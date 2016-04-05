Источники FT: Россия готова отказаться от большинства своих требований к Украине, кроме невступления в НАТО Газета Financial Times пишет со ссылкой на четырех человек, проинформированных о ходе российско-украинских переговоров о прекращении огня, что Россия готова отказаться от большинства требований, с которых она начала войну.
Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступить в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и на гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие.
Но Москва, по словам источников FT, готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии безопасности Украине со стороны большинства длинного списка мощных в военном отношении держав, включая США и Великобританию. Ни "демилитаризация", ни "денацификация", ни гарантии статуса русского языка в проекте соглашения не значатся, пишет издание.
При этом член украинской делегации Давид Арахамия рассказал газете, что гарантии безопасности Украины, которые по мысли авторов соглашения должны ратифицировать Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль, "близки к 5-й статье" Североатлантического договора, по которой все члены альянсы обязуются защищать любую из союзниц, ставшую жертвой агрессии третьей страны.
Очередные переговоры российской и украинской делегаций должны пройти во вторник в Стамбуле. При этом украинские и западные дипломаты не доверяют России и допускают, что за готовностью к уступкам скрывается желание выиграть время и перегруппировать и пополнить силы для нового наступления.
Вопрос о статусе Крыма и Донбасса предлагается решать путем прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет Financial Times.
otg написав:... не рассчитывайте на санкции. Они нам ни чем не помогут.
Так могут думать только очень ограниченные (недальновидные) люди. В экономике рф санкции уже запустили необратимые процессы, которые ведут к ее краху. Простой народ там сейчас в шоке от безработицы, беспрецедентного роста цен и прочих неприятностей. Бюджетников сейчас массово выгоняют в отпуска - экономят на зарплатах. А ведь санкции по сути только начали действовать. ВВП стремительно сокращается - где брать деньги, чтоб вести войну? Плюс возрастают военные угрозы с разных сторон - Карабах, Курилы, Калининград, Кто-ещё...
Это Вы из наших новостей черпаете инфу? Не питайте иллюзий, кроме повышения цен, дефицита сахара и некоторых продуктов там и близко нет того чего бы Вам хотелось. Если кто то есть в раше, пообщайтесь.
Востаннє редагувалось otg в Пон 28 бер, 2022 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Источники FT: Россия готова отказаться от большинства своих требований к Украине, кроме невступления в НАТО Газета Financial Times пишет со ссылкой на четырех человек, проинформированных о ходе российско-украинских переговоров о прекращении огня, что Россия готова отказаться от большинства требований, с которых она начала войну.
Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступить в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и на гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие.
Но Москва, по словам источников FT, готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии безопасности Украине со стороны большинства длинного списка мощных в военном отношении держав, включая США и Великобританию. Ни "демилитаризация", ни "денацификация", ни гарантии статуса русского языка в проекте соглашения не значатся, пишет издание.
При этом член украинской делегации Давид Арахамия рассказал газете, что гарантии безопасности Украины, которые по мысли авторов соглашения должны ратифицировать Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль, "близки к 5-й статье" Североатлантического договора, по которой все члены альянсы обязуются защищать любую из союзниц, ставшую жертвой агрессии третьей страны.
Очередные переговоры российской и украинской делегаций должны пройти во вторник в Стамбуле. При этом украинские и западные дипломаты не доверяют России и допускают, что за готовностью к уступкам скрывается желание выиграть время и перегруппировать и пополнить силы для нового наступления.
Вопрос о статусе Крыма и Донбасса предлагается решать путем прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет Financial Times.
@bbcrussian
Лично я не верю в такое резкое изменение курса.
Как раз ничего удивительного: все упрется в финальный абзац вашей цитаты, и отсутствие разногласий по прочим пунктам не поможет.
otg написав:Не питайте иллюзий, кроме дефицита сахара и некоторых продуктов там и близко нет того чего бы Вам хотелось.
Ви хоч чимось керували? Повний гаплик - можна спрогнозувати за кілька місяців до його приходу Просто треба вміти будувати графіки....
Так педерація сьогодні має запасів на пару місяців По продуктам - на пару років... Але ми ж не хочемо голодних людожерів у себе на кордоні.. Нам достатньо, щоб вони мали що їсти і не мали засобів звязку і пересування, способів доставки ядерних зарядів( як і самих ядерних зарядів) Щоб їх економіка витрачала в рази більше енергоресурсів на виготовлення чого б то не було( а це відбудеться ,якщо не навчаться виготовляти таку фігню як ЧІП ) І все - це створить бантустан на кордоні..який буде не страшний... США ж не цікавить Мексика чи Аргентина з Бразилією ( з точки зору небезпеки)
vitaliian написав:Лично я не верю в такое резкое изменение курса.
Така зміна логічна і не минуча. Різка зміна може бути тому, що київський котел стає реальністю. Скоро побачимо. Головне питання не дурні нереальні політичні вимоги, а територіальні претензії. Вони серьозно планують анексувати Донбас і Таврію. Перемир'я може бути для зацементування загарбленого на Сході.
otg написав:Это Вы из наших новостей черпаете инфу? Не питайте иллюзий, кроме повышения цен, дефицита сахара и некоторых продуктов там и близко нет того чего бы Вам хотелось. Если кто то есть в раше, пообщайтесь.
Запчасти на европейские автомобили. Цена х3. Плюс логистика. Это то, что близко к моей специализации.
⚡️⚡️Наш источник в разведке сообщает, что Россия рассчитывает свернуть наступательную операцию на Киев, Харьков, Николаев к середине апреля, переместив усилия исключительно на Донбасс, если не добьется успехов хоть на одном из направлений возле столицы в ближайшую неделю.
При этом, Москва сейчас не планирует длительную оккупацию Херсона, Бердянска, Мелитополя и других городов на Юге - все зависит во многом от переговоров. Но ресурса на оккупацию нет.
кто считает что фейк, проходите мимо без истерик.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Источники FT: Россия готова отказаться от большинства своих требований к Украине, кроме невступления в НАТО Газета Financial Times пишет со ссылкой на четырех человек, проинформированных о ходе российско-украинских переговоров о прекращении огня, что Россия готова отказаться от большинства требований, с которых она начала войну.
Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступить в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и на гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие.
Но Москва, по словам источников FT, готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии безопасности Украине со стороны большинства длинного списка мощных в военном отношении держав, включая США и Великобританию. Ни "демилитаризация", ни "денацификация", ни гарантии статуса русского языка в проекте соглашения не значатся, пишет издание.
При этом член украинской делегации Давид Арахамия рассказал газете, что гарантии безопасности Украины, которые по мысли авторов соглашения должны ратифицировать Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль, "близки к 5-й статье" Североатлантического договора, по которой все члены альянсы обязуются защищать любую из союзниц, ставшую жертвой агрессии третьей страны.
Очередные переговоры российской и украинской делегаций должны пройти во вторник в Стамбуле. При этом украинские и западные дипломаты не доверяют России и допускают, что за готовностью к уступкам скрывается желание выиграть время и перегруппировать и пополнить силы для нового наступления.
Вопрос о статусе Крыма и Донбасса предлагается решать путем прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет Financial Times.
otg написав:Не питайте иллюзий, кроме дефицита сахара и некоторых продуктов там и близко нет того чего бы Вам хотелось.
Ви хоч чимось керували? Повний гаплик - можна спрогнозувати за кілька місяців до його приходу Просто треба вміти будувати графіки....
Так педерація сьогодні має запасів на пару місяців По продуктам - на пару років... Але ми ж не хочемо голодних людожерів у себе на кордоні.. Нам достатньо, щоб вони мали що їсти і не мали засобів звязку і пересування, способів доставки ядерних зарядів( як і самих ядерних зарядів) Щоб їх економіка витрачала в рази більше енергоресурсів на виготовлення чого б то не було( а це відбудеться ,якщо не навчаться виготовляти таку фігню як ЧІП ) І все - це створить бантустан на кордоні..який буде не страшний... США ж не цікавить Мексика чи Аргентина з Бразилією ( з точки зору небезпеки)
Да Да, графічки це наше все. Ще раз, в них не буде чіпів, в ніх будуть проблеми з виробництвом зброї, але економіка не рухне.