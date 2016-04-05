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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 552553554555556 ... 559>
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:41


Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:43

По ситуации в Харькове - без изменений. Бомбят ежедневно и регулярно. И днём, и ночью. В разных районах периодически (иногда и надолго) пропадают вода и свет. Тепло, насколько знаю, в городе есть везде. Разрушение города "успешно" продолжается. Дня 2 или 3 назад говорилось о 1300+ повреждённых жилых домов, что составляет 16 с чем-то %. Сегодня наверняка больше. Пожары в разных местах почти ежедневно.

При этом Харьков, видимо, всё же не самый пострадавший город. Мариуполь, Змиёв, Чернигов наверное пострадали сильнее.
Да, к вопросу о ситуации. Вчера сообщали об освобождении от росс. войск Малой Рогани. Чтобы было понятно, это село находится примерно в 5 километрах от спального района Горизонт и в 10 км от тракторного завода (это по дороге, а не по прямой).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:52

  flyman написав:.....
Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.

1. Не очень понял связь с моей ссылкой на Лозницу. :)
2. Сувалки - это где?
Может Валки? Но тогда какие - харьковские, сумские, черниговские?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:56

ЛАД, ну чесне слово. Сколько раз можно для вас повторять, что цель Путина - уничтожение Украины как государства и как территорию

И делить Украину на западные и восточные города - самое последнее дело.
Потому что, прилетает всем.
При чём, по одному и тому же сценарию - аэродромы, склады ГСМ, объекты инфраструктуры, жилые дома, продовольственные склады
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:57

Сергей Лозница: «НАТО и Евросоюз не смогут избежать войны»

  ЛАД написав:
  flyman написав:.....
Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.

1. Не очень понял связь с моей ссылкой на Лозницу. :)
2. Сувалки - это где?
Может Валки? Но тогда какие - харьковские, сумские, черниговские?

Сувалки, це Польща, по середині між кордоном РБ і РФ.
Зв"язок: про РФ в ЄС.

Заголовок статті
Сергей Лозница: «НАТО и Евросоюз не смогут избежать войны»
Востаннє редагувалось flyman в Пон 28 бер, 2022 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.

Піде, як взяття Києва. Нам ще додати польську армію, і маскву візьмемо, не те що мінськ.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:58

  ЛАД написав:
  flyman написав:.....
Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.

1. Не очень понял связь с моей ссылкой на Лозницу. :)
2. Сувалки - это где?
Может Валки? Но тогда какие - харьковские, сумские, черниговские?

Это в Польше, строго между РБ и Калининградом. Там буквально 50 км надо пробить.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:01

  lapay написав:
  flyman написав:Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.

Піде, як взяття Києва. Нам ще додати польську армію, і маскву візьмемо, не те що мінськ.

в Україні 8 років досвіду ведення війни із РФ.
З ким воювали поляки останні 30+ років?
Хіба в морський бій і танчики на мобілці?
НАТО буде 60 днів думати, 5 статтю свою вводити в дію, чи виразити стурбованість.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:15



не о чем
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:35

  d44 написав:
  vitaliian написав:а хоть примерно "у вас" это где?
Сумська обл

На юге несколько иначе.
Через линию фронта инсулин провезти не могут, не то что сахар.
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