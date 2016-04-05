Додано: Пон 28 бер, 2022 17:32

Денис Довгополый

2 ч. ·

Подведу итоги месяца.

(будет много букав)

24го в 5 утра я проснулся от взрывов, которые были хорошо видны заревом над правым берегом, это херачили Васильков и вдалеке над Броварами. Вечером 23го мне отменили сделку и я знал, что будет, но надеялся, что этого не будет. И война все-таки пришла в нашу страну. Весь день 24го я был в легкой прострации. начиная с 24го вечера, когда все это вывалилось в мировую прессу, мне начали писать и звонить много людей. Я даже не ожидал. Около 200 инвесторов из Европы и США мне написали вопрос, как я и как семья, чем огни могут помочь. Я очень быстро сориентировался и вел огромное количество коммуникаций, в которых было две главных цели:

1. И это самое важное: рассказать, насколько токсичен мордор и насколько токсичны мордорские инвесторы, мордорские стартапы и все, что связано с этим. 270 разговоров, переписок и что за неполных три дня. Без эмоций, отточенными фразами, убийственными аргументами. Примерами про людей, которых они знали и жали им руки. Я был чертовски убедителен

2. Помощь Украине деньгами. Фонды не помогали, но на сегодняшний день инвесторы собрали своими личными деньгами 1.3 млн баксов чеками от 1к баксов/евро до 40к фунтов. За три дня собрал в три раза больше денег, чем раунд, который я собирал свою компанию полгода и который отменился 23го в 19-00.

И я нырнул в это, так как больше я ничем помочь не мог. 28го февраля я вынырнул из этого всего, осознал пиздец всего происходящего и подумал, что я могу сделать? Это было сложно, я приводил свои мысли в порядок больше двух часов, чтобы просто начать трезво мыслить. По прошествию нескольких часов, я оценил свои ресурсы и возможности и решил сконцентрироваться на платежных системах, которые оказались дырявыми по отношению к санкциям и позволяли русским намывать не менее полутора ярдов баксов в день. И за неделю я, с небольшой группой единомышленников закрыли основные дырки. То, что сейчас есть - это мелкие дырки, сложные в эксплуатации, с высокими издержками на транзакциях и курсовой разнице. Да и в конце концов, они просто унизительные.

Из интересного: мы перли как танки, не давали перевести дух, подключали регуляторов (это их пугает до усрачки), выносили публично кейсы, научились выносить кейсы не с компаними, а с конкретными екзеками, обвиняли их в финансировании войны и даже переходили на личности "как вы будете смотреть своим детям, рассказывая, как убивали украинских детей". Это работало. А потом случился облом. Ко мне пришла большая юридическая компания, и сказала, что половина компаний, которых мы запрессовали, работали с русскими не нарушая закона. И моя железобетонная позиция рассыпалась. Я хуячил без оглядки, считая, что я ебу преступников, а оказалось, что я ебу просто гнилых людей. Наступила небольшая фрустрация от этого и я отдал это направление тем, у кого энтузиазм не просел. И они норм отпиздячили несколько компаний и продолжают ебошить. Более того, теперь есть кейсы, которые помогают "вы же знаете, что мы сделали с ХХХХХХ? С вами будет так же, если не хуже".

Зато по пути мы начали гасить компании, которые не хотели уходить из мордора. Тут позиция железобетонная: санкции + уплата налогов в мордоре. А налоги в мордоре = финансирование террористической организации у которой на логотипе двухголовая курица.

За три недели сотни компаний и десятки тысяч рабочих мест, перебитые логистические цепочки, дефицит продуктов питания. По пути я понял, что та небольшая толпа народу, которая собралась может сделать не так много и я весь накопленный опыт передал нескольким группам, которые начали работать не менее эффективно, а нектороые и более эффективно. И понеслось. Люди начали фокусироваться на направлениях, в которых они хорошо понимали.

Одновременно я начал мониторить что происходит в экономике мордора. Пришлось лопатить чудовищное количество источников, чтобы понимать, что происходит, за чем сделить, где слабые места там, по которым надо херачить. Это было самое тяжелое - отрабатывать компании по понятному алгоритму было проще, чем думать, тем более в текущей ситуации. Но это дало понимание, на каких направлениях надо фокусироваться.

Ну и монстры: Ашан, Нестле, Данон, Хенкель. По ним идет работа, ебошить их придется еще долго. Но уже понятно как.

Ну теперь после рефлексии, что я вижу:

Как я и писал раньше, экономика мордора перестала существовать. Все, что сейчас называется Рассийскай иканомикой - уже зомби, который рано или поздно начнет отмирать понемногу. Рупь перестал быть СКВ и вернулся своем любимому состоянию - деревянности. Так же как и финансовый рынок. Он держится только на ручном регулировании.

К сожалению, все санкции, уходы западных компаний, повышения цен, банковские ограничения только делают ситуацию напряженной. Взрывоопасной. Но у системы огромный запас прочности.

Этот запас сидит в:

- финансовой системе

- репрессивной системе

- регуляторной системе

- вертикале власти

- умении холопов терпеть

Но вероятность наступления события, которое гипотетически может привести к обвалу растет. К сожалению, я не ожидаю массовых выступлений, хотя и не исключаю их. Есть другие вещи, на которые я надеюсь, а именно:

- дефолтное событие, вернее, одно из дефолтных событий. Резко растет вероятность наступление технического дефолта, когда выплата может не пройти из-за санкционных ограничений на возможность проведения оплаты. Кроме того, резкое ухудшение состояния экономики позволяет надеяться, что невозвраты кредитов и отсутствие оплат обязательств как в крупном бизнесе

- обрушение каких либо системных предприятий. Банки и страховые первые на очереди. Есть хороший фактор, в мордоре любят прятать проблемы под сукно. Когда все валится и управляется в ручном режиме, даже маленький пожар, о котором вовремя не сказали из-за страха, может нанести большой ущерб. Кроме того, я смотрю на логистические и дистрибьютерское компании, которые имеют интересные капекс и опекс, могут пострадать от падения оборотов. А те, которые работают на отсрочке платежа и имеют не лучшую финансовую дисциплину могут падать очень громко, унося с собой сразу много производств. Мне говорили, что в мордоре в среднем, падение на 30% критическое и мы уже его имеем, теперь надо просто ждать. + рост курса лупит по обязательствам в валюте.

- человеческий фактор. все ключевые люди в жесткой вертикале власти в такой момент находятся в стрессе. Стресс в условиях герантофильной этилы чреват ухудшением здоровья, вплоть до летальных инфарктов и инсультов, что на фоне отсутствия доступа к европейской медицине может привести в среднесрочной перспективе к гонке на катафалках как в политике, так и в бизнесе. А те, у кого здоровье покрепче в условиях стресса начинают страдать туннельным видением и работой в оперативном поле, упуская стратегию. И мы помним два правила сталинской эпохи: чем выше должность, тем выше риск" и "чем больше чиновник поддерживает репрессии - тем выше риск оказаться в группе репрессированных". Они это все понимают. Это вот очень хорошо.

- Фон. Деловой фон даже не депрессивный, он пиздец, как безысходный. Хороших новостей нет вообще. В лучшем случае, новости просто плохие, а не ужасные. Просто зацепиться не за что.

- Гробы. А еще хуже отсутствие гробов. Пропавший со связи военный, заставляет семью искать его и поднимать шум - писать в разные органы и передавать панические настроения. Несмотря на официальные оценки в 17к шашлыков, я склоняюсь к цифрам, которые аналитики пишут непублично. 35-40к погибших и пропавших без вести, раненых от 40к (многие тяжелые не дождались помощи или не были вынесены с поля боя - это ненормальный, варварский рейт). Сейчас темпы утилизации сократились, так как нет активных действий, но с приходом противопехотных ракет, темпы, конечно увеличатся. И это условно продуктивная рабочая сила.

Какие факторы будут работать против мордора в ближайшие две недели:

1. Несмотря на то, что речь ПОТУСА была тусклой, он фактически объявил холодную войну. Эта война на уничтожение. Этот месседж получили, как русская элита, так и европейские товарищи.

2. Обещание вторичных санкций по странам и компаниям, которые помогают обходить санкции. Само упоминание этого создало проблемы для русских. Говорят, что Эмираты очень серьезно задумались. Китаю сейчас экономическая война не нужна от слова совсем и китайские компании некоторые ввели самоцензуру и самосанкции при работе с русскими. А некоторые начали откровенно грабить. Мне сказали, что цену закупки леса в мордоре снизили больше, чем вдвое и сейчас будут расти цены на любой транзит и дисконты на любое сырье из мордора.

3. Манифест Ларри Финка. Несмотря на то, что его часть про конец глобализации поддержали не все (а зря, как по мне), он задал тон в глобальных финансах в отношении с мордором. да, из 10 триллионов под управлением всего 0.1% приходится на активы в мордоре, это 10 миллиардов. Но это тоже не все. У них много денег в публичных компаниях, которые работают в мордоре и игнорировать мнение такой структуры, которое поддерживают остальные монстры нельзя. Говорят, что Хайникен ушел именно по этой причине. К его мнению прислушались даже арабские страны и институциональные инвесторы оттуда. Это вот очень хорошо

4. Мы живем в ожидании разнообразных выплат. Возможность этих выплат зависит от спецлицензий правительства США и я надеюсь, что после речи ПОТУСА русские не смогут больше проводить оплат.

5. У всех мордорских компаний отозвали рейтинг. Это приведет к автоматической распродаже акций и требованию погашения обязательств мордорских компаний. Все компании объявят дефолт, не все могут финансово выплатить, но даже те, кто смогут, не смогут технически провести. И все инвесторы, которые недооценили риски и поверили русским (ахахахахаха, долбоебы) дружно нюхнут ногу. Это будет длинная прививка от инвестиций в любые компании, которые будут появляться из осколков мордора, который распадется уже в этом году. Многие задумаются над безопасностью своих инвестиций в Китае.

6. Компании, которые заявили об уходе не ушли, ломаются и гипотетический уход начинают конвертировать в фактический. Там интересно: мы нашли много компаний, которые пишут, что они приостановили, мы их поливаем калом, а русские тыкают в них пальцами, но на самом деле, они приняли решение об уходе, но реализовывают его очень осторожно. Так что я перестал трогать компании даже со слабым стейтментом, если не получил явного сигнала от инсайдеров. Это тоже хорошо. Когда враг не ожидает удара в спину, то удар еще более болезненный.

Это все хорошо. Но есть плохое.

За месяц мы перешли затяжную фазу войны. И не только войны, еще и экономической войны. У людей накопилась усталость. Даже по своим активностям вижу, что количество лайков моих постов уменьшается, количество откликов на разные Call to Action понемногу падает. Люди начинают обустраивать свою жизнь и заниматься бытом. И бизнесом. наша экономика тоже получила тяжелый удар. Несмотря на помощь наших партнеров, у нас страна воюет и экономика - вопрос выживания нашего государства. Поэтому я хочу вас попросить о двух вещах:

1. Делайте, все, что можно, чтобы экономика работала: запускайте предприятия, производства, услуги. Понятно, что все сейчас экономят, но тратьте деньги. Желательно на такой же малый бизнес: кафешка взлетит быстрее и дешевле, чем сеть супермаркетов. Весь мир живет на SMB и у нас есть возможность построить европейскую модель экономики, а не постоветскую. Каждая гривня, которую вы тратите имеет хороший мультипликатор. Если вы собираете деньги на армию, старайтесь привлекать внешних доноров, а не внутренних - на закупках броников, машин, медикаментов из страны вымываются деньги. Это плохо. Каждая гривня в обороте - это наш маленький, экономический фронт. В каждом городе есть беженцы, не стесняйтесь для них подвешивать кофе в кафе и хлеб в пекарнях. Это ОЧЕНЬ важно!

2. Я понимаю, что мои посты уже не воспринимаются остро и каждая новая победа уже считается как норма, но тем не менее - оставшиеся компании Ашан, Нестле, Данон и еще несколько десятков надо ебошить. Они на это и рассчитывают, что со временем про них забудут. Пожалуйста, реагируйте на просьбы, пикетируйте их в Европе, пишите им письма. Каждый маленький камушек в фундамент важен. Давайте не расслабляться. Если этот большой пост соберет больше 2к лайков, я на самом деле удивлюсь.