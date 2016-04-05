RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 556557558559560561>
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:10

Кадырову присвоено звание генерал-лейтенант внутренних войск.

Ещё пишут, что он метит на должность министра обороны. А может сразу на президента?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 16:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11812
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1934 раз.
Подякували: 2781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:10

Партія "ОПЗЖ" зупинила своє існування - Рабінович

"Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася, як партія миру! Але зараз миру немає! Дію партії призупинено!", - заявив Рабинович.

не хило так сплавился Вадюша


19 березня 2022 року Радою нацбезпеки та оборони на час воєнного стану діяльність цієї політичної партії припинена.
т.е. партия была закрыта сверху, а спустя 9 дней Рабинович распустил, то чего уже юридически не было

28 березня 2022 року закриття партії підтвердив її співголова Вадим Рабінович. «Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася, як партія миру! Але зараз миру немає! Дія партії припинена! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після — це два різні світи», — наголосив Рабінович.[12][13]


кстати эта партия предателей (и любителей русского мира)
набрала почти 13,05% по стране

Мариуполе - на втором месте ОПЗЖ - 34,00%, "Партия Шария" - 7,90%

Одесса 26,19%, получила партия мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам». У пророссийской ОПЗЖ (тоже второе место)— 23,66%. На третьем месте — «Слуга народа» 12,46%. Четвертая — «Европейская Солидарность».-11,87%. На пятом месте — Партия Шария или 6,82%( 13372 за Шария в 2020году, Карл)

по Харькову

1. "Блок Кернеса "Успешный Харьков" 37,95% (117 тысяч 470 голосов),
2. "ОПЗЖ" - 20,96% (64 тысяч 892 голосов),
3. "Слуга Народа" - 8,76% (27 тысяч 107 голосов),
4. "Европейская солидарность" - 8,99% (27 тысяч 843 голоса)
5. "Партия Шария" - 6,55% (20 тысяч 266 голосов),


смотрите -партия кума Путина в крупных городах востока Украины занимает 2е место,
так что никто его не дурил, картина маслом

куда пропали 5 млрд на подрывную работу и вербовку "шпионов", все концы вводу

выяснить, брал ли Вадя Рабинович деньги у Мертвечука на подрывную работу? :mrgreen:
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 28 бер, 2022 16:15, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 7620
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2992 раз.
Подякували: 2905 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:12

  prodigy написав:
  juristkostya написав:
  Хомякоид написав: СССР тоже распался на 17 независимых государств

3 республики вышли абсолютно легально (Верховный совет признал их выход), ещё 12 вышло "явочным порядком". Таким образом, термин "распад" можно использовать относительно 12 субъектов.
Откуда набралось аж 17?


в СССР всего было 15 республик :mrgreen:

а Карельська?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28824
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:20

  flyman написав:
в СССР всего было 15 республик :mrgreen:

а Карельська?[/quote]

вошла РСФСР в 1956 (и стала не союзной республикой, а всего лишь автономной Карельская АССР)
prodigy
 
Повідомлень: 7620
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2992 раз.
Подякували: 2905 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:20

  vitaliian написав:
  edvardd написав:Если состоится реальный захват территорий Таджикистана, то это будет означать конец ОДКБ
опять фальшстарт, события ещё только планируются. По идее это Китай должно интересовать. Рф вот вот попросят уйти со средней Азии.

таліби не такі страшні, як малюють, там повно національностей і племен в Афаганістані, тим більше це релігійно-політичне угрупування
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28824
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:24

  edvardd написав:по секрету скажу, что ракеты наводятся по джипиэс координатам, слитым стараниями гетьманцева
Поподробнее??????
otg
 
Повідомлень: 2567
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

та какие слитые координаты, все эти объекты на гугл мапс видны как на ладони, хоть обнаводись туда.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 194
З нами з: 05.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:38

Они специально друг друга перебивают

Чтобы быдлозритель не мог разобраться кто кого завоевал
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11812
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1934 раз.
Подякували: 2781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:44

'Peacemaker' Roman Abramovich flew to Russia to 'give Putin a handwritten note from Zelensky dictating Ukraine's terms' in a bid to end war... but was told, 'Tell him I will thrash them'

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... ensky.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11812
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1934 раз.
Подякували: 2781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:49

  otg написав:
  edvardd написав:по секрету скажу, что ракеты наводятся по джипиэс координатам, слитым стараниями гетьманцева
Поподробнее??????

его стараниями на нефтебазах поставили онлайн счётчики количества топлива и джипиэс треккеры...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7066
З нами з: 20.11.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 1822 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 556557558559560561>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, r-tiger, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 92530
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 446546
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2589
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2042)
28.03.2022 19:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.