vitaliian написав:я не говорил что закроют, я говорил что логистические цепочки станут длиннее, а значит жизнь дороже. Мир глобализирован, будут их нефть / зерно покупать страны третьего мира, которым санкции ниже спины.
Есть такая направление в бизнесе "оптимизация бизнес-процессов". Так вот наладят они и логистику и все остальное. Поверьте бизнес это такая живучая штука. Что может подкосить, это возврат к плановой экономике и деприватизация. Кстати это поручили Чубайсу перед войной Но как видим все таки нет никакой деприватизации, а Чубайс сбежал. Ну что то станет дороже, ну и что? Выживут. Если говорить про санкции их может убить одно -нефть по 20 долл и газ по 50. И то не сразу. Есть еще запас.
ЛАД написав:при затягивании необходимо выравнивание фронта.
три вопроса, почему до сих пор фронт выровняли/ не затянули? И где на это возьмут человеческие ресурсы? почему не берут Харьков, если так всё просто и ресурсов безлимит.
В основном стараюсь читать мнение западных экспертов или рос. политологов которые знают положение изнутри.
В наших источниках много розовых пони и мало конкретики.
Старайтесь подтверждать свою точку зрения какими то источниками, а то непонятно с чем я борюсь, можно скабеевой в вашем лице, а она того не стоит...
otg написав:Выживут.
та выживут, даже в Мариуполе сколько выжило при значительно худших раскладах. Пересядут на китайские авто, будут летать самолетами ил и ту, лечиться местными лекарствами. Вместо КТ делать рентген. Даже не потому что нельзя будет это купить, закроются рынки капитала, а любая цивилизация стоит американских денег, которых без доступа на рынки капитала на всех не хватит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 20:07, всього редагувалось 2 разів.
Goodman Вислів, "все в цьому житті тре спробувати" для орків звучить так: Окупанти, що захопили Чорнобильську АЕС, проїхали на своїй бронтехніці без жодного захисту через високотоксичну зону «Червоний ліс», піднявши хмари радіоактивного пилу, — Reuters Співробітник АЕС заявив, що для бійців це «самогубство», оскільки радіоактивний пил, який вони вдихають, імовірно спричиняє внутрішнє опромінення. *************************************************************** Излюбленная тема военруков при Союзе.
otg написав:Ну то что деньгами транспортом это хорошо, но все таки оружие в руках не держали, а пытаетесь кого то судить. Я тоже за то что каждый должен защищать страну, но не так это все просто. Тем более человеку который не держал в руках оружия. Тем более если нет нормального командования это верная смерть. Не каждый готов на это. Звыняйтэ, если открываю Вам глаза.
Я ж не сказал, что каждый должен с автоматом бегать. Достаточно быть расквартированным и по возможности оказать тыловую помощь, или просто своим присутствием отпугивать мародеров. По сути паразиты сели в свои жипы и сидят сейчас на ЗУ, ждут кто кого.
Zebra написав:Я ж не сказал, что каждый должен с автоматом бегать. Достаточно быть расквартированным и по возможности оказать тыловую помощь, или просто своим присутствием отпугивать мародеров. По сути паразиты сели в свои жипы и сидят сейчас на ЗУ, ждут кто кого.
vitaliian написав:та выживут, даже в Мариуполе сколько выжило при значительно худших раскладах. Пересядут на китайские авто, будут летать самолетами ил и ту, лечиться местными лекарствами. Вместо КТ делать рентген. Даже не потому что нельзя будет это купить, закроются рынки капитала, а любая цивилизация стоит американских денег, которых без доступа на рынки капитала на всех не хватит.
Ну вот видите. Я же говорил в С. Корее в 100 раз хуже, однако им нравится, так будет и в Раше. Вот Вы совка не помните, ибо маленьким были, так там японский магнитофон состояние стоил и ниче. Для раши даже такого ужаса, в данном случае не будет. Еще раз, не рассчитывайте на санкции. Они нам ни чем не помогут.
ЛАД написав:при затягивании необходимо выравнивание фронта.
три вопроса, почему до сих пор фронт выровняли/ не затянули? И где на это возьмут человеческие ресурсы? почему не берут Харьков, если так всё просто и ресурсов безлимит.
В основном стараюсь читать мнение западных экспертов или рос. политологов которые знают положение изнутри.
В наших источниках много розовых пони и мало конкретики.
Старайтесь подтверждать свою точку зрения какими то источниками, а то непонятно с чем я борюсь, можно скабеевой в вашем лице, а она того не стоит...
otg написав:Выживут.
та выживут, даже в Мариуполе сколько выжило при значительно худших раскладах. Пересядут на китайские авто, будут летать самолетами ил и ту, лечиться местными лекарствами. Вместо КТ делать рентген. Даже не потому что нельзя будет это купить, закроются рынки капитала, а любая цивилизация стоит американских денег, которых без доступа на рынки капитала на всех не хватит.
1. Причин много и причины разные (это о выравнивании фронта и о взятии Харькова). Я их, естественно, не знаю, могу только предполагать. Вам нужны мои предположения и домыслы? Сомневаюсь. Могу отметить только одно - видимое отсутствие единого командования, одного командира, ответственного за всю операцию. Как-то странно. 2. "Безлимита" ресурсов не бывает. Они всегда ограниченные. Кроме того, бывает (и, думаю, в данном случае такое есть) в результате просчётов в подготовке неподготовленность достаточных/необходимых ресурсов. 3. Вы же знаете, что я всегда даю ссылки. Если не даю, то значит, высказываю личное мнение или общеизвестные истины, кот. нет смысла подтверждать цитатами.
p.s. И очень прошу не приписывать мне мысли Скабеевой. Если бы мы с Вами общались впервые, мог бы воспринять как оскорбление.