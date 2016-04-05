Додано: Пон 28 бер, 2022 20:02

ЛАД написав: при затягивании необходимо выравнивание фронта. при затягивании необходимо выравнивание фронта.

otg написав: Выживут. Выживут.

три вопроса, почему до сих пор фронт выровняли/ не затянули? И где на это возьмут человеческие ресурсы? почему не берут Харьков, если так всё просто и ресурсов безлимит.В основном стараюсь читать мнение западных экспертов или рос. политологов которые знают положение изнутри.В наших источниках много розовых пони и мало конкретики.Старайтесь подтверждать свою точку зрения какими то источниками, а то непонятно с чем я борюсь, можно скабеевой в вашем лице, а она того не стоит...та выживут, даже в Мариуполе сколько выжило при значительно худших раскладах. Пересядут на китайские авто, будут летать самолетами ил и ту, лечиться местными лекарствами. Вместо КТ делать рентген. Даже не потому что нельзя будет это купить, закроются рынки капитала, а любая цивилизация стоит американских денег, которых без доступа на рынки капитала на всех не хватит.