ЛАД написав:что у нас всё же населения в 3,5 раза меньше.
полностью согласен, поэтому логичнее перебить их армии снабжение и ждать пока они сами умрут. Там где рядом граница перебить снабжение не выйдет, по тем участкам мой прогноз негативный. По остальной территории это единственная стратегия которая сохранит нашим солдатам жизни.
otg написав:Извиняюсь, Вы сейчас в строю? Я вот не пойму Вы предлагаете каждому только свой город защищать? С чем? Автоматом в руках против брони? Когда нибудь пробовали? Вы уверены что это остановит врага?
Я оказал материальную помощь деньгами и амуницией (бинокли, ножи, квадракоптер), и по возможности оказывал транспортные услуги пока бензин не закончился. Как минимум мужик должен остаться охранять свой дом, а не бежать и отсиживаться как гермафродит где то среди женщин и детей пока другие защищают в том числе и его собственность.
Мой дом находится в центре города и можно сказать элитный. Из почти 70 квартир, пустыми осталось больше 60. Это грёбаный позор. Половина в первые дни села в машины и унесла ноги, остальная когда поняли чтоб бомбежки не прекратятся. В доме жили бизнесмены-тендерщики, прокуроры, таможенники, депутаты горсовета, даже крупнейший застройщик города. Все унесли ноги. Почему обычное население города, военные, полиция должны за них умирать или становиться инвалидами, охраняя по сути их собственность от мародерства как местного так и окупационного?
Только конфискация в пользу громады будет справедливо.
Ну то что деньгами транспортом это хорошо, но все таки оружие в руках не держали, а пытаетесь кого то судить. Я тоже за то что каждый должен защищать страну, но не так это все просто. Тем более человеку который не держал в руках оружия. Тем более если нет нормального командования это верная смерть. Не каждый готов на это. Звыняйтэ, если открываю Вам глаза.
ЛАД написав:Истощение" не может помешать применению ЯО.
смотрите, война затратна для РФ, кормить оккупированные территории тоже затратно, сейчас им везде перекрывают кислород, взять те же чипы без которых Рено не едет, а в "Великой стране" РФ их не делают.
Вероятно расчет на то, что найдется умная Набиуллина, которая убедит пуйло что применение Яо не спасает РФ от экономического краха, смысл применять Яо когда экономически ты уже проиграл? СССР тоже был мощным, мощнее РФ, а крашнул в нищете.
Экономическое положение после "той" войны было несравнимо хуже. А экономический крах, это всё же не военное поражение. Экономический крах уже был не раз - и начало 90-х, и 1998, и 2008, м в какой-то степени 2015. Ничего, пережили.
ЛАД написав:Вы недооцениваете возможности России.
страна не может выпустить приличное авто, чип или смартфон, какие возможности, Пугать соседей Яо? сильный человек никогда не станет лгать, а РФ это сплошная ложь, на всех каналах, всех топ чиновников. Почему они лгут? Иначе Все узнают, что никакие они не сильные.
Это не так. Нацистская Германия во многом уступала противникам, режим базировался на лжи, тем не менее... И ЯО вполне можно пугать. Для того оно и существует. И здесь на разных ветках достаточно регулярно с тоской вспоминают о нашем ЯО.
ЛАД написав:что у нас всё же населения в 3,5 раза меньше.
полностью согласен, поэтому логичнее перебить их армии снабжение и ждать пока они сами умрут. Там где рядом граница перебить снабжение не выйдет, по тем участкам мой прогноз негативный. По остальной территории это единственная стратегия которая сохранит нашим солдатам жизни.
edvardd написав:по секрету скажу, что ракеты наводятся по джипиэс координатам, слитым стараниями гетьманцева
Поподробнее??????
его стараниями на нефтебазах поставили онлайн счётчики количества топлива и джипиэс треккеры...
Акцизники утверждают, что трекеры требовались только на автоцистернах, заправляющих сельхоз технику в полях и карьерах. И что данные с стационарных емкостей передавались локально предприятию. Но все, что сделал Гетьманцев перед войной- очень неоднозначно и может выглядеть подозрительно.
думаете Ирпень почему отбили? Накрыли артой трассу на Чернобыль, перестало идти снабжение. Я жил в ирпенско-бучанских пабликах где люди каждый день писали, что русня массово шарится по хатам в поисках... еды.
Примерно такая же картина была в Вознесенске николаевской области, куда зашла колона русни окружать Николаев, а ей перекрыли снабжение и через несколько дней разбили. Кучу техники побросали без топлива. История достоверная, там недалеко мой отец живёт, в СМИ об этом тоже писали. Поищите.
В результате на Николаев и Одессу уже никто не лезет.
А то что рядом у границы, где им легко наладить снабжение, там и "успехи"(Мариуполь, Херсон). Но по Херсону успехи неоднозначны, можно крашнуть антоновский мост и снабжение тоже прекратится.
Стратегия имеет право на жизнь. Если вам дороги жизни наших солдат.
vitaliian Не буду даже разбираться, насколько Ваша трактовка соответствует истине. Допустим, даже так. Но это возможно при "кинжальных" проколах. Что в Буче, что в Вознесенске так и было. Росс. войска проходили узким фронтом (). Такая тактика допустима и применяется при намерении быстрого прорыва обороны противника с последующим расширением прорыва или окружения и разгрома (опять же быстрого) его частей. При затягивании необходимо выравнивание фронта. Иначе возникает уже угроза окружения и разгрома частей прорыва. В случае затягивания конфликта таких стратегических ситуаций уже не будет. Фронт будет более ровный. И, безусловно, таких ситуаций, когда снабжение группировки войск сколько-нибудь длительное время будет зависеть от одной трассы любой командующий будет избегать.
Когда все закончится? Этого не знает никто, тем более никто не знает, что такое «все»… Можно говорить об отсечках: 1-я – 2 месяца, приблизительно до июня (станет понятно, можно ли завоевать Украину, не применяя ядерного оружия) 2-я – 4-5 месяцев, приблизительно до августа (станет понятно, можно ли завоевать Украину в принципе) 3-я – 12-14 месяцев, приблизительно до лета следующего года (станет понятно, может ли Россия выжить в изоляции без торговли нефтью и газом с Европой). До каждой следующей отсечки можно добраться, только пережив предыдущую. После каждой отсечки будет устанавливаться какая-то новая реальность. Или нереальность…