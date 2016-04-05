flyman написав:Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.
Піде, як взяття Києва. Нам ще додати польську армію, і маскву візьмемо, не те що мінськ.
в Україні 8 років досвіду ведення війни із РФ. З ким воювали поляки останні 30+ років? Хіба в морський бій і танчики на мобілці? НАТО буде 60 днів думати, 5 статтю свою вводити в дію, чи виразити стурбованість.
Европа хочет сократить импорт газа из России на две трети в течение года. За кулисами политики и компании уже пытаются придумать, как справиться со следующей зимой. Можно было бы ожидать, что очевидным результатом станет изменение потребительского поведения, невиданное с 1970-х годов, когда головокружительные цены на нефть заставили переосмыслить образ жизни Запада. Не так. В то время как европейские лидеры излучают озабоченность во время войны, общественность живет так, как будто все в порядке на континенте, где царит мир. ..... Европа хочет сократить импорт газа из России на две трети в течение года. За кулисами политики и компании уже пытаются придумать, как справиться со следующей зимой. Можно было бы ожидать, что очевидным результатом станет изменение потребительского поведения, невиданное с 1970-х годов, когда головокружительные цены на нефть заставили переосмыслить образ жизни Запада. Не так. В то время как европейские лидеры излучают озабоченность во время войны, общественность живет так, как будто все в порядке на континенте, где царит мир. ..... Снижение ограничения скорости на автомагистралях на 10 км/ч сократит потребление топлива в богатом мире примерно на 15%, и над этим нельзя смеяться, когда Европа борется за любые углеводороды, которые она может получить. Добавьте к этому субсидии на увеличение использования общественного транспорта, призыв работать из дома один день в неделю, где это возможно, и запрет на использование автомобилей в городах по воскресеньям, и Европа могла бы сэкономить, возможно, пятую часть импортируемой ею российской нефти... Это могут быть или не быть разумные идеи. Дело в том, что они не обсуждаются. ......... Отсутствие таких мер отражает три фактора. Во-первых, Европа, возможно, не намерена отказываться от российских углеводородов. ..... Во-вторых, энергетика — политически токсичная тема. Простое упоминание об ограничениях скорости или более дорогом бензине вызывает обвинения городских политиков в игнорировании бедственного положения провинциальных жителей, зависящих от автомобилей. Испанские фермеры протестуют против цен на энергоносители. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы протесты против « желтых жилетов» прекратились в преддверии выборов в следующем месяце. Европа находится на скользкой дорожке к «чистому нулю» выбросов, чему новый импульс дал украинский кризис. Разумная долгосрочная политика может быть подорвана необдуманными краткосрочными мерами в ответ на преходящие (хотя и травмирующие) события. Третья и самая удручающая возможность состоит в том, что политики теперь думают, что их электорат не способен на жертвы. Два года ворчания в эпоху пандемии стали достаточным испытанием для общественности. Отмена ограничений, введенных в связи с COVID-19 (если не самого вируса), должна была предвещать новые «ревущие двадцатые». Сейчас не время для проповеди во власянице. «Европа, которая защищает» — недавняя мантра Брюсселя: граждане не должны испытывать неудобства в меняющемся мире.
Это позор. Украинцы ежедневно приносят жертвы необычайного масштаба. Все больше европейцев открывают для них свои дома и делают пожертвования. Общественное настроение в Европе настроено против Владимира Путина. Никому не нужно благословение политика, чтобы понизить температуру на термостате или пропустить рейс. Но удручает, что никто из них даже не подумал спросить.
в Европе такие люди как и у нас: кто-то в своем доме принимает по 300-500 беженцев, а кто-то берет плакат и идет протестовать против повышения цены на газ на 10% (или он же , получил деньги от рф и делает это платно) подобно тому как у нас одни идут умирать за свой город, другие за 30 серебрянников корректируют огонь
Общественное настроение в Европе настроено против Владимира Путина
они были настроены против еще с 2007г (с его мюнхенской речи), просто надо было сразу дать ему понять, что такой том не принимается в цивилизованном обществе (а он по натуре моль сциклвая, мочить он до 2008г мог только граждан рф (как то Чечня) и дома взрывать.
сколько топ политиков было в дружеских отношениях с Путиным (коррупция, подкуп или личное обаяние):
-Германия: Шредер, Штайнмаер, Меркель -Британия: Тони Блэр -Франция: Саркози, Олланд, Макрон -Италия: Берлускони, Проди -Австрия:Себастьян Курц -Сербия (все подряд) -Чехия:Милош Земан -Венгрия:Виктор Орбан -Молдова: все подряд -Болгария: министр обороны Стефан Янев
flyman написав:..... Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.
1. Не очень понял связь с моей ссылкой на Лозницу. 2. Сувалки - это где? Может Валки? Но тогда какие - харьковские, сумские, черниговские?
Сувалки (или сувалский коридор)-95км по прямой между Калининградом и Республикой Белорусь, об этом уже лет 5 постоянно талдычат у Соловьева (типа надо танковыми клиями перерезать сувалский корридор и все республики стран Балтии попадают в окружение) т.е. атака со стороны Калиниграда (с запада), Гродно-Лида(с юга), Пскова (с востока) и десант Балтийского флота с севера)