшей мере) держать под боком врага.
По ситуации в Харькове - без изменений. Бомбят ежедневно и регулярно. И днём, и ночью. В разных районах периодически (иногда и надолго) пропадают вода и свет. Тепло, насколько знаю, в городе есть везде. Разрушение города "успешно" продолжается. Дня 2 или 3 назад говорилось о 1300+ повреждённых жилых домов, что составляет 16 с чем-то %. Сегодня наверняка больше. Пожары в разных местах почти ежедневно.
При этом Харьков, видимо, всё же не самый пострадавший город. Мариуполь, Змиёв, Чернигов наверное пострадали сильнее. Да, к вопросу о ситуации. Вчера сообщали об освобождении от росс. войск Малой Рогани. Чтобы было понятно, это село находится примерно в 5 километрах от спального района Горизонт и в 10 км от тракторного завода (это по дороге, а не по прямой).
ЛАД, ну чесне слово. Сколько раз можно для вас повторять, что цель Путина - уничтожение Украины как государства и как территорию
И делить Украину на западные и восточные города - самое последнее дело. Потому что, прилетает всем. При чём, по одному и тому же сценарию - аэродромы, склады ГСМ, объекты инфраструктуры, жилые дома, продовольственные склады