vitaliian написав:

ЛАД написав: серьёзное наступление серьёзное наступление

я уже писал извините если повторюсь, вы были в бане может не читали, для наступления нам оружия не дают, мой вывод запад не хочет чтобы мы проиграли (тогда война перекинется на Европу) но и нашей победы не хочет, чтобы пуйло не применил Яо. Идёт война на истощение у кого раньше закончится у РФ танки или у нас джавелины, у РФ самолёты или у нас стингеры, у РФ еда или у нас гуманитарка. Мнение имхо, но оно подтвержается логикой событий, мы им даже даём немного нас победить. Правильно это или нет хз, я запад тупым не считаю. А ура патриотизм может закончиться эскалацией. Добровольно воевать с нами там желающих уже нет, ищут на ближнем востоке, отправляют подневольных срочников. Это немотивированные и неэффективные люди, срочнику проще убежать или сдаться. Ресурсы там не сильно и есть. По крайней мере человеческие.