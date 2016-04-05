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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 562563564565566>
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 19:59

  vitaliian написав:я не говорил что закроют, я говорил что логистические цепочки станут длиннее, а значит жизнь дороже. Мир глобализирован, будут их нефть / зерно покупать страны третьего мира, которым санкции ниже спины.
Есть такая направление в бизнесе "оптимизация бизнес-процессов". Так вот наладят они и логистику и все остальное. Поверьте бизнес это такая живучая штука. Что может подкосить, это возврат к плановой экономике и деприватизация. Кстати это поручили Чубайсу перед войной :) Но как видим все таки нет никакой деприватизации, а Чубайс сбежал. Ну что то станет дороже, ну и что? Выживут. Если говорить про санкции их может убить одно -нефть по 20 долл и газ по 50. И то не сразу. Есть еще запас.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:при затягивании необходимо выравнивание фронта.
три вопроса, почему до сих пор фронт выровняли/ не затянули? И где на это возьмут человеческие ресурсы? почему не берут Харьков, если так всё просто и ресурсов безлимит.

В основном стараюсь читать мнение западных экспертов или рос. политологов которые знают положение изнутри.

В наших источниках много розовых пони и мало конкретики.

Старайтесь подтверждать свою точку зрения какими то источниками, а то непонятно с чем я борюсь, можно скабеевой в вашем лице, а она того не стоит...

  otg написав:Выживут.
та выживут, даже в Мариуполе сколько выжило при значительно худших раскладах. Пересядут на китайские авто, будут летать самолетами ил и ту, лечиться местными лекарствами. Вместо КТ делать рентген. Даже не потому что нельзя будет это купить, закроются рынки капитала, а любая цивилизация стоит американских денег, которых без доступа на рынки капитала на всех не хватит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 20:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  r-tiger написав:Раньше шутили, что экономика Украины меньше чем Москвы, а экономика России меньше чем в Нью Йорке.

Капитализация сегодня на Мосбирже ВСЕХ российских компаний вместе взятых - 450 млрд. долларов.

Это :
в 2 раза меньше, чем стоит Tesla,
в 4 раза меньше, чем стоит Google,
в 6 раз меньше, чем стоит Apple.

Результат путинской войны наглядно.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:08

Goodman Вислів, "все в цьому житті тре спробувати" для орків звучить так:
Окупанти, що захопили Чорнобильську АЕС, проїхали на своїй бронтехніці без жодного захисту через високотоксичну зону «Червоний ліс», піднявши хмари радіоактивного пилу, — Reuters
Співробітник АЕС заявив, що для бійців це «самогубство», оскільки радіоактивний пил, який вони вдихають, імовірно спричиняє внутрішнє опромінення.
***************************************************************
Излюбленная тема военруков при Союзе.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:14

  otg написав:Ну то что деньгами транспортом это хорошо, но все таки оружие в руках не держали, а пытаетесь кого то судить. Я тоже за то что каждый должен защищать страну, но не так это все просто. Тем более человеку который не держал в руках оружия. Тем более если нет нормального командования это верная смерть. Не каждый готов на это. Звыняйтэ, если открываю Вам глаза.

Я ж не сказал, что каждый должен с автоматом бегать. Достаточно быть расквартированным и по возможности оказать тыловую помощь, или просто своим присутствием отпугивать мародеров. По сути паразиты сели в свои жипы и сидят сейчас на ЗУ, ждут кто кого.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:16

  Zebra написав:Я ж не сказал, что каждый должен с автоматом бегать. Достаточно быть расквартированным и по возможности оказать тыловую помощь, или просто своим присутствием отпугивать мародеров. По сути паразиты сели в свои жипы и сидят сейчас на ЗУ, ждут кто кого.
Это да, есть такое. Но я не про них
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:17

Таки правда, что к Мариуполю идёт ударная группа, вот свежая карта британской разведки.
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r-tiger
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:23

  vitaliian написав:та выживут, даже в Мариуполе сколько выжило при значительно худших раскладах. Пересядут на китайские авто, будут летать самолетами ил и ту, лечиться местными лекарствами. Вместо КТ делать рентген. Даже не потому что нельзя будет это купить, закроются рынки капитала, а любая цивилизация стоит американских денег, которых без доступа на рынки капитала на всех не хватит.
Ну вот видите. Я же говорил в С. Корее в 100 раз хуже, однако им нравится, так будет и в Раше. Вот Вы совка не помните, ибо маленьким были, так там японский магнитофон состояние стоил и ниче. Для раши даже такого ужаса, в данном случае не будет. Еще раз, не рассчитывайте на санкции. Они нам ни чем не помогут.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:27

  r-tiger написав:Таки правда, что к Мариуполю идёт ударная группа, вот свежая карта британской разведки.
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А что Изюм под оккупацией?
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:29

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:при затягивании необходимо выравнивание фронта.
три вопроса, почему до сих пор фронт выровняли/ не затянули? И где на это возьмут человеческие ресурсы? почему не берут Харьков, если так всё просто и ресурсов безлимит.

В основном стараюсь читать мнение западных экспертов или рос. политологов которые знают положение изнутри.

В наших источниках много розовых пони и мало конкретики.

Старайтесь подтверждать свою точку зрения какими то источниками, а то непонятно с чем я борюсь, можно скабеевой в вашем лице, а она того не стоит...

  otg написав:Выживут.
та выживут, даже в Мариуполе сколько выжило при значительно худших раскладах. Пересядут на китайские авто, будут летать самолетами ил и ту, лечиться местными лекарствами. Вместо КТ делать рентген. Даже не потому что нельзя будет это купить, закроются рынки капитала, а любая цивилизация стоит американских денег, которых без доступа на рынки капитала на всех не хватит.

1. Причин много и причины разные (это о выравнивании фронта и о взятии Харькова).
Я их, естественно, не знаю, могу только предполагать.
Вам нужны мои предположения и домыслы?
Сомневаюсь.
Могу отметить только одно - видимое отсутствие единого командования, одного командира, ответственного за всю операцию. Как-то странно.
2. "Безлимита" ресурсов не бывает. Они всегда ограниченные. Кроме того, бывает (и, думаю, в данном случае такое есть) в результате просчётов в подготовке неподготовленность достаточных/необходимых ресурсов.
3. Вы же знаете, что я всегда даю ссылки. Если не даю, то значит, высказываю личное мнение или общеизвестные истины, кот. нет смысла подтверждать цитатами.

p.s. И очень прошу не приписывать мне мысли Скабеевой. Если бы мы с Вами общались впервые, мог бы воспринять как оскорбление.
ЛАД
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