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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 554555556557558559>
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:15

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:$564,9 млрд — сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення, — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Наразі структура руйнувань наступна:

...
▪️$54 млрд – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

▪️$48 млрд – втрати державного бюджету.

Цифри зі стелі. Особливо смішно "$54 млрд – втрати прямих інвестицій". Коли це ми отримували за місяць 54 лярди інвестицій? :D :D :D


Читайте уважно. "Прямих інвестицій" не = "прямих іноземних інвестицій".
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:$564,9 млрд — сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення, — міністерка економіки Юлія Свириденко.

На одне розмінування піде пару років, на відбудову десяток, і хоч би половина біженців повернулась, з тих, в кого житла немає.
Як казав один експерт - війна не закінчиться, поки путін буде при владі. Хіба що перемир'я чи конфлікт малої інтенсивності, як до цього.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:16

  prodigy написав: об этом уже лет 5 постоянно талдычат у Соловьева

Восхитительно. Это написал тот же самый человек, который с пеной у рта доказывает, как недопустимо смотреть российские передачи и уж тем более обсуждать из здесь.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:16

  fler написав:
  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:$564,9 млрд — сума єдиноразових втрат, яких зазнала Україна від російського вторгнення, — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Наразі структура руйнувань наступна:

...
▪️$54 млрд – втрати прямих інвестицій в українську економіку;

▪️$48 млрд – втрати державного бюджету.

Цифри зі стелі. Особливо смішно "$54 млрд – втрати прямих інвестицій". Коли це ми отримували за місяць 54 лярди інвестицій? :D :D :D


Читайте уважно. "Прямих інвестицій" не = "прямих іноземних інвестицій".

Читайте уважно. Де я вжив слово "іноземні"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:21

  Хомякоид написав: СССР тоже распался на 17 независимых государств

3 республики вышли абсолютно легально (Верховный совет признал их выход), ещё 12 вышло "явочным порядком". Таким образом, термин "распад" можно использовать относительно 12 субъектов.
Откуда набралось аж 17?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:22

  andrijk777 написав:
  fler написав:
  andrijk777 написав:Цифри зі стелі. Особливо смішно "$54 млрд – втрати прямих інвестицій". Коли це ми отримували за місяць 54 лярди інвестицій? :D :D :D


Читайте уважно. "Прямих інвестицій" не = "прямих іноземних інвестицій".

Читайте уважно. Де я вжив слово "іноземні"?


Вжите вами слово "отримували" хіба не натяк на іноземні інвестиції? Якщо ні, то що вас так здивувало з інвестиціями в економіку України?
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:23

  Хомякоид написав:
  ЛАД написав:
  Хомякоид написав:............
Если мы увидим этот цирк распада, будет замечательное зрелище.

Зрелище, может, будет замечательное, но, скорее всего, достаточно кровавое. И в любом случае достаточно опасное, учитывая АЭС и ЯО.


СССР тоже распался на 17 независимых государств. И оружия с ядернвми станциями было больше чем в сегодняшней пидрасии.
Зубов бояться в рот не еб@ть

Распад Союза - уникальное явление.
И речь не о "бояться", а о понимании возможной ситуации и подготовке к ней.
Но ещё раз - пока что это чистые спекуляции. И к тому же, от нас это зависит достаточно слабо, если вообще зависит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:23

  juristkostya написав:
  prodigy написав: об этом уже лет 5 постоянно талдычат у Соловьева

Восхитительно. Это написал тот же самый человек, который с пеной у рта доказывает, как недопустимо смотреть российские передачи и уж тем более обсуждать из здесь.

:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:К Вашим вчерашним (или позавчерашним?) возмущениям.


какие у меня были возмущения?
это у послов в Германии возникло чувство оскорбления российскими авторами(Чайковским и Рахманиновым)


Вальтер Шелленберг с 1930х годов курил американские сигареты Кэмел и пил французский коньяк, но он не делал это на публике

у себя дома вы можете слушать что угодно,
кстати, убирать Чайковского из программы оперных театров-это перебор, но каждый решает сам он идет в оперу на Чайковского или на Верди, Моцарта (всегда есть выбор)
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:36

вот не нойте про долгий затяжной конфликт, у меня не получилось поднять Африку, но подмога пришла с другой стороны: доклад по линии СВР был представлен президенту роиси тупину в это воскресенье.
Авторы доклада утверждают, что любимцы тупина, талибы, готовят вторжение в Таджикистан. По данным разведки вторжение готовится на вторую половину апреля. Талибы увидели возможность напасть и уверены, что россия, переместившая основные имеющиеся силы и вооружения на украинском направлении и не сможет вмешаться и оказать достойное сопротивление.
В докладе прямо указано, что талибы скептически оценивают военные возможности россии противостоять им в Таджикистане и не сомневаются в своей победе. Сейчас талибы готовятся и ждут когда на перевалах нормализуется погода, по оценкам это как раз вторая половина апреля, и начнётся наступление.
Стержнем ОДКБ является россия и её "военная мощь" должна была служить зонтом для стран-участниц договора. Сейчас тупин наглядно продемонстрировал проблемы "военной мощи" российской армии и не способность одной из сильнейших армий мира, как считалось до 24 февраля этого года, решать боевые задачи.
Слабость промахнувшегося Акелы увидели все заинтересованные стороны и, нет сомнений, что будут этим пользоваться. Нагорный Карабах уже начинает обнажать весь клубок проблем и желание Азербайджана и Турции решить эту ситуацию в свою пользу, при этом российское министерство обороны только успевает успокаивать стороны, конечно исключительно на словах.
Талибы- куда большая проблема. Если состоится реальный захват территорий Таджикистана, то это будет означать конец ОДКБ и конец даже мнимых претензий России на господство в среднеазиатском регионе. Но самое интересное, в докладе, это информация о том, что талибов поощряет и подталкивает к захвату таджикских территорий- Китай. Мы уже не однократно говорили о том, что именно Китай будет основным бенефициаром падения России в случае любого военного конфликта инициированного тупиным и наши слова подтверждаются.
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