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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 28 бер, 2022 18:25
vitaliian написав: ЛАД написав:
Речь не о том, что "всё хорошо".
Речь о том, что всё не так плохо
чего врать последние 10 лет было хорошо, посмотрите на объемы продаж новых авто, авиабилетов, даже цены на проезд в купе ржд (Москва Владивосток самолёт дешевле поезда).
Деньги были, крутились, может не в каждом селе и не пенсионеры, но люди местами жили неплохо. Выдавалась доступная ипотека.
Я не Ванга чтобы предвидеть крах, но в одном уверен точно, логистические цепочки сильно удлинились, да русские будут всё так же покупать что и покупали, только дороже.
И свою нефть они будут продавать как и продавали, только дешевле, через много посредников, потому что работать с рф напрямую станет токсично.
Процесс не быстрый, СССР тоже не за 3 дня рухнул, но он пошёл. На ход войны это не влияет, но влияет на кое что другое. Наша экономика разрушена а бывшим русским инвесторам вместо старых нужны новые инвест проекты. Авторитет нашего президента на мировой арене беспрецедентный. Про Украину заговорили все. Такой пиар компании Украина не имела со времен Чернобыля.
Головне, як почнуть давати грощі не попалитись на корупції...
Якщо після перемоги не буде люстрації винних, то буде любі друзі - парт 2...
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Додано: Пон 28 бер, 2022 18:28
change_pm написав:
Головне, як почнуть давати грощі не попалитись на корупції
Зе и был не дурак, а за этот месяц думаю ещё сильно поумнел. Ющенко просрал свой майданный авторитет и где он теперь? Зе и пу войдут в историю, вопрос только кто кем.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 18:31
vitaliian написав:
и где он теперь?
ответ на твой вопрос - сидит дома у себя, в библиотеке, раскачивается на кресле-качалке и бздит на тему - когда и как закончится война.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 18:34
vitaliian написав: ЛАД написав:
серьёзное наступление
я уже писал извините если повторюсь, вы были в бане может не читали, для наступления нам оружия не дают, мой вывод запад не хочет чтобы мы проиграли (тогда война перекинется на Европу) но и нашей победы не хочет, чтобы пуйло не применил Яо. Идёт война на истощение у кого раньше закончится у РФ танки или у нас джавелины, у РФ самолёты или у нас стингеры, у РФ еда или у нас гуманитарка. Мнение имхо, но оно подтвержается логикой событий, мы им даже даём немного нас победить. Правильно это или нет хз, я запад тупым не считаю. А ура патриотизм может закончиться эскалацией. Добровольно воевать с нами там желающих уже нет, ищут на ближнем востоке, отправляют подневольных срочников. Это немотивированные и неэффективные люди, срочнику проще убежать или сдаться. Ресурсы там не сильно и есть. По крайней мере человеческие.
Читал.
Возможно не прав, но, по-моему, Вы недооцениваете возможности России.
Как бы ни "затягивать" войну, она должна когда-то закончиться. От того, что она закончится военной победой или победой благодаря "истощению" ничего не поменяется. "Истощение" не может помешать применению ЯО.
"Затягивание" может помочь только большему ослаблению России после
войны. Это, конечно, хорошо, но очень не хочется верить, что ставится такая
цель. Потому что эта цель
("затягивание войны") будет достигнута за счёт разрушения Украины и жизней (а точнее, смертей) наших людей.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 18:37
Пример обстрелов в Сирии - это пример того, что если страна НАТО воюет и принимает это решение сама, то тут не работает 5 статья. А вообще обострение там имеет большое значение к нашей войне. Так как Турция судя по всему самый крупный поставщик военной помощи в Украину. Если у них будет жарко, то нам не видать байрактаров.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 18:40
vitaliian написав:
Зе и был не дурак, а за этот месяц думаю ещё сильно поумнел. Ющенко просрал свой майданный авторитет и где он теперь?
Люди не можуть порозумнішати, хіба що стануть більш досвідченими, і не будуть повторювати минулі помилки.
Про Зе, під час війни, не буду нічого говороти, а після війни подивлюсь, які висновки він зробить.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 18:42
ЛАД написав:
Истощение" не может помешать применению ЯО.
смотрите, война затратна для РФ, кормить оккупированные территории тоже затратно, сейчас им везде перекрывают кислород, взять те же чипы без которых Рено не едет, а в "Великой стране" РФ их не делают.
Вероятно расчет на то, что найдется умная Набиуллина, которая убедит пуйло что применение Яо не спасает РФ от экономического краха, смысл применять Яо когда экономически ты уже проиграл? СССР тоже был мощным, мощнее РФ, а крашнул в нищете.
ЛАД написав:
Вы недооцениваете возможности России.
страна не может выпустить приличное авто, чип или смартфон, какие возможности, Пугать соседей Яо? сильный человек никогда не станет лгать, а РФ это сплошная ложь, на всех каналах, всех топ чиновников. Почему они лгут? Иначе Все узнают, что никакие они не сильные.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 28 бер, 2022 18:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 18:47
vitaliian написав: otg написав:
первых у них не все так плохо с продуктами,
значит в 90х до независимости, некоторые продукты продавались только в Москве, я ещё ребенком с родителями ездил туда поездом за колбасой, пепси колой, цитрусовыми и бананами с овальными наклейками. Проезд стоил копейки, полсовка ездило
Примерно тогда же приезжали в Украину наши родственники с Поволжья и были шокированы нашим ассортиментом продуктов питания, который мы считали бедным и скоромным, чаем, вкусным хлебом, молочкой, выпечкой, квасом... не помню чем ещё, но им люто всё нравилось.
Ну я немного постарше. Думаю и у нас не очень то было в магазинах. Лучше чем у них, но так же полки заставляли пирамидками из консерв. Я жил в Прибалтике, там совершенно др. планета была. Но не надо сравнивать ту рашу с нынешней. Все таки надо признать честно что за последние годы они неплохо подняли с\х. Только по пшенице посмотрите показатели. Кроме того не весь мир их закроет. Хотите давайте поспорим что продукты они закроют. Не живите вне реальности. Это прерогатива орков.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 18:48
vitaliian
Немного добавлю к предыдущему посту.
По "ура-патриотам".
Уверен, что у нашего руководства даже при очень успешном наступлении хватит ума остановиться на границах Украины. Никто не пойдёт захватывать Воронеж или Кубань, несмотря на вопли горячих голов.
По человеческим ресурсам.
Заплатят немного больше + рост безработицы и падение уровня жизни в России и желающие найдутся.
И у нас ресурсы тоже не безграничные. Да, есть добровольцы, но достаточно и людей, которые не хотят воевать и активно стараются избежать службы. Знаю примеры очень патриотичных матерей (действительно патриотичных и переживающих за Украину) и, тем не менее, старающихся отправить сыновей за границу, а не в армию.
Уж не говорю о том, что у нас всё же населения в 3,5 раза меньше.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 18:51
otg написав:
Но не надо сравнивать ту рашу с нынешней. Все таки надо признать честно что за последние годы они неплохо подняли с\х. Только по пшенице посмотрите показатели. Кроме того не весь мир их закроет. Хотите давайте поспорим что продукты они закроют. Не живите вне реальности
я не говорил что закроют, я говорил что логистические цепочки станут длиннее, а значит жизнь дороже. Мир глобализирован, будут их нефть / зерно покупать страны третьего мира, которым санкции ниже спины.
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