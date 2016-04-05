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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 555556557558559>
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:36

  juristkostya написав:
  Хомякоид написав: СССР тоже распался на 17 независимых государств

3 республики вышли абсолютно легально (Верховный совет признал их выход), ещё 12 вышло "явочным порядком". Таким образом, термин "распад" можно использовать относительно 12 субъектов.
Откуда набралось аж 17?


в СССР всего было 15 республик :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:38

  edvardd написав:Если состоится реальный захват территорий Таджикистана, то это будет означать конец ОДКБ
опять фальшстарт, события ещё только планируются. По идее это Китай должно интересовать. Рф вот вот попросят уйти со средней Азии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:41

  juristkostya написав:
  Хомякоид написав: СССР тоже распался на 17 независимых государств

3 республики вышли абсолютно легально (Верховный совет признал их выход), ещё 12 вышло "явочным порядком". Таким образом, термин "распад" можно использовать относительно 12 субъектов.
Откуда набралось аж 17?

Это все - прекрасная молодость. Людям не обязательно знать, сколько было "сестер"-республик в СССР, и утренников в национальных костюмах различных народностей у них наверняка не было. Мне в руки время от времени попадаются резюме с годом рождения соискателя 2000-2001гг. Я аж зависаю в такие моменты
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:43

Основные тезисы оправдания берут начало в идеологии национализма, обожающего рассуждать об исторических правах на территории и этническом родстве (принцип «земли и почвы»). Они таковы:

Основные тезисы оправдания

1. Если ваша область была нашей в течение 500 лет, а вашей она стала только в течение последних 50 лет — вы оккупант.

2. Если территория была вашей в течение 500 лет и нашей в течение последних 50 лет, она должна принадлежать нам — границы не должны быть изменены.

3. Если область принадлежала нам 500 лет назад, и потом уже больше никогда не принадлежала, — она должна принадлежать нам как колыбель нации.

4. Если там живет большинство нашего народа, то область должна принадлежать нам, — он должен пользоваться правом на самоопределение.

5. Если в какой-то области живет меньшинство наших людей, она должна принадлежать нам — потому что наше меньшинство должно быть защищено от угнетения.

6. Все вышеперечисленные правила применяются только к нам, но никогда — к вам.

7. Наша мечта о величии — это историческая необходимость. Ваши мечты о величии — это фашизм.

Конечно, вы узнали эти доводы, за последние полгода вы сотни раз слышали их от официальных лиц и читали в социальных сетях.

Думаете, это про спецоперацию на Украине? Вовсе нет.

Так они сформулированы на основании изучения опыта пропаганды в ходе конфликтов на Балканах в конце XIX и начале XX веков, а также длительной истории спора Франции и Германии за Эльзас и Лотарингию. В этом виде формулы национализма вошли в изданную в 2001 году книгу Стюарта Кауфмана «Современная ненависть: символическая политика этнической войны». Они базируются на богатейшем опыте Norwegian Refugee Council (Норвежского совета по делам беженцев), в документах которого встречаются неоднократно.
..............
В диссертации «Основные принципы военной пропаганды» (Principes élémentaires de propagande de guerre) Морелли исследовала опыт всех войн и колониальных конфликтов ХХ и нынешнего веков.

Cверьтесь с принципами Морелли. Вы все поймете.

Вот тот знаменитый список:

ПРИНЦИПЫ ПРОПАГАНДЫ (ИЗ РАБОТЫ АННЫ МОРЕЛЛИ)
1. Мы не хотим войны

Это означает, что враги нас ненавидят и хотят напасть первыми.

2. За все несет ответственность другая сторона

Даже если первыми напали мы, к этому привели некие шаги противника.

3. Лидер противоборствующей страны — сущий дьявол

Персонификация образа врага в глазах граждан — важнейшая задача.

4. Мы боремся за благородные цели, а не преследуем свои интересы

То есть мы действуем не из корысти.

5. Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы — только случайно

Истории про искалеченных детей, концлагеря, уничтожение предметов искусства, поощрение в армии врага насилия над беззащитными доказывают его варварство как следствие врожденных склонностей.

6. Враг использует запрещенное оружие

7. Наши потери незначительны, потери противника огромны

Реальные потери сторон устанавливаются кропотливым трудом историков, журналистов и гражданского общества по окончании конфликта.

8. Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело

9. Наша миссия священна

10. Предателем является любой, кто поставит под вопрос сообщения наших СМИ

Пропаганда не должна вызывать никаких сомнений. Для этого хороши любые меры, вплоть до блокировки соцсетей, запрета телеканалов.

https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/26/prokrustova-lozh
Это к вопросу о "враждебных" источниках и 85% правды ради 15% лжи.

Там же есть очень интересная (во всяком случае, для меня) статья Латыниной - https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/14/iuliia-latynina-psikhopatologiia-lzhi-i-very. Цитировать не буду, статья достаточно длинная.

Есть и ещё интересное - https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/27/russkaia-evoliutsiia-ot-pokoleniia-p-k-pokoleniiu-z, https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/27/aleksei-fedorchenko-gosudarstvu-nuzhny-optimisty-s-plokhoi-pamiatiu, https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/26/nizhe-dna-ne-upadesh.
Из последнего:
— Во-первых, ниже дна не упадешь. Во-вторых, люди никогда так не расположены к гуманистическим идеям и мыслям, как после большой крови. Вспомни историю, историю культуры, всплеск мирового кинематографа после Второй мировой, все эти киношколы, неореализм, «новые волны». Востребован гуманистический посыл: внимание к отдельному маленькому человеку… после адской войны.

— Но она была справедливая, та война, поэтому, быть может, гуманизм в людях и просыпался.

— Сейчас все сложнее, но не устаревает же банальная мысль, которую политики никак не усвоят — про отсутствие победителей в любой войне. Она бьет во все стороны.

Мой дед, недавно ушедший, как и множество ветеранов, не хотел говорить о войне. Для него она была не наградами, а болью.

Говорил, что война — последнее, что нужно людям… последнее.

Сегодня для нас это не самое актуальное. Сегодня важно выстоять и победить.
Но забывать об этом не стоит.

Жаль только одно. Подавляющее большинство россиян (и не только) всё это не прочитает, а даже если прочитает, не поймёт.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 28 бер, 2022 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:45

  juristkostya написав:
  Хомякоид написав: СССР тоже распался на 17 независимых государств

3 республики вышли абсолютно легально (Верховный совет признал их выход), ещё 12 вышло "явочным порядком". Таким образом, термин "распад" можно использовать относительно 12 субъектов.
Откуда набралось аж 17?


Цифра 15 вместо 17 что-то меняет в моем написаном тексте ?
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:47

  juristkostya написав:
  prodigy написав: об этом уже лет 5 постоянно талдычат у Соловьева

Восхитительно. Это написал тот же самый человек, который с пеной у рта доказывает, как недопустимо смотреть российские передачи и уж тем более обсуждать из здесь.


витри, по-перше, свої зелені шмарклі і
не плутай дивитися російські канали,
чи знати те, що там коїться на українських каналах
(є така «Антизомбі» — українська телевізійна інформаційна програма телеканалу ICTV.)
подивись, якщо не розумієш
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мер Ірпіня повідомив, що Ірпінь звільнено від фашистських загарбників
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:49

  vitaliian написав:
  edvardd написав:Если состоится реальный захват территорий Таджикистана, то это будет означать конец ОДКБ
опять фальшстарт, события ещё только планируются. По идее это Китай должно интересовать. Рф вот вот попросят уйти со средней Азии.

я про то, что война будет не затяжной, потому, что глядя на этот бардак все начнут рвать роисю как Тузик грелку...
  otg написав:Думаю, сегодня, орки нацелили ракеты в основном на нефтебазы. Цель лишить топлива армию. Не в нашу пользу что погода безоблачная и их спутники видят нашу территорию как на тарелочке +куча предателей и наводчиков (СБУ работает неважно в этом плане) Не знаю на сколько это возможно, но на сегодня нужна макс. маскировка сих объектов.

по секрету скажу, что ракеты наводятся по джипиэс координатам, слитым стараниями гетьманцева
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 28 бер, 2022 15:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:все начнут рвать роисю как Тузик грелку...


скорей бы
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:58

  prodigy написав:
  edvardd написав:все начнут рвать роисю как Тузик грелку...


скорей бы

Может, не стоит торопиться:
Прямая речь: (Песков) "У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие.

То есть, если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией.

Других причин, упомянутых в этом тексте, нет".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333705/
ЛАД
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