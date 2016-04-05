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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 557558559560561>
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:50

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поставщики оружия в Украину
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:55

  vitaliian написав:'Peacemaker' Roman Abramovich flew to Russia to 'give Putin a handwritten note from Zelensky dictating Ukraine's terms' in a bid to end war... but was told, 'Tell him I will thrash them'

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... ensky.html

та, наша едина надія на припинення війни в найближчий час - це смерть пітуна, нажаль так...

інакше він буде сюди навіть строковиків слати з лопатами, коли скінчиться техніка, ракети і патрони...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:00

  change_pm написав:інакше він буде сюди навіть строковиків слати з лопатами, коли скінчиться техніка, ракети і патрони
давно пора, может как раз свои трупы позакапывают

Согласно отраслевым данным, за неделю с 17 по 23 марта экспорт нефти из России сократился более чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, среднесуточные поставки в стране достигли 495 300 тонн, что на 26,4% меньше, чем неделей ранее. Это эквивалентно примерно 3,63 миллиона баррелей в день.
"Резкое снижение произошло, когда Россия столкнулась с растущим стремлением многих из ее обычных потребителей найти альтернативные источники энергии после вторжения в Украину", - говориться в сообщении. Это пока не эмбарго, но начало правильного процесса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:02

  change_pm написав:та, наша едина надія на припинення війни в найближчий час - це смерть пітуна, нажаль так...

інакше він буде сюди навіть строковиків слати з лопатами, коли скінчиться техніка, ракети і патрони...

Орки с раши говорят -сами не ожидали войны, но и не простят ему если тот ее проиграет. Он это понимает, потому и со шкуры лезет. Думаю что если будет конец, он и ЯО применит. Действительно ситуация почти патовая. Но без паники. Выход всегда есть.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:03

  vitaliian написав:Согласно отраслевым данным, за неделю с 17 по 23 марта экспорт нефти из России сократился более чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным издания, среднесуточные поставки в стране достигли 495 300 тонн, что на 26,4% меньше, чем неделей ранее. Это эквивалентно примерно 3,63 миллиона баррелей в день.
"Резкое снижение произошло, когда Россия столкнулась с растущим стремлением многих из ее обычных потребителей найти альтернативные источники энергии после вторжения в Украину", - говориться в сообщении. Это пока не эмбарго, но начало правильного процесса.
[/quote]Высокой ценой нефти они пока компенсируют потери.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:05

  otg написав:
  change_pm написав:та, наша едина надія на припинення війни в найближчий час - це смерть пітуна, нажаль так...

інакше він буде сюди навіть строковиків слати з лопатами, коли скінчиться техніка, ракети і патрони...

Орки с раши говорят -сами не ожидали войны, но и не простят ему если тот ее проиграет. Он это понимает, потому и со шкуры лезет. Думаю что если будет конец, он и ЯО применит. Действительно ситуация почти патовая. Но без паники. Выход всегда есть.
через полгода про войну там все забудут когда половина продуктов пропадет с полок. Они очень импортозависимы в этом плане, там даже консервация производства Индии, молочка белорусская и ТД. В 2010 году я был у них в командировке, 90% конфет и 70% водки в маркетах были украинские. Уже наверное импортозаместили. В нулевых я купил 2110 там вся электроника включая фары была бош. Может то русский бош я хз.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:08

  prodigy написав:.............
смотрите -партия кума Путина в крупных городах востока Украины занимает 2е место,
так что никто его не дурил, картина маслом

куда пропали 5 млрд на подрывную работу и вербовку "шпионов", все концы вводу
.........

ОПЗЖ не равно "шпионы" и "подрывники".
И ошибка Путина и его информаторов в том, что они думали, что вся ОПЗЖ и голосовавшие за неё будут встречать росс. войска хлебом-солью и вручать ключи от городов.
Хотя есть отдельные выродки. И, думаю, не только среди ОПЗЖ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:08

  vitaliian написав:через полгода про войну там все забудут когда половина продуктов пропадет с полок. Они очень импортозависимы в этом плане, там даже консервация производства Индии. Они своим производством не замарачивались.
Не хочу расстраивать, но Вы слишком оптимистичны. Не рассчитывайте на санкции. Они нам не особо помогут. Во-первых у них не все так плохо с продуктами, как Вам кажется, а во-вторых С. Корея много лет живет в нищете, но все Кима боготворят.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:10

  ЛАД написав:Хотя есть отдельные выродки. И, думаю, не только среди ОПЗЖ.
Да действительно. Я от Сальдо не ожидал. Хотя.... Поживем, увидим.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:первых у них не все так плохо с продуктами,
значит в 90х до независимости, некоторые продукты продавались только в Москве, я ещё ребенком с родителями ездил туда поездом за колбасой, пепси колой, цитрусовыми и бананами с овальными наклейками. Проезд стоил копейки, полсовка ездило

Примерно тогда же приезжали в Украину наши родственники с Поволжья и были шокированы нашим ассортиментом продуктов питания, который мы считали бедным и скоромным, чаем, вкусным хлебом, молочкой, выпечкой, квасом... не помню чем ещё, но им люто всё нравилось.

Потом начала расти в цене нефть и вкусная еда для Мокшан перестала быть роскошью, но не надо ля ля что у них "с этим всё хорошо", видели мы это "хорошо" своими глазами.

Рф очень импортозависима, в интернете гуляет табличка какая там низкая локализация практически в любой отрасли.

"импортозамещение" - мыльный пузырь как йотафон, Сколково, суперджет и тд. Они даже ладу довести до ума не смогли, начали Рено собирать . Ещё почитайте отзывы про УАЗ патриот, люди которые пересаживались на него с дешёвых китайцев потом плевались лютой бранью. Это видео стало мемом.
https://youtu.be/FprS5DJnfF0

В 2019 году производитель YotaPhone признан банкротом (Верховный суд Каймановых островов признал банкротом компанию Yota Devices — головную структуру производителя смартфонов YotaPhone), задолжавшим 1 млн долл
vitaliian
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