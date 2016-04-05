Додано: Пон 28 бер, 2022 17:17

otg написав: первых у них не все так плохо с продуктами, первых у них не все так плохо с продуктами,

В 2019 году производитель YotaPhone признан банкротом (Верховный суд Каймановых островов признал банкротом компанию Yota Devices — головную структуру производителя смартфонов YotaPhone), задолжавшим 1 млн долл

значит в 90х до независимости, некоторые продукты продавались только в Москве, я ещё ребенком с родителями ездил туда поездом за колбасой, пепси колой, цитрусовыми и бананами с овальными наклейками. Проезд стоил копейки, полсовка ездилоПримерно тогда же приезжали в Украину наши родственники с Поволжья и были шокированы нашим ассортиментом продуктов питания, который мы считали бедным и скоромным, чаем, вкусным хлебом, молочкой, выпечкой, квасом... не помню чем ещё, но им люто всё нравилось.Потом начала расти в цене нефть и вкусная еда для Мокшан перестала быть роскошью, но не надо ля ля что у них "с этим всё хорошо", видели мы это "хорошо" своими глазами.Рф очень импортозависима, в интернете гуляет табличка какая там низкая локализация практически в любой отрасли."импортозамещение" - мыльный пузырь как йотафон, Сколково, суперджет и тд. Они даже ладу довести до ума не смогли, начали Рено собирать . Ещё почитайте отзывы про УАЗ патриот, люди которые пересаживались на него с дешёвых китайцев потом плевались лютой бранью. Это видео стало мемом.