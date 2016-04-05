Европа хочет сократить импорт газа из России на две трети в течение года. За кулисами политики и компании уже пытаются придумать, как справиться со следующей зимой. Можно было бы ожидать, что очевидным результатом станет изменение потребительского поведения, невиданное с 1970-х годов, когда головокружительные цены на нефть заставили переосмыслить образ жизни Запада. Не так. В то время как европейские лидеры излучают озабоченность во время войны, общественность живет так, как будто все в порядке на континенте, где царит мир.

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Европа хочет сократить импорт газа из России на две трети в течение года. За кулисами политики и компании уже пытаются придумать, как справиться со следующей зимой. Можно было бы ожидать, что очевидным результатом станет изменение потребительского поведения, невиданное с 1970-х годов, когда головокружительные цены на нефть заставили переосмыслить образ жизни Запада. Не так. В то время как европейские лидеры излучают озабоченность во время войны, общественность живет так, как будто все в порядке на континенте, где царит мир.

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Снижение ограничения скорости на автомагистралях на 10 км/ч сократит потребление топлива в богатом мире примерно на 15%, и над этим нельзя смеяться, когда Европа борется за любые углеводороды, которые она может получить. Добавьте к этому субсидии на увеличение использования общественного транспорта, призыв работать из дома один день в неделю, где это возможно, и запрет на использование автомобилей в городах по воскресеньям, и Европа могла бы сэкономить, возможно, пятую часть импортируемой ею российской нефти... Это могут быть или не быть разумные идеи. Дело в том, что они не обсуждаются.

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Отсутствие таких мер отражает три фактора. Во-первых, Европа, возможно, не намерена отказываться от российских углеводородов. .....

Во-вторых, энергетика — политически токсичная тема. Простое упоминание об ограничениях скорости или более дорогом бензине вызывает обвинения городских политиков в игнорировании бедственного положения провинциальных жителей, зависящих от автомобилей. Испанские фермеры протестуют против цен на энергоносители. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы протесты против « желтых жилетов» прекратились в преддверии выборов в следующем месяце. Европа находится на скользкой дорожке к «чистому нулю» выбросов, чему новый импульс дал украинский кризис. Разумная долгосрочная политика может быть подорвана необдуманными краткосрочными мерами в ответ на преходящие (хотя и травмирующие) события.

Третья и самая удручающая возможность состоит в том, что политики теперь думают, что их электорат не способен на жертвы. Два года ворчания в эпоху пандемии стали достаточным испытанием для общественности. Отмена ограничений, введенных в связи с COVID-19 (если не самого вируса), должна была предвещать новые «ревущие двадцатые». Сейчас не время для проповеди во власянице. «Европа, которая защищает» — недавняя мантра Брюсселя: граждане не должны испытывать неудобства в меняющемся мире.



Это позор. Украинцы ежедневно приносят жертвы необычайного масштаба. Все больше европейцев открывают для них свои дома и делают пожертвования. Общественное настроение в Европе настроено против Владимира Путина. Никому не нужно благословение политика, чтобы понизить температуру на термостате или пропустить рейс. Но удручает, что никто из них даже не подумал спросить.