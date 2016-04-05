|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:23
flyman написав:
Всі звірі рівні, тільки деякі (свині) більш рівніші (с) (тм)
флай всего лишь муха, до зверей далеко (не делай из мухи слона)
покидаю вас надолго
всем крепкого здоровья
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 7622
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2992 раз.
- Подякували: 2905 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:24
edvardd написав:
по секрету скажу, что ракеты наводятся по джипиэс координатам, слитым стараниями гетьманцева
Поподробнее??????
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2563
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:30
та какие слитые координаты, все эти объекты на гугл мапс видны как на ладони, хоть обнаводись туда.
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 бер, 2022 16:38
Чтобы быдлозритель не мог разобраться кто кого завоевал
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11804
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1934 раз.
- Подякували: 2781 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|92528
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|446541
|
|
|1
|2589
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|