Додано: Пон 28 бер, 2022 19:14

ЛАД написав: К сожалению, не реальная К сожалению, не реальная

думаете Ирпень почему отбили? Накрыли артой трассу на Чернобыль, перестало идти снабжение. Я жил в ирпенско-бучанских пабликах где люди каждый день писали, что русня массово шарится по хатам в поисках... еды.Можете почитать коменты у этого журналиста, он сам родом из Бучи. Там в основном бучане и пишут.Ещё одно подтверждениеСтранно что вы эту инфу не находите.Примерно такая же картина была в Вознесенске николаевской области, куда зашла колона русни окружать Николаев, а ей перекрыли снабжение и через несколько дней разбили. Кучу техники побросали без топлива. История достоверная, там недалеко мой отец живёт, в СМИ об этом тоже писали. Поищите.В результате на Николаев и Одессу уже никто не лезет.А то что рядом у границы, где им легко наладить снабжение, там и "успехи"(Мариуполь, Херсон). Но по Херсону успехи неоднозначны, можно крашнуть антоновский мост и снабжение тоже прекратится.Стратегия имеет право на жизнь. Если вам дороги жизни наших солдат.