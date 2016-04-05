Основные тезисы оправдания берут начало в идеологии национализма, обожающего рассуждать об исторических правах на территории и этническом родстве (принцип «земли и почвы»). Они таковы:



Основные тезисы оправдания



1. Если ваша область была нашей в течение 500 лет, а вашей она стала только в течение последних 50 лет — вы оккупант.



2. Если территория была вашей в течение 500 лет и нашей в течение последних 50 лет, она должна принадлежать нам — границы не должны быть изменены.



3. Если область принадлежала нам 500 лет назад, и потом уже больше никогда не принадлежала, — она должна принадлежать нам как колыбель нации.



4. Если там живет большинство нашего народа, то область должна принадлежать нам, — он должен пользоваться правом на самоопределение.



5. Если в какой-то области живет меньшинство наших людей, она должна принадлежать нам — потому что наше меньшинство должно быть защищено от угнетения.



6. Все вышеперечисленные правила применяются только к нам, но никогда — к вам.



7. Наша мечта о величии — это историческая необходимость. Ваши мечты о величии — это фашизм.



Конечно, вы узнали эти доводы, за последние полгода вы сотни раз слышали их от официальных лиц и читали в социальных сетях.



Думаете, это про спецоперацию на Украине? Вовсе нет.



Так они сформулированы на основании изучения опыта пропаганды в ходе конфликтов на Балканах в конце XIX и начале XX веков, а также длительной истории спора Франции и Германии за Эльзас и Лотарингию. В этом виде формулы национализма вошли в изданную в 2001 году книгу Стюарта Кауфмана «Современная ненависть: символическая политика этнической войны». Они базируются на богатейшем опыте Norwegian Refugee Council (Норвежского совета по делам беженцев), в документах которого встречаются неоднократно.

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В диссертации «Основные принципы военной пропаганды» (Principes élémentaires de propagande de guerre) Морелли исследовала опыт всех войн и колониальных конфликтов ХХ и нынешнего веков.



Cверьтесь с принципами Морелли. Вы все поймете.



Вот тот знаменитый список:



ПРИНЦИПЫ ПРОПАГАНДЫ (ИЗ РАБОТЫ АННЫ МОРЕЛЛИ)

1. Мы не хотим войны



Это означает, что враги нас ненавидят и хотят напасть первыми.



2. За все несет ответственность другая сторона



Даже если первыми напали мы, к этому привели некие шаги противника.



3. Лидер противоборствующей страны — сущий дьявол



Персонификация образа врага в глазах граждан — важнейшая задача.



4. Мы боремся за благородные цели, а не преследуем свои интересы



То есть мы действуем не из корысти.



5. Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы — только случайно



Истории про искалеченных детей, концлагеря, уничтожение предметов искусства, поощрение в армии врага насилия над беззащитными доказывают его варварство как следствие врожденных склонностей.



6. Враг использует запрещенное оружие



7. Наши потери незначительны, потери противника огромны



Реальные потери сторон устанавливаются кропотливым трудом историков, журналистов и гражданского общества по окончании конфликта.



8. Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело



9. Наша миссия священна



10. Предателем является любой, кто поставит под вопрос сообщения наших СМИ



Пропаганда не должна вызывать никаких сомнений. Для этого хороши любые меры, вплоть до блокировки соцсетей, запрета телеканалов.