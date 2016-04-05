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Додано: Пон 28 бер, 2022 16:02
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:03
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 16:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:09
А чому ні?
Він же заявляє про повернення до статус-кво на 1997 рік.
В Україні видно, що економіка зруйнована, і ракет НАТО тут не буде найближчим часом,
а тратити бійців із більшим політичним профітом можна протестувавши вчерговий раз політиків НАТО на вшивість.
Получить відчутно по мордах, відступиться, а ні, то буде нагліти далі.
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:10
Кадырову присвоено звание генерал-лейтенант внутренних войск.
Ещё пишут, что он метит на должность министра обороны. А может сразу на президента?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 16:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:10
Партія "ОПЗЖ" зупинила своє існування - Рабінович
"Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася, як партія миру! Але зараз миру немає! Дію партії призупинено!", - заявив Рабинович.
не хило так сплавился Вадюша
19 березня 2022 року Радою нацбезпеки та оборони на час воєнного стану діяльність цієї політичної партії припинена.
т.е. партия была закрыта сверху, а спустя 9 дней Рабинович распустил, то чего уже юридически не было
28 березня 2022 року закриття партії підтвердив її співголова Вадим Рабінович. «Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася, як партія миру! Але зараз миру немає! Дія партії припинена! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після — це два різні світи», — наголосив Рабінович.[12][13]
кстати эта партия предателей (и любителей русского мира)
набрала почти 13,05% по стране
Мариуполе - на втором месте ОПЗЖ - 34,00%, "Партия Шария" - 7,90%
Одесса 26,19%, получила партия мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам». У пророссийской ОПЗЖ (тоже второе место)— 23,66%. На третьем месте — «Слуга народа» 12,46%. Четвертая — «Европейская Солидарность».-11,87%. На пятом месте — Партия Шария или 6,82%( 13372 за Шария в 2020году, Карл)
по Харькову
1. "Блок Кернеса "Успешный Харьков" 37,95% (117 тысяч 470 голосов),
2. "ОПЗЖ" - 20,96% (64 тысяч 892 голосов),
3. "Слуга Народа" - 8,76% (27 тысяч 107 голосов),
4. "Европейская солидарность" - 8,99% (27 тысяч 843 голоса)
5. "Партия Шария" - 6,55% (20 тысяч 266 голосов),
смотрите -партия кума Путина в крупных городах востока Украины занимает 2е место,
так что никто его не дурил, картина маслом
куда пропали 5 млрд на подрывную работу и вербовку "шпионов", все концы вводу
выяснить, брал ли Вадя Рабинович деньги у Мертвечука на подрывную работу?
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 28 бер, 2022 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:11
після відключки всіх "опозиційних" каналів у ефірі, там дивитися нема що, (як у УРСР: 3 канали і на всіх програма "Час")
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:12
а Карельська?
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:16
Всі звірі рівні, тільки деякі (свині) більш рівніші (с) (тм)
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:20
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:20
таліби не такі страшні, як малюють, там повно національностей і племен в Афаганістані, тим більше це релігійно-політичне угрупування
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