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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 556557558559>
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:02

  edvardd написав:..........
по секрету скажу, что ракеты наводятся по джипиэс координатам, слитым стараниями гетьманцева

:?:
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:03

  Faceless написав:Мер Ірпіня повідомив, що Ірпінь звільнено від фашистських загарбників

Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:09

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:1. Не очень понял связь с моей ссылкой на Лозницу. :)
2. Сувалки - это где?
Может Валки? Но тогда какие - харьковские, сумские, черниговские?

Это в Польше, строго между РБ и Калининградом. Там буквально 50 км надо пробить.

Польские Сувалки - понятно. Но зачем ему такой коридор? Только для связи с Калининградом?
Но это уже прямое столкновение с НАТО. Не думаю, что ему это сегодня нужно.

А чому ні?
Він же заявляє про повернення до статус-кво на 1997 рік.
В Україні видно, що економіка зруйнована, і ракет НАТО тут не буде найближчим часом,
а тратити бійців із більшим політичним профітом можна протестувавши вчерговий раз політиків НАТО на вшивість.
Получить відчутно по мордах, відступиться, а ні, то буде нагліти далі.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:10

Кадырову присвоено звание генерал-лейтенант внутренних войск.

Ещё пишут, что он метит на должность министра обороны. А может сразу на президента?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:10

Партія "ОПЗЖ" зупинила своє існування - Рабінович

"Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася, як партія миру! Але зараз миру немає! Дію партії призупинено!", - заявив Рабинович.

не хило так сплавился Вадюша


19 березня 2022 року Радою нацбезпеки та оборони на час воєнного стану діяльність цієї політичної партії припинена.
т.е. партия была закрыта сверху, а спустя 9 дней Рабинович распустил, то чего уже юридически не было

28 березня 2022 року закриття партії підтвердив її співголова Вадим Рабінович. «Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася, як партія миру! Але зараз миру немає! Дія партії припинена! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після — це два різні світи», — наголосив Рабінович.[12][13]


кстати эта партия предателей (и любителей русского мира)
набрала почти 13,05% по стране

Мариуполе - на втором месте ОПЗЖ - 34,00%, "Партия Шария" - 7,90%

Одесса 26,19%, получила партия мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам». У пророссийской ОПЗЖ (тоже второе место)— 23,66%. На третьем месте — «Слуга народа» 12,46%. Четвертая — «Европейская Солидарность».-11,87%. На пятом месте — Партия Шария или 6,82%( 13372 за Шария в 2020году, Карл)

по Харькову

1. "Блок Кернеса "Успешный Харьков" 37,95% (117 тысяч 470 голосов),
2. "ОПЗЖ" - 20,96% (64 тысяч 892 голосов),
3. "Слуга Народа" - 8,76% (27 тысяч 107 голосов),
4. "Европейская солидарность" - 8,99% (27 тысяч 843 голоса)
5. "Партия Шария" - 6,55% (20 тысяч 266 голосов),


смотрите -партия кума Путина в крупных городах востока Украины занимает 2е место,
так что никто его не дурил, картина маслом

куда пропали 5 млрд на подрывную работу и вербовку "шпионов", все концы вводу

выяснить, брал ли Вадя Рабинович деньги у Мертвечука на подрывную работу? :mrgreen:
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 28 бер, 2022 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:11

  prodigy написав:
  juristkostya написав:
  prodigy написав: об этом уже лет 5 постоянно талдычат у Соловьева

Восхитительно. Это написал тот же самый человек, который с пеной у рта доказывает, как недопустимо смотреть российские передачи и уж тем более обсуждать из здесь.


витри, по-перше, свої зелені шмарклі і
не плутай дивитися російські канали,
чи знати те, що там коїться на українських каналах
(є така «Антизомбі» — українська телевізійна інформаційна програма телеканалу ICTV.)
подивись, якщо не розумієш

після відключки всіх "опозиційних" каналів у ефірі, там дивитися нема що, (як у УРСР: 3 канали і на всіх програма "Час")
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:12

  prodigy написав:
  juristkostya написав:
  Хомякоид написав: СССР тоже распался на 17 независимых государств

3 республики вышли абсолютно легально (Верховный совет признал их выход), ещё 12 вышло "явочным порядком". Таким образом, термин "распад" можно использовать относительно 12 субъектов.
Откуда набралось аж 17?


в СССР всего было 15 республик :mrgreen:

а Карельська?
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:16

  juristkostya написав:
  prodigy написав: об этом уже лет 5 постоянно талдычат у Соловьева

Восхитительно. Это написал тот же самый человек, который с пеной у рта доказывает, как недопустимо смотреть российские передачи и уж тем более обсуждать из здесь.

Всі звірі рівні, тільки деякі (свині) більш рівніші (с) (тм)
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:20

  flyman написав:
в СССР всего было 15 республик :mrgreen:

а Карельська?[/quote]

вошла РСФСР в 1956 (и стала не союзной республикой, а всего лишь автономной Карельская АССР)
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:20

  vitaliian написав:
  edvardd написав:Если состоится реальный захват территорий Таджикистана, то это будет означать конец ОДКБ
опять фальшстарт, события ещё только планируются. По идее это Китай должно интересовать. Рф вот вот попросят уйти со средней Азии.

таліби не такі страшні, як малюють, там повно національностей і племен в Афаганістані, тим більше це релігійно-політичне угрупування
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  #<1 ... 556557558559>
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