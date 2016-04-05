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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 553554555556557 ... 559>
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:36

  ЛАД написав:https://www.economist.com/europe/2022/03/25/how-the-ukrainian-refugee-crisis-will-change-europe - относительно информативная статья о наших беженцах в Зап. Европе.

Европа хочет сократить импорт газа из России на две трети в течение года. За кулисами политики и компании уже пытаются придумать, как справиться со следующей зимой. Можно было бы ожидать, что очевидным результатом станет изменение потребительского поведения, невиданное с 1970-х годов, когда головокружительные цены на нефть заставили переосмыслить образ жизни Запада. Не так. В то время как европейские лидеры излучают озабоченность во время войны, общественность живет так, как будто все в порядке на континенте, где царит мир.
.....
Европа хочет сократить импорт газа из России на две трети в течение года. За кулисами политики и компании уже пытаются придумать, как справиться со следующей зимой. Можно было бы ожидать, что очевидным результатом станет изменение потребительского поведения, невиданное с 1970-х годов, когда головокружительные цены на нефть заставили переосмыслить образ жизни Запада. Не так. В то время как европейские лидеры излучают озабоченность во время войны, общественность живет так, как будто все в порядке на континенте, где царит мир.
.....
Снижение ограничения скорости на автомагистралях на 10 км/ч сократит потребление топлива в богатом мире примерно на 15%, и над этим нельзя смеяться, когда Европа борется за любые углеводороды, которые она может получить. Добавьте к этому субсидии на увеличение использования общественного транспорта, призыв работать из дома один день в неделю, где это возможно, и запрет на использование автомобилей в городах по воскресеньям, и Европа могла бы сэкономить, возможно, пятую часть импортируемой ею российской нефти... Это могут быть или не быть разумные идеи. Дело в том, что они не обсуждаются.
.........
Отсутствие таких мер отражает три фактора. Во-первых, Европа, возможно, не намерена отказываться от российских углеводородов. .....
Во-вторых, энергетика — политически токсичная тема. Простое упоминание об ограничениях скорости или более дорогом бензине вызывает обвинения городских политиков в игнорировании бедственного положения провинциальных жителей, зависящих от автомобилей. Испанские фермеры протестуют против цен на энергоносители. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы протесты против « желтых жилетов» прекратились в преддверии выборов в следующем месяце. Европа находится на скользкой дорожке к «чистому нулю» выбросов, чему новый импульс дал украинский кризис. Разумная долгосрочная политика может быть подорвана необдуманными краткосрочными мерами в ответ на преходящие (хотя и травмирующие) события.
Третья и самая удручающая возможность состоит в том, что политики теперь думают, что их электорат не способен на жертвы. Два года ворчания в эпоху пандемии стали достаточным испытанием для общественности. Отмена ограничений, введенных в связи с COVID-19 (если не самого вируса), должна была предвещать новые «ревущие двадцатые». Сейчас не время для проповеди во власянице. «Европа, которая защищает» — недавняя мантра Брюсселя: граждане не должны испытывать неудобства в меняющемся мире.

Это позор. Украинцы ежедневно приносят жертвы необычайного масштаба. Все больше европейцев открывают для них свои дома и делают пожертвования. Общественное настроение в Европе настроено против Владимира Путина. Никому не нужно благословение политика, чтобы понизить температуру на термостате или пропустить рейс. Но удручает, что никто из них даже не подумал спросить.

https://www.economist.com/europe/2022/03/26/weaning-europe-off-russian-energy-will-mean-making-changes


очередное бла-бла-бла

в Европе такие люди как и у нас:
кто-то в своем доме принимает по 300-500 беженцев, а кто-то берет плакат и идет протестовать против повышения цены на газ на 10% (или он же , получил деньги от рф и делает это платно)
подобно тому как у нас одни идут умирать за свой город, другие за 30 серебрянников корректируют огонь

Общественное настроение в Европе настроено против Владимира Путина

они были настроены против еще с 2007г (с его мюнхенской речи), просто надо было сразу дать ему понять, что такой том не принимается в цивилизованном обществе (а он по натуре моль сциклвая, мочить он до 2008г мог только граждан рф (как то Чечня) и дома взрывать.

сколько топ политиков было в дружеских отношениях с Путиным (коррупция, подкуп или личное обаяние):

-Германия: Шредер, Штайнмаер, Меркель
-Британия: Тони Блэр
-Франция: Саркози, Олланд, Макрон
-Италия: Берлускони, Проди
-Австрия:Себастьян Курц
-Сербия (все подряд)
-Чехия:Милош Земан
-Венгрия:Виктор Орбан
-Молдова: все подряд
-Болгария: министр обороны Стефан Янев
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:44

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.....
Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.

1. Не очень понял связь с моей ссылкой на Лозницу. :)
2. Сувалки - это где?
Может Валки? Но тогда какие - харьковские, сумские, черниговские?

Это в Польше, строго между РБ и Калининградом. Там буквально 50 км надо пробить.

Польские Сувалки - понятно. Но зачем ему такой коридор? Только для связи с Калининградом?
Но это уже прямое столкновение с НАТО. Не думаю, что ему это сегодня нужно.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:47

  ЛАД написав:
  flyman написав:.....
Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.

1. Не очень понял связь с моей ссылкой на Лозницу. :)
2. Сувалки - это где?
Может Валки? Но тогда какие - харьковские, сумские, черниговские?


Сувалки (или сувалский коридор)-95км по прямой между Калининградом и Республикой Белорусь, об этом уже лет 5 постоянно талдычат у Соловьева (типа надо танковыми клиями перерезать сувалский корридор и все республики стран Балтии попадают в окружение)
т.е. атака со стороны Калиниграда (с запада), Гродно-Лида(с юга), Пскова (с востока) и десант Балтийского флота с севера)
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:55

  prodigy написав:
  ЛАД написав:https://www.economist.com/europe/2022/03/25/how-the-ukrainian-refugee-crisis-will-change-europe - относительно информативная статья о наших беженцах в Зап. Европе.

...............
https://www.economist.com/europe/2022/03/26/weaning-europe-off-russian-energy-will-mean-making-changes


очередное бла-бла-бла
.........

Это не "бла-бла-бла", а более-менее объективная картина возможностей и реальной ситуации.

prodigy писал:
......
не о чем

Самые странные формы бойкот принял в некоторых странах, где, например, из программы концертов изъяли Шостаковича, Рахманинова, Чайковского и других русских композиторов. Они-то тут причем?! Я вообще против такого «оружия массового поражения», которое нам предлагают использовать против культуры той страны, которая начала войну.

Ну, а если мы говорим о художниках, режиссерах, писателях, то среди них есть граждане России, которые борются с этим режимом и выступают категорически против того, что происходит. Они осуждают войну, рискуя, безусловно, и своей жизнью, находясь в России. Бойкотировать их — значит просто их предавать. Они находятся в таком же положении, как и мы все. Они — жертвы этой агрессии. Это получается совершенное безумие.

Я все-таки призываю людей к здравому смыслу и к человечности. Рассматривать каждый случай следует индивидуально, а не ссылаться на то, у кого какой паспорт. Паспорт — это абсолютная случайность рождения человека. Человек творит себя сам, творит себя своими поступками. Давайте относиться к человеку согласно тому, как он поступает в жизни. Странно, что мы вообще об этом говорим сейчас. Ну, что я говорю, в данном случае, такие очевидные и банальные вещи!

Это так, кусочек.
К Вашим вчерашним (или позавчерашним?) возмущениям.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:04

$564,9 млрд — сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення, — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Наразі структура руйнувань наступна:

▪️$119 млрд – втрати інфраструктури;

▪️$112 млрд – втрати ВВП у 2022 році;

▪️$90,5 млрд – втрати цивільного населення;

▪️$80 млрд – втрати підприємств та організацій;

▪️$54 млрд – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

▪️$48 млрд – втрати державного бюджету.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:05

  ЛАД написав:Этот пост написал неделю назад, когда попытался отправить уже не смог. Сегодня, возможно, несколько сместил бы акценты, но переписывать не буду, лень.
  airmax78 написав:..........
Лад, вроде и правильно вы все пишете, но забываете одну маааааааленькую деталь: немцы признали свою вину и раскаялись. А кацапы ни разу не признавали свою вину и ни разу не раскаивались. НИ РА ЗУ в истории! Какое бы преступление не совершали. Поэтому какое-то восстановление отношений с кацапами у нас возможно только в случае если мы победим.

1. Я ничего не забываю. А Вы помните, когда немцы "признали свою вину и раскаялись"?
После полного разгрома и безоговорочной капитуляции. И Нюрнберга, где нескольких руководителей повесили, а нескольким дали различные сроки (достаточно приличные). А потом и ещё многих осудили и наказали. Если бы не это...
2. Но это было впервые в истории. И пока что никто больше не раскаивался. Последнее время начали "каяться" белые американцы перед неграми (ой, простите, афроамериканцами) и отчасти индейцами. Англичане и французы перед бывшими колониями не особо каются.
Было очень много войн и жестокости и... без всякого покаяния.
3. Почитайте о постимперском синдроме в Англии, о франко-алжирской войне.
У России сейчас достаточно типичный постимперский синдром. И он будет сильно растянут во времени. Англия и Франция потеряли колонии относительно быстро.
У России это будет достаточно длительный период. Она потеряла нац. республики, но, думаю, ей предстоят и дальнейшие потери. Но это будет потом. На сейчас ей вполне достаточно потери республик.
4. Так что "кацапы" далеко не единственная нация никогда не признававшая вины и не раскаивавшаяся. При этом и у Англии, и у Франции достаточно неплохие отношения с бывшими колониями. Британское Содружество благополучно существует и сегодня. И до сих пор существует губернатор Канады, которого назначает английская королева.
5. Россия совершила много глупостей после потери республик, особенно в последние 15 лет. Но, тем не менее, восстановление нормальных взаимоотношений возможно при изменении её политики, хотя они очень сильно усложнили эту задачу.
А главное, такое восстановление необходимо и для них, и для нас. Неразумно (по меньшей мере) держать под боком врага.


У московии типично ордынская политика которая не изменилась за последние 600 лет.
Есть царЬ/хан (президент), который наделяет бояр (олигархов) за псячью преданость землей и пастбищами (карьерами, местораждениями нефти и газа). За предательство рубит головы (травит новичком, убивает ФСБ)
Есть Москва (ханская столица) которая акумулирует все налоги (дань) и назначает губернаторов (баскаков).
Есть автономные округа (племена) которые платят дань (налоги).
Есть солдаты (холопы) которых много (татарская конница) и которых не считают (Финская война, Вторая Мировая)
Царь/Хан (президент) должен постоянно расширять империю (присоеденять чужие територии Крым, Осетия, Чечня)
Как только царь/хан (президент, ген.сек) начинает вести мирную политику или проигрывет холопы (народ) начинает роптать и бояре (олигархи, генералы) организовывают бунт и меняют царя (табакеркой по темячку, отставка, растрел в подвале)

Все это если менять, империя роспадеться на Московское и сибирские/кавказкие княжества. Московия будет по размеру как сегодняшняя Украина и тоже может распасться на отдельные княжества (Новгородское/Ленинградское, Владимирское/Московское, Тьмутаракансое/Кубанское и др.)

Если мы увидим этот цирк распада, будет замечательное зрелище.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 28 бер, 2022 15:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:06

  lapay написав:
  flyman написав:Соскін, той що Олег, який вангував загострення війни з РФ, розглядає високоімовірним пробиття коридору через Сувалки. Там піде як ніж по маслу.

Піде, як взяття Києва. Нам ще додати польську армію, і маскву візьмемо, не те що мінськ.

Вы же серьёзный человек. :)
Сейчас не 1605 год.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:10

  Хомякоид написав:............
Если мы увидим этот цирк распада, будет замечательное зрелище.

Зрелище, может, будет замечательное, но, скорее всего, достаточно кровавое. И в любом случае достаточно опасное, учитывая АЭС и ЯО.
+ колоссальный наплыв беженцев в Украину.
Но пока это чистые спекуляции.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 28 бер, 2022 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:11

  vitaliian написав:$564,9 млрд — сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення, — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Наразі структура руйнувань наступна:

▪️$119 млрд – втрати інфраструктури;

▪️$112 млрд – втрати ВВП у 2022 році;

▪️$90,5 млрд – втрати цивільного населення;

▪️$80 млрд – втрати підприємств та організацій;

▪️$54 млрд – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

▪️$48 млрд – втрати державного бюджету.

Цифри зі стелі. Особливо смішно "$54 млрд – втрати прямих інвестицій". Коли це ми отримували за місяць 54 лярди інвестицій? :D :D :D
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:14

  ЛАД написав:
  Хомякоид написав:............
Если мы увидим этот цирк распада, будет замечательное зрелище.

Зрелище, может, будет замечательное, но, скорее всего, достаточно кровавое. И в любом случае достаточно опасное, учитывая АЭС и ЯО.


СССР тоже распался на 17 независимых государств. И оружия с ядернвми станциями было больше чем в сегодняшней пидрасии.
Зубов бояться в рот не еб@ть
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