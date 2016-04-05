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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 556557558559
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Всі звірі рівні, тільки деякі (свині) більш рівніші (с) (тм)


флай всего лишь муха, до зверей далеко (не делай из мухи слона)

покидаю вас надолго
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:24

  edvardd написав:по секрету скажу, что ракеты наводятся по джипиэс координатам, слитым стараниями гетьманцева
Поподробнее??????
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

та какие слитые координаты, все эти объекты на гугл мапс видны как на ладони, хоть обнаводись туда.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:38

Они специально друг друга перебивают

Чтобы быдлозритель не мог разобраться кто кого завоевал
vitaliian
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  #<1 ... 556557558559
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