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Додано: Пон 28 бер, 2022 18:53
Раньше шутили, что экономика Украины меньше чем Москвы, а экономика России меньше чем в Нью Йорке. Можно представить теперь, что для поддержки нас это всего навсего копейки для Запада. А вот, что бы теперь перезапустить в России, то понадобится от 1-2 лет минимум. А чем дольше они тянут, тем будет хуже. Я даже не могу представить, что там будет летом. У меня просто в голове катастрофа. Мне иногда кажется, что потом их военные приедут на танке за головой Путина, когда они увидев смерть полка, получат рубли, а на них не смогут купить ребенку еды или одежду.
Додано: Пон 28 бер, 2022 18:54
полностью согласен, поэтому логичнее перебить их армии снабжение и ждать пока они сами умрут. Там где рядом граница перебить снабжение не выйдет, по тем участкам мой прогноз негативный. По остальной территории это единственная стратегия которая сохранит нашим солдатам жизни.
Додано: Пон 28 бер, 2022 18:57
Ну то что деньгами транспортом это хорошо, но все таки оружие в руках не держали, а пытаетесь кого то судить. Я тоже за то что каждый должен защищать страну, но не так это все просто. Тем более человеку который не держал в руках оружия. Тем более если нет нормального командования это верная смерть. Не каждый готов на это. Звыняйтэ, если открываю Вам глаза.
Додано: Пон 28 бер, 2022 18:59
Экономическое положение после "той" войны было несравнимо хуже.
А экономический крах, это всё же не военное поражение.
Экономический крах уже был не раз - и начало 90-х, и 1998, и 2008, м в какой-то степени 2015. Ничего, пережили.
Это не так. Нацистская Германия во многом уступала противникам, режим базировался на лжи, тем не менее...
И ЯО вполне можно пугать. Для того оно и существует. И здесь на разных ветках достаточно регулярно с тоской вспоминают о нашем ЯО.
Додано: Пон 28 бер, 2022 19:00
Мер Маріуполя повідомив, що за час облоги Росією в Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 бер, 2022 19:02
К сожалению, не реальная.
Додано: Пон 28 бер, 2022 19:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Акцизники утверждают, что трекеры требовались только на автоцистернах, заправляющих сельхоз технику в полях и карьерах. И что данные с стационарных емкостей передавались локально предприятию.
Но все, что сделал Гетьманцев перед войной- очень неоднозначно и может выглядеть подозрительно.
Додано: Пон 28 бер, 2022 19:14
думаете Ирпень почему отбили? Накрыли артой трассу на Чернобыль, перестало идти снабжение. Я жил в ирпенско-бучанских пабликах где люди каждый день писали, что русня массово шарится по хатам в поисках... еды.
Можете почитать коменты у этого журналиста, он сам родом из Бучи. Там в основном бучане и пишут.
Ещё одно подтверждение
Странно что вы эту инфу не находите.
Примерно такая же картина была в Вознесенске николаевской области, куда зашла колона русни окружать Николаев, а ей перекрыли снабжение и через несколько дней разбили. Кучу техники побросали без топлива. История достоверная, там недалеко мой отец живёт, в СМИ об этом тоже писали. Поищите.
В результате на Николаев и Одессу уже никто не лезет.
А то что рядом у границы, где им легко наладить снабжение, там и "успехи"(Мариуполь, Херсон). Но по Херсону успехи неоднозначны, можно крашнуть антоновский мост и снабжение тоже прекратится.
Стратегия имеет право на жизнь. Если вам дороги жизни наших солдат.
Додано: Пон 28 бер, 2022 19:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 28 бер, 2022 19:45
vitaliian
Не буду даже разбираться, насколько Ваша трактовка соответствует истине. Допустим, даже так.
Но это возможно при "кинжальных" проколах.
Что в Буче, что в Вознесенске так и было. Росс. войска проходили узким фронтом (). Такая тактика допустима и применяется при намерении быстрого прорыва обороны противника с последующим расширением прорыва или окружения и разгрома (опять же быстрого) его частей. При затягивании необходимо выравнивание фронта. Иначе возникает уже угроза окружения и разгрома частей прорыва.
В случае затягивания конфликта таких стратегических ситуаций уже не будет. Фронт будет более ровный. И, безусловно, таких ситуаций, когда снабжение группировки войск сколько-нибудь длительное время будет зависеть от одной трассы любой командующий будет избегать.
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