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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 563564565566567>
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:35

Нет Изюм разделен рекой, часть у орков часть у нас, это уже пару дней как. Там постоянные бои и РФ несёт постоянные потери. У противника превосходство в живой силе и они постоянно там пополняют. Они хотят взять его, что бы потом сделать котел в зоне ООС. Но там ещё должны были с юга пойти, но теперь не знаю как у них теперь получится, так как на Юге много тратят войск в Мариуполе.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:36

  r-tiger написав:Таки правда, что к Мариуполю идёт ударная группа, вот свежая карта британской разведки.
...=https://img.pravda.com/images/doc/6/5/65a7467-ukriane-occupation-russian-map--uk-defence-intelligence-original.jpg]....https://img.pravda.com/images/doc/6/5/6 ... inal.jpg...

И где Вы это увидели?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 28 бер, 2022 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:39

  otg написав:
  vitaliian написав:та выживут, даже в Мариуполе сколько выжило при значительно худших раскладах. Пересядут на китайские авто, будут летать самолетами ил и ту, лечиться местными лекарствами. Вместо КТ делать рентген. Даже не потому что нельзя будет это купить, закроются рынки капитала, а любая цивилизация стоит американских денег, которых без доступа на рынки капитала на всех не хватит.
Ну вот видите. Я же говорил в С. Корее в 100 раз хуже, однако им нравится, так будет и в Раше. Вот Вы совка не помните, ибо маленьким были, так там японский магнитофон состояние стоил и ниче. Для раши даже такого ужаса, в данном случае не будет. Еще раз, не рассчитывайте на санкции. Они нам ни чем не помогут.

Я обычный простенький (совсем простенький) проигрыватель для пластинок купил в 1974 после увольнения из армии за выходное пособие. :)
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:46

ЛАД
Contested area в области Бердянськ - Волноваха, должно означать присутствие там войск ЗСУ.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:53

  otg написав:... не рассчитывайте на санкции. Они нам ни чем не помогут.


Так могут думать только очень ограниченные (недальновидные) люди.
В экономике рф санкции уже запустили необратимые процессы, которые ведут к ее краху. Простой народ там сейчас в шоке от безработицы, беспрецедентного роста цен и прочих неприятностей. Бюджетников сейчас массово выгоняют в отпуска - экономят на зарплатах. А ведь санкции по сути только начали действовать. ВВП стремительно сокращается - где брать деньги, чтоб вести войну? Плюс возрастают военные угрозы с разных сторон - Карабах, Курилы, Калининград, Кто-ещё...
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 21:11

  r-tiger написав:Таки правда, что к Мариуполю идёт ударная группа, вот свежая карта британской разведки.
Зображення

Вот смотрю на Юг Украины и терзают смутные сомнения.
Рашисты без сопротивления прошли перешеек, часть почти беспрепятственно проползла Бердянск, Мелитополь и окружили Мариуполь, другая – добралась до Херсона, легко захватив его (хотя Херсон на правом берегу Днепра - за преградой) и полезли дальше, и т.д. Все это на фоне постоянных разговоров о планах сухопутного коридора в Крым.
Теперь оказывается "Мариуполю помочь нельзя, потому что там километры голой степи" (которую кацапы как-то прошли беспрепятственно).
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 21:16

  otg написав:Вот Вы совка не помните, ибо маленьким были, так там японский магнитофон состояние стоил и ниче
у нас их моряки привозили и сразу несли в комиссионку, мы детьми бегали на них смотреть как в музей, к концу 80х в обычных магазинах товар вообще пропал зато комиссионок открылось в каждом подвале, потом там начали продавать еду, прямо рядом с косметикой и трусами. Что то помню.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 21:18

  r-tiger написав:ЛАД
Contested area в области Бердянськ - Волноваха, должно означать присутствие там войск ЗСУ.

А вчера-позавчера этого сontested area не было?
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 21:23

ППО в Дії ;)

Хакеры атаковали IT-инфраструктуру российского регулятора «Росавиация» 26 марта. Стерли весь документооборот, почту, файлы на серверах, все документы – всего Росавиация потеряла примерно 65 терабайтов данных.
«Пропал весь документооборот, электронные письма, файлы на серверах, сейчас идет поиск реестра воздушных судов и авиационного персонала, удалена система государственных услуг. Потеряны все входящие и исходящие письма за 1,5 года. Как работать, не знаем», — пожаловались в российском ведомстве.
При этом указано, что бэкапы не делали из-за нехватки финансирования. Атаку связывают с некачественным выполнением договора предприятием ООО «ИнфАвиа», которое эксплуатирует IТ-инфраструктуру Росавиации.
Теперь в ведомстве вынуждены перейти на бумажный документооборот, а для передачи сообщений используют фельдъегерскую почту и «Почту России».
https://sprotyv.info/news/hakery-pohiti ... tooborotu/
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 21:33

  otg написав:А что Изюм под оккупацией?

От Волчанска на юг до Барвенково мы не контролируем. Конкретно в Изюме Мариуполь в миниатюре
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