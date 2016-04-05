Тут кто на что смотрит. Мне важен момент действий. И если действительно ВСУ проводит такую операцию к Мариуполю, то это очень радует. Я пока не видел подтверждениея с других источников. Сегодня писали, что в Сирии обстреляли возле Алепо Турецких военных. Эта страна в НАТО, ее скорее всего не будут защищать. Поляки не боятся России, тем более сегодняшней. Они проводят мобилизацию на 300к воинов, что в полне может быть свидетельством. Война в Калининграде не означает, что НАТО должны вмешиваться. Там больше боятся немцы и французы, что бы их без газа не оставили.
Востаннє редагувалось r-tiger в Пон 28 бер, 2022 18:09, всього редагувалось 1 раз.
r-tiger написав:Сегодня освободили Ирпень. А на Востоке от Киева с. Рудницьке.
По информации от источника danserg: крупная группировка ВСУ направилась в сторону Мариуполя при поддержки авиации из Запорожья и Днепра. Удалось продвинуться вглубь. Орки кидают технику, сдаются в плен много.
Ещё там говорится, польский генерал подтвердил, что готовится освобождение Калининграда.
vitaliian написав:через полгода про войну там все забудут когда половина продуктов пропадет с полок. Они очень импортозависимы в этом плане, там даже консервация производства Индии. Они своим производством не замарачивались.
Не хочу расстраивать, но Вы слишком оптимистичны. Не рассчитывайте на санкции. Они нам не особо помогут. Во-первых у них не все так плохо с продуктами, как Вам кажется, а во-вторых С. Корея много лет живет в нищете, но все Кима боготворят.
Zebra написав:Почему обычное население города, военные, полиция должны за них умирать или становиться инвалидами, охраняя по сути их собственность от мародерства как местного так и окупационного?
мне ни разу не удалось вас в чем то переубедить но я снова попробую. Эти прокуроры таможенники на фронте вредный груз, на них рассчитываешь а они или сами под пули лезут или ещё чего хуже. Война требует профессионалов а не сцыкунов с пивными животами. В то же время стране нужны пожарные, водители, грузчики, санитары солдат таскать, волонтеры людей эвакуировать, автослесари (машины ломаются), комунальщики может кого забыл. Без этих людей жить в тылу невозможно. Не нужно повторять мантры Сталина, они ошибочные, в итоге войну выиграл не он а американское оружие, тушонка и самолёты. И жертв могло быть намного меньше. Надеюсь ваши соседи приносят пользу фронту где-то в тылу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 18:13, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:условиях, когда НАТО боится не то что закрыть небо над Украиной, а даже просто предоставить самолёты и дальнее ПВО, начало военных действий страной-членом НАТО...
запад помогает и без самолётов жирно, имхо нам нужнее ПВО против ракет, иначе останемся без нефтебаз и ЖД сообщений, а автомобилями армию не накормишь (смотрим на орков и делаем выводы). Логика там примерно такая, дадим вам самолёты их за неделю посбивают.
Из необходимой ПВО мы можем рассчитывать на С-300. Но никак не допросимся. О самолётах Вы делаете сомнительный вывод. Понятно, что сбивать будут. Самолёты это не одноразовый, но всё же расходный материал. Но без самолётов не построишь надёжную систему ПВО и сложно, если не невозможно, организовать серьёзное наступление.
r-tiger написав:Сегодня освободили Ирпень. А на Востоке от Киева с. Рудницьке.
По информации от источника danserg: крупная группировка ВСУ направилась в сторону Мариуполя при поддержки авиации из Запорожья и Днепра. Удалось продвинуться вглубь. Орки кидают технику, сдаются в плен много.
Ещё там говорится, польский генерал подтвердил, что готовится освобождение Калининграда.
я уже писал извините если повторюсь, вы были в бане может не читали, для наступления нам оружия не дают, мой вывод запад не хочет чтобы мы проиграли (тогда война перекинется на Европу) но и нашей победы не хочет, чтобы пуйло не применил Яо. Идёт война на истощение у кого раньше закончится у РФ танки или у нас джавелины, у РФ самолёты или у нас стингеры, у РФ еда или у нас гуманитарка. Мнение имхо, но оно подтвержается логикой событий, мы им даже даём немного нас победить.
Добровольцев воевать с нами там уже нет, выпускают уголовников (за амнистию), ищут наемников на ближнем востоке, отправляют подневольных срочников. https://t.me/poglyadkievregion/45078
Это немотивированные и неэффективные люди, срочнику проще убежать или сдаться. Ресурсы там не сильно и есть. По крайней мере человеческие. А наши профессиональные и мотивированные ресурсы надо беречь. Поэтому выбрана стратегия что рано или поздно враг истощится и сам умрет с голоду или от алкоголя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 18:32, всього редагувалось 3 разів.
r-tiger написав:Тут кто на что смотрит. Мне важен момент действий. И если действительно ВСУ проводит такую операцию к Мариуполю, то это очень радует. Я пока не видел подтверждениея с других источников. Сегодня писали, что в Сирии обстреляли возле Алепо Турецких военных. Эта страна в НАТО, ее скорее всего не будут защищать. Поляки не боятся России, тем более сегодняшней. Они проводят мобилизацию на 300к воинов, что в полне может быть свидетельством. Война в Калининграде не означает, что НАТО должны вмешиваться. Там больше боятся немцы и французы, что бы их без газа не оставили.
Обратите внимание на подчёркнутое. Всё неподтверждённые домыслы. Какое отношение "обстрелы в Алеппо" имеют к нам? Там война идёт уже много лет. "Война в Калининграде" - это на Марсе? Боятся больше не "остаться без газа" а ЯО (его применения). Поэтому боятся столкновения НАТО-Россия.