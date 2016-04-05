Источники FT: Россия готова отказаться от большинства своих требований к Украине, кроме невступления в НАТО

Газета Financial Times пишет со ссылкой на четырех человек, проинформированных о ходе российско-украинских переговоров о прекращении огня, что Россия готова отказаться от большинства требований, с которых она начала войну.



Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступить в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и на гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие.



Но Москва, по словам источников FT, готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии безопасности Украине со стороны большинства длинного списка мощных в военном отношении держав, включая США и Великобританию. Ни "демилитаризация", ни "денацификация", ни гарантии статуса русского языка в проекте соглашения не значатся, пишет издание.



При этом член украинской делегации Давид Арахамия рассказал газете, что гарантии безопасности Украины, которые по мысли авторов соглашения должны ратифицировать Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль, "близки к 5-й статье" Североатлантического договора, по которой все члены альянсы обязуются защищать любую из союзниц, ставшую жертвой агрессии третьей страны.



Очередные переговоры российской и украинской делегаций должны пройти во вторник в Стамбуле. При этом украинские и западные дипломаты не доверяют России и допускают, что за готовностью к уступкам скрывается желание выиграть время и перегруппировать и пополнить силы для нового наступления.



Вопрос о статусе Крыма и Донбасса предлагается решать путем прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет Financial Times.



@bbcrussian