Hotab написав:Немного ближе к теме: В Херсоне застройщик МЖК (я у него покупал свой новострой несколько лет назад) прям сейчас продолжает строить свой новый офис. Вот где крепкие яйца.
у вас вообще странная оккупация, магазины/аптеки работают, гривна ходит, в область впускают и выпускают. В Ирпене просто идя по улице (в гражданской одежде) можно получить пулю. Про магазины вообще речи нет.
Так війна не як у 1й чи 2й світові, із фронтами на сотні кілометрів та укріпрайонами. Гібридна війна іде мобільними групами, набігами, з використанням ЧВК.
Територія контролюється вздовж дорогі та комунікацій.
Хто знаходиться в зоні активних дій, тим не повезло.
ЗС РФ взагалі планували проїхати швидко до Києва, а на місці, на їх думку, народ мав сам змінити ненависну владу і встановити "руський мір". Їм тільки нацики-бендери заважали. Але щось пішло не так.
У 1941 Гітлер теж думав, що зустрічатимуть скрізь із паляницями як визволителів, так як більшовиків ненавиділи на цих землях.
Денис Довгополый 2 ч. · Подведу итоги месяца. (будет много букав) 24го в 5 утра я проснулся от взрывов, которые были хорошо видны заревом над правым берегом, это херачили Васильков и вдалеке над Броварами. Вечером 23го мне отменили сделку и я знал, что будет, но надеялся, что этого не будет. И война все-таки пришла в нашу страну. Весь день 24го я был в легкой прострации. начиная с 24го вечера, когда все это вывалилось в мировую прессу, мне начали писать и звонить много людей. Я даже не ожидал. Около 200 инвесторов из Европы и США мне написали вопрос, как я и как семья, чем огни могут помочь. Я очень быстро сориентировался и вел огромное количество коммуникаций, в которых было две главных цели: 1. И это самое важное: рассказать, насколько токсичен мордор и насколько токсичны мордорские инвесторы, мордорские стартапы и все, что связано с этим. 270 разговоров, переписок и что за неполных три дня. Без эмоций, отточенными фразами, убийственными аргументами. Примерами про людей, которых они знали и жали им руки. Я был чертовски убедителен 2. Помощь Украине деньгами. Фонды не помогали, но на сегодняшний день инвесторы собрали своими личными деньгами 1.3 млн баксов чеками от 1к баксов/евро до 40к фунтов. За три дня собрал в три раза больше денег, чем раунд, который я собирал свою компанию полгода и который отменился 23го в 19-00. И я нырнул в это, так как больше я ничем помочь не мог. 28го февраля я вынырнул из этого всего, осознал пиздец всего происходящего и подумал, что я могу сделать? Это было сложно, я приводил свои мысли в порядок больше двух часов, чтобы просто начать трезво мыслить. По прошествию нескольких часов, я оценил свои ресурсы и возможности и решил сконцентрироваться на платежных системах, которые оказались дырявыми по отношению к санкциям и позволяли русским намывать не менее полутора ярдов баксов в день. И за неделю я, с небольшой группой единомышленников закрыли основные дырки. То, что сейчас есть - это мелкие дырки, сложные в эксплуатации, с высокими издержками на транзакциях и курсовой разнице. Да и в конце концов, они просто унизительные. Из интересного: мы перли как танки, не давали перевести дух, подключали регуляторов (это их пугает до усрачки), выносили публично кейсы, научились выносить кейсы не с компаними, а с конкретными екзеками, обвиняли их в финансировании войны и даже переходили на личности "как вы будете смотреть своим детям, рассказывая, как убивали украинских детей". Это работало. А потом случился облом. Ко мне пришла большая юридическая компания, и сказала, что половина компаний, которых мы запрессовали, работали с русскими не нарушая закона. И моя железобетонная позиция рассыпалась. Я хуячил без оглядки, считая, что я ебу преступников, а оказалось, что я ебу просто гнилых людей. Наступила небольшая фрустрация от этого и я отдал это направление тем, у кого энтузиазм не просел. И они норм отпиздячили несколько компаний и продолжают ебошить. Более того, теперь есть кейсы, которые помогают "вы же знаете, что мы сделали с ХХХХХХ? С вами будет так же, если не хуже". Зато по пути мы начали гасить компании, которые не хотели уходить из мордора. Тут позиция железобетонная: санкции + уплата налогов в мордоре. А налоги в мордоре = финансирование террористической организации у которой на логотипе двухголовая курица. За три недели сотни компаний и десятки тысяч рабочих мест, перебитые логистические цепочки, дефицит продуктов питания. По пути я понял, что та небольшая толпа народу, которая собралась может сделать не так много и я весь накопленный опыт передал нескольким группам, которые начали работать не менее эффективно, а нектороые и более эффективно. И понеслось. Люди начали фокусироваться на направлениях, в которых они хорошо понимали. Одновременно я начал мониторить что происходит в экономике мордора. Пришлось лопатить чудовищное количество источников, чтобы понимать, что происходит, за чем сделить, где слабые места там, по которым надо херачить. Это было самое тяжелое - отрабатывать компании по понятному алгоритму было проще, чем думать, тем более в текущей ситуации. Но это дало понимание, на каких направлениях надо фокусироваться. Ну и монстры: Ашан, Нестле, Данон, Хенкель. По ним идет работа, ебошить их придется еще долго. Но уже понятно как. Ну теперь после рефлексии, что я вижу: Как я и писал раньше, экономика мордора перестала существовать. Все, что сейчас называется Рассийскай иканомикой - уже зомби, который рано или поздно начнет отмирать понемногу. Рупь перестал быть СКВ и вернулся своем любимому состоянию - деревянности. Так же как и финансовый рынок. Он держится только на ручном регулировании. К сожалению, все санкции, уходы западных компаний, повышения цен, банковские ограничения только делают ситуацию напряженной. Взрывоопасной. Но у системы огромный запас прочности. Этот запас сидит в: - финансовой системе - репрессивной системе - регуляторной системе - вертикале власти - умении холопов терпеть Но вероятность наступления события, которое гипотетически может привести к обвалу растет. К сожалению, я не ожидаю массовых выступлений, хотя и не исключаю их. Есть другие вещи, на которые я надеюсь, а именно: - дефолтное событие, вернее, одно из дефолтных событий. Резко растет вероятность наступление технического дефолта, когда выплата может не пройти из-за санкционных ограничений на возможность проведения оплаты. Кроме того, резкое ухудшение состояния экономики позволяет надеяться, что невозвраты кредитов и отсутствие оплат обязательств как в крупном бизнесе - обрушение каких либо системных предприятий. Банки и страховые первые на очереди. Есть хороший фактор, в мордоре любят прятать проблемы под сукно. Когда все валится и управляется в ручном режиме, даже маленький пожар, о котором вовремя не сказали из-за страха, может нанести большой ущерб. Кроме того, я смотрю на логистические и дистрибьютерское компании, которые имеют интересные капекс и опекс, могут пострадать от падения оборотов. А те, которые работают на отсрочке платежа и имеют не лучшую финансовую дисциплину могут падать очень громко, унося с собой сразу много производств. Мне говорили, что в мордоре в среднем, падение на 30% критическое и мы уже его имеем, теперь надо просто ждать. + рост курса лупит по обязательствам в валюте. - человеческий фактор. все ключевые люди в жесткой вертикале власти в такой момент находятся в стрессе. Стресс в условиях герантофильной этилы чреват ухудшением здоровья, вплоть до летальных инфарктов и инсультов, что на фоне отсутствия доступа к европейской медицине может привести в среднесрочной перспективе к гонке на катафалках как в политике, так и в бизнесе. А те, у кого здоровье покрепче в условиях стресса начинают страдать туннельным видением и работой в оперативном поле, упуская стратегию. И мы помним два правила сталинской эпохи: чем выше должность, тем выше риск" и "чем больше чиновник поддерживает репрессии - тем выше риск оказаться в группе репрессированных". Они это все понимают. Это вот очень хорошо. - Фон. Деловой фон даже не депрессивный, он пиздец, как безысходный. Хороших новостей нет вообще. В лучшем случае, новости просто плохие, а не ужасные. Просто зацепиться не за что. - Гробы. А еще хуже отсутствие гробов. Пропавший со связи военный, заставляет семью искать его и поднимать шум - писать в разные органы и передавать панические настроения. Несмотря на официальные оценки в 17к шашлыков, я склоняюсь к цифрам, которые аналитики пишут непублично. 35-40к погибших и пропавших без вести, раненых от 40к (многие тяжелые не дождались помощи или не были вынесены с поля боя - это ненормальный, варварский рейт). Сейчас темпы утилизации сократились, так как нет активных действий, но с приходом противопехотных ракет, темпы, конечно увеличатся. И это условно продуктивная рабочая сила. Какие факторы будут работать против мордора в ближайшие две недели: 1. Несмотря на то, что речь ПОТУСА была тусклой, он фактически объявил холодную войну. Эта война на уничтожение. Этот месседж получили, как русская элита, так и европейские товарищи. 2. Обещание вторичных санкций по странам и компаниям, которые помогают обходить санкции. Само упоминание этого создало проблемы для русских. Говорят, что Эмираты очень серьезно задумались. Китаю сейчас экономическая война не нужна от слова совсем и китайские компании некоторые ввели самоцензуру и самосанкции при работе с русскими. А некоторые начали откровенно грабить. Мне сказали, что цену закупки леса в мордоре снизили больше, чем вдвое и сейчас будут расти цены на любой транзит и дисконты на любое сырье из мордора. 3. Манифест Ларри Финка. Несмотря на то, что его часть про конец глобализации поддержали не все (а зря, как по мне), он задал тон в глобальных финансах в отношении с мордором. да, из 10 триллионов под управлением всего 0.1% приходится на активы в мордоре, это 10 миллиардов. Но это тоже не все. У них много денег в публичных компаниях, которые работают в мордоре и игнорировать мнение такой структуры, которое поддерживают остальные монстры нельзя. Говорят, что Хайникен ушел именно по этой причине. К его мнению прислушались даже арабские страны и институциональные инвесторы оттуда. Это вот очень хорошо 4. Мы живем в ожидании разнообразных выплат. Возможность этих выплат зависит от спецлицензий правительства США и я надеюсь, что после речи ПОТУСА русские не смогут больше проводить оплат. 5. У всех мордорских компаний отозвали рейтинг. Это приведет к автоматической распродаже акций и требованию погашения обязательств мордорских компаний. Все компании объявят дефолт, не все могут финансово выплатить, но даже те, кто смогут, не смогут технически провести. И все инвесторы, которые недооценили риски и поверили русским (ахахахахаха, долбоебы) дружно нюхнут ногу. Это будет длинная прививка от инвестиций в любые компании, которые будут появляться из осколков мордора, который распадется уже в этом году. Многие задумаются над безопасностью своих инвестиций в Китае. 6. Компании, которые заявили об уходе не ушли, ломаются и гипотетический уход начинают конвертировать в фактический. Там интересно: мы нашли много компаний, которые пишут, что они приостановили, мы их поливаем калом, а русские тыкают в них пальцами, но на самом деле, они приняли решение об уходе, но реализовывают его очень осторожно. Так что я перестал трогать компании даже со слабым стейтментом, если не получил явного сигнала от инсайдеров. Это тоже хорошо. Когда враг не ожидает удара в спину, то удар еще более болезненный. Это все хорошо. Но есть плохое. За месяц мы перешли затяжную фазу войны. И не только войны, еще и экономической войны. У людей накопилась усталость. Даже по своим активностям вижу, что количество лайков моих постов уменьшается, количество откликов на разные Call to Action понемногу падает. Люди начинают обустраивать свою жизнь и заниматься бытом. И бизнесом. наша экономика тоже получила тяжелый удар. Несмотря на помощь наших партнеров, у нас страна воюет и экономика - вопрос выживания нашего государства. Поэтому я хочу вас попросить о двух вещах: 1. Делайте, все, что можно, чтобы экономика работала: запускайте предприятия, производства, услуги. Понятно, что все сейчас экономят, но тратьте деньги. Желательно на такой же малый бизнес: кафешка взлетит быстрее и дешевле, чем сеть супермаркетов. Весь мир живет на SMB и у нас есть возможность построить европейскую модель экономики, а не постоветскую. Каждая гривня, которую вы тратите имеет хороший мультипликатор. Если вы собираете деньги на армию, старайтесь привлекать внешних доноров, а не внутренних - на закупках броников, машин, медикаментов из страны вымываются деньги. Это плохо. Каждая гривня в обороте - это наш маленький, экономический фронт. В каждом городе есть беженцы, не стесняйтесь для них подвешивать кофе в кафе и хлеб в пекарнях. Это ОЧЕНЬ важно! 2. Я понимаю, что мои посты уже не воспринимаются остро и каждая новая победа уже считается как норма, но тем не менее - оставшиеся компании Ашан, Нестле, Данон и еще несколько десятков надо ебошить. Они на это и рассчитывают, что со временем про них забудут. Пожалуйста, реагируйте на просьбы, пикетируйте их в Европе, пишите им письма. Каждый маленький камушек в фундамент важен. Давайте не расслабляться. Если этот большой пост соберет больше 2к лайков, я на самом деле удивлюсь.
Сегодня освободили Ирпень. А на Востоке от Киева с. Рудницьке.
По информации от источника danserg: крупная группировка ВСУ направилась в сторону Мариуполя при поддержки авиации из Запорожья и Днепра. Удалось продвинуться вглубь. Орки кидают технику, сдаются в плен много.
Ещё там говорится, польский генерал подтвердил, что готовится освобождение Калининграда.
Олигарх Абрамович вручит Путину рукописную записку от Зеленского с условиями мира от Украины
Об этом пишет Daily Mail.
По данным британского таблоида, Абрамович выступает посредником между Зеленским и Путиным. Миллиардер «летал между Стамбулом, Москвой и Киевом» и встретился с членом украинской переговорной группы Умеровым и пресс-серетарем Эрдогана Калыном, который выдвинул идею о том, что Крым и Донбасс должны находиться в долгосрочной аренде у РФ.
После этого, по данным Daily Mail Абрамович и Умеров транзитом через Польшу прибыли в Киев, где встретились з Зеленским.
ЛАД написав:Речь не о том, что "всё хорошо". Речь о том, что всё не так плохо
чего врать последние 10 лет было хорошо, посмотрите на объемы продаж новых авто, авиабилетов, даже цены на проезд в купе ржд (Москва Владивосток самолёт дешевле поезда).
Деньги были, крутились, может не в каждом селе и не пенсионеры, но люди местами жили неплохо. Выдавалась доступная ипотека.
Я не Ванга чтобы предвидеть крах, но в одном уверен точно, логистические цепочки сильно удлинились, да русские будут всё так же покупать что и покупали, только дороже.
И свою нефть они будут продавать как и продавали, только дешевле, через много посредников, потому что работать с рф напрямую станет токсично.
Процесс не быстрый, СССР тоже не за 3 дня рухнул, но он пошёл. На ход войны это не влияет, но влияет на кое что другое. Наша экономика разрушена а бывшим русским инвесторам вместо старых нужны новые инвест проекты.
Авторитет нашего президента на мировой арене беспрецедентный. Про Украину заговорили все. Такой пиар компании Украина не имела со времен Чернобыля.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 17:58, всього редагувалось 2 разів.
r-tiger написав:Сегодня освободили Ирпень. А на Востоке от Киева с. Рудницьке.
По информации от источника danserg: крупная группировка ВСУ направилась в сторону Мариуполя при поддержки авиации из Запорожья и Днепра. Удалось продвинуться вглубь. Орки кидают технику, сдаются в плен много.
Ещё там говорится, польский генерал подтвердил, что готовится освобождение Калининграда.
Я уже как-то задавал вопрос prodigy, повторю Вам - кто такой danserg, что Вы так внимаете его весьма примитивным анализам? "Стратег", по мнению которого успех наступления зависит только от "решимости" наступаюших ВСУ... "Фронт в Калининграде" выглядит вообще феерически. В условиях, когда НАТО боится не то что закрыть небо над Украиной, а даже просто предоставить самолёты и дальнее ПВО, начало военных действий страной-членом НАТО... Розовый болтун.
otg написав:Извиняюсь, Вы сейчас в строю? Я вот не пойму Вы предлагаете каждому только свой город защищать? С чем? Автоматом в руках против брони? Когда нибудь пробовали? Вы уверены что это остановит врага?
Я оказал материальную помощь деньгами и амуницией (бинокли, ножи, квадракоптер), и по возможности оказывал транспортные услуги пока бензин не закончился. Как минимум мужик должен остаться охранять свой дом, а не бежать и отсиживаться как гермафродит где то среди женщин и детей пока другие защищают в том числе и его собственность.
Мой дом находится в центре города и можно сказать элитный. Из почти 70 квартир, пустыми осталось больше 60. Это грёбаный позор. Половина в первые дни села в машины и унесла ноги, остальная когда поняли чтоб бомбежки не прекратятся. В доме жили бизнесмены-тендерщики, прокуроры, таможенники, депутаты горсовета, даже крупнейший застройщик города. Все унесли ноги. Почему обычное население города, военные, полиция должны за них умирать или становиться инвалидами, охраняя по сути их собственность от мародерства как местного так и окупационного?
Только конфискация в пользу громады будет справедливо.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 28 бер, 2022 18:03, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:условиях, когда НАТО боится не то что закрыть небо над Украиной, а даже просто предоставить самолёты и дальнее ПВО, начало военных действий страной-членом НАТО...
запад помогает и без самолётов жирно, имхо нам нужнее ПВО против ракет, иначе останемся без нефтебаз и ЖД сообщений, а автомобилями армию не накормишь (смотрим на орков и делаем выводы). Логика там примерно такая, дадим вам самолёты их за неделю посбивают.
vitaliian То, что условия в России сильно ухудшились и будут ухудшаться, бесспорно. Но это меня лично особо не волнует - как Вы сами пишете, на ходе войны это в обозримом будущем скажется достаточно слабо.
"Такой пиар компании Украина не имела со времен Чернобыля" - согласен. Но пока идёт война, инвестиций в экономику не будет. Будет только гуманитарная и военная помощь. И хорошо бы, она не ослабевала, а даже усиливалась. А вот что будет после окончания войны, будут ли инвестиции и "план Маршалла" или повторится что-то типа кредитного бума 2005-2007... Предсказать не берусь, могу только помечтать.